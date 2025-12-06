Serie A: Verona a reuşit prima victorie stagională, 3-1 cu Atalanta

14:20

Între 180.000 şi 200.000 de turişti români vor vizita târgurile de Crăciun din Germania, în creştere faţă de anul trecut, când aproximativ 170.000 de români au participat la aceste evenimente, a declarat pentru News.ro Cristian Sallai, director pentru regiunea Balcani a Organizaţiei Germane pentru Turism. Acesta spune că România rămâne una dintre pieţele dinamice pentru turismul german. În 2024, românii au generat aproximativ 1,4 milioane de înnoptări, iar sezonul de iarnă a fost, de asemenea, puternic, cu aproape 350.000 de înnoptări. Fluxurile cele mai mari de turişti români se concentrează în Berlin, München, Frankfurt, Köln şi Hamburg, dar şi Nürnberg şi Dresda.