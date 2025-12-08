Un deșert numit România

09:40

După numeroase investiții în infrastructură și aspect, Oradea se conturează ca un oraș din care, totuși, se și pleacă! În acest an școlar, nu mai puțin de 230 de copii din oraș au fost înscriși la grădinițele și școlile din Sânmartin, conform spuselor primarului Cristian Laza, un număr record pentru un fenomen puțin obișnuit, ca micuții să prefere să învețe „la țară”, dar cu toate acestea explicabil: în ultimii cinci ani, în comuna învecinată s-au investit peste 3 milioane de euro în reabilitarea unităților de învățământ, care arată acum mai bine decât multe din Oradea.