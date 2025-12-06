MLS: Inter Miami şi Lionel Messi au câştigat primul titul de campioni

17:10

Şoferul unei maşini care circula pe o stradă din sectorul 5 al Capitalei a pierdut controlul volanului şi a lovit un copac de pe marginea celuilalt sens de deplasare. Echipajele de prim ajutor de pe ambulanţele sosite la locul accidentului au spart un geam al autovehicului întrucât conducătorul auto nu comunica cu acestea. Din motive deocamdată necunoscute, bărbatul a accelerat, avariind autosanitarele. În urma testării, poliţiştii au stabilit că acesta nu consumase nici alcool, şi nici substanţe psihoactive.