Sfântul Nicolae, un model pentru misiunea asumată de Colegiul Național „Carmen Sylva” din Timișoara

799.389 români poartă numele Sfântului Nicolae și derivate ale acestuia, conform celor mai recente date de la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor a Ministerului Afacerilor Interne. În total, 503.301 bărbați poartă numele Sfântului Nicolae sau derivate ale acestuia. Numărul domnilor care poartă numele de Nicola(i)e este de 297.166, al celor care poartă numele de Nicula(i)e…