Sezonul cumpărăturilor compulsive aduce un val de ambalaje. AVE România îndeamnă la responsabilitate pentru a evita costuri mai mari la final de an

18:40

„Cadou” de Moș Nicolae, Primăria Oradea a pus vineri în dezbatere publică proiectul de taxe şi impozite pentru anul 2026. În premieră absolută, documentul pe marginea căruia orădenii sunt chemaţi să îşi spună părerea a fost construit în două variante. În prima, creionată de municipalitate pe baza Codului Fiscal, se propune o indexare a obligaţiilor fiscale cu rata inflaţiei din anul 2024, de 5,6%. În cea de-a doua variantă, cuprinsă în pachetul fiscal de reformă a impozitelor locale propus de Guvernul Bolojan, care va fi analizat pe 11 decembrie de către Curtea Constituţională a României, propunerea de majorare a impozitelor pe apartamentele orădenilor va fi una record, de 100%. Află cât ai putea datora bugetului local!