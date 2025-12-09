Autorități, părinți și profesori au participat la un dialog pe tema combaterii dependențelor la Blaj

20:20

Cu 161 de ani în urmă, la Pipirig, străveche așezare nemțeană, de sărbătoarea Sf. Ier. Nicolae, se năștea cel care avea să devină al doilea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Băiatul, născut în familia Munteanu, a primit la botez numele Sfântului Nicolae și era nelipsit din biserică la toate sărbătorile, unde mergea împreună cu părinții…