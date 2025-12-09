Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut
Basilica.ro, 9 decembrie 2025 08:50
5 știri importante de luni, pentru ca tu să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Icoanele sfinților români athoniți canonizați în 2025 sunt disponibile pentru achiziție pe Colportaj.ro. Serviciul Colportaj Bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor oferă credincioșilor și tuturor celor interesați posibilitatea de a achiziționa icoanele litografiate ale sfinților athoniți români canonizați în…
Comunitatea românească din Galway l-a sărbătorit sâmbătă pe Sfântul Ierarh Nicolae, unul dintre ocrotitorii parohiei. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei. Slujba de hram a avut loc și în contextul aniversării a 20 de ani de activitate liturgică a parohiei din vestul Irlandei. Preasfințitul Părinte Nectarie a subliniat…
Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Prorociţă Ana, mama Prorocului Samuel (Dezlegare la pește) # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 9 decembrie Sfânta Ana, mama Fecioarei Maria Provenea din seminţia preoţească iudaică a lui Levi. Ea era fata cea mai mică a preotului Matihian din neamul lui Aaron, împlinindu-se astfel profeţia că Mesia va avea o dublă descendenţă: împărătească şi preoţească. Pentru că nu aveau copii, Ioachim şi Ana au fost supuşi oprobriului…
Sfântul Nicolae, un model pentru misiunea asumată de Colegiul Național „Carmen Sylva” din Timișoara # Basilica.ro
Sfântul Nicolae a fost cinstit, sâmbătă, cu ocazia hramului capelei Colegiului Național „Carmen Sylva” din Timișoara. Potrivit Mitropoliei Banatului, cadrele didactice, în frunte cu directoarea Oana Miclău, elevii și părinții s-au adunat în comuniune pentru a-l cinsti pe marele făcător de minuni și ocrotitor al copiilor. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către părintele Cristian…
Lansarea cărții „In servitutem sanctorum”, la Facultatea de Teologie din București: Un imbold pentru tinerele generații # Basilica.ro
Volumul „In servitutem sanctorum” (În slujba sfinților), semnat de Părintele Dr. Constantin Oprea, a fost lansat, luni, la Facultatea de Teologie „Iustinian Patriarhul” din București. Cartea, care reprezintă o incursiune detaliată în activitatea societății bolandiste, a fost publicată sub egida Editurii Climca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților: La eveniment a asistat Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul,…
PS Nichifor Botoșăneanul a slujit la biserica unde s-a botezat Eminescu și a vorbit despre rostul suferinței # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a slujit duminică, în biserica parohiei „Adormirea Maicii Domnului” (Uspenia) din municipiul Botoșani, acolo unde s-a botezat poetul național Mihai Eminescu. În cuvântul rostit cu acest prilej, Preasfinția Sa a explicat de ce Dumnezeu îngăduie suferința. „În această lume în care răul este amestecat cu binele,…
Icoanele sfinților români athoniți canonizați în 2025 sunt disponibile pentru achiziție pe Colportaj.ro # Basilica.ro
Serviciul Colportaj Bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor oferă credincioșilor și tuturor celor interesați posibilitatea de a achiziționa icoanele litografiate ale sfinților athoniți români canonizați în anul 2025 de către Patriarhia Ecumenică. Este vorba despre icoanele Sfântului Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu, a Sfântului Petroniu de la Prodromu, a Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul și a Sfântului…
Sunt disponibile noi materiale didactice pentru ucrainenii care vor să învețe limba română, informează Agenția Bucpress din Cernăuți. Platforma „Româna pentru Ucraineni” a publicat manuale și suporturi vizuale actualizate, care pot fi consultate pe romanapentruucraineni.ro, precizează sursa citată. Proiectul oferă resurse adaptate vorbitorilor de ucraineană, de la nivelul A1–A2 până la nivelul intermediar B1. Materialele…
La Facultatea de Teologie Ortodoxă din București a avut loc lansarea volumului semnat de Pr. Dr. Constantin Oprea, „In servitutem Sanctorum. O incursiune în activitatea societății bollandiste”, apărut la Editura Crimca, 2025. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Sfântul Nicolae, un model pentru misiunea asumată de Colegiul Național „Carmen Sylva” din Timișoara # Basilica.ro
BNR a lansat o monedă dedicată dirijorului Marin Constantin, fondatorul Corului Madrigal # Basilica.ro
Banca Națională a României a pus în circulație, luni, o monedă dedicată fondatorului și dirijorului Corului Madrigal, Marin Constantin, la 100 de ani de la nașterea sa. Aversul monedei prezintă o scenă cu dirijorul Marin Constantin în timpul unui spectacol al Corului Madrigal. Pe revers este înfățișat portretul regretatului dirijor, împreună cu inscripția „Centenar Marin…
Preotul comunității românești din Tokyo vorbește despre împlinirile și provocările păstoririi printre japonezi # Basilica.ro
Într-un interviu acordat revistei Formula AS, părintele Daniel Corîu a vorbit despre bucuriile, dificultățile și neașteptatele colaborări care însoțesc misiunea sa pastorală în Japonia. Părintele Daniel Corîu slujește de 12 ani în Japonia, unde păstorește aproximativ 200 de familii, majoritatea româno-japoneze. Este singurul preot ortodox român din arhipelag, după ce, de-a lungul timpului, misiunea românească…
Moaștele Sfântului Cuvios Calistrat, ctitorul Mănăstirii Timișeni și unul dintre marii duhovnici ai Banatului, au fost aduse duminică la așezământul pe care l-a întemeiat, urmând să rămână aici spre cinstire permanentă. Evenimentul a avut loc în cadrul vizitei pastorale a Înaltpreasfințitului Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, care a fost întâmpinat de maica stareță Casiana și de…
Prima săptămână din luna decembrie a început cu manifestările dedicate Zilei Naționale și s-a încheiat cu sărbătorile Sf. Ier. Nicolae și ale Sfintei Mc. Filofteia de la Curtea de Argeș. Vă invităm să vedeți selecția noastră de fotografii din săptămâna 1 -7 decembrie 2025. Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe contul nostru de…
Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” din Castellón de la Plana, Spania, și-a sărbătorit ocrotitorul, sâmbătă. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Ierarhul le-a oferit celor prezenți îndemnuri despre recunoștință ca expresie a dragostei față de Dumnezeu…
Cercetătorul Mircea-Gheorghe Abrudan, hirotonit diacon pe seama Paraclisului Facultății de Teologie din Cluj-Napoca # Basilica.ro
Cercetătorul Mircea-Gheorghe Abrudan a fost hirotonit diacon de Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului. Noul cleric va sluji la Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Hirotonia a avut loc duminică în cadrul Sfintei Liturghii oficiate la Catedrala Mitropolitană, unde au participat numeroși credincioși clujeni, oameni de cultură și reprezentanți ai mediului academic, în…
Mănăstirea Popăuți din municipiul Botoșani și-a serbat hramul, sâmbătă, de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae. Cu o istorie de peste cinci secole, așezământul monahal a fost ctitorit de Sfântul Ștefan cel Mare. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei, împreună cu un sobor din care au făcut parte stareți de la…
Sfântul Nicolae, sărbătorit la Mănăstirea Pantocrator: Peste de 600 de copii au primit daruri # Basilica.ro
Peste 600 de copii au primit daruri, sâmbătă, la Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman. Evenimentul a fost organizat cu ocazia sărbătorii Sfântului Ierarh Nicolae. Fiecărui copil i-au fost oferite articole de îmbrăcăminte, dulciuri și câte un un voucher în valoare de 150 de lei. Darurile au fost înmânate în cadrul unui eveniment muzical. Participanții s-au…
Un nou centru socio-educațional pentru românii din zona Valenciei a fost sfințit de PS Timotei # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, a sfințit vineri un nou centru socio-educațional destinat comunității române din Torrent, oraș aflat la 7 kilometri de Valencia. Alături de Preasfinția Sa au slujit părintele Vasile Pop, consilier eparhial al Sectorului Învățământ și activități cu tinerii și arhidiaconul Spiridon Burlacu, consilier eparhial al Sectorului Economic. La eveniment…
IPS Casian: Sf. Nicolae a rămas peste veacuri un model demn de urmat în bunătate, iubire smerită și iertare # Basilica.ro
„Sfântul Nicolae a rămas peste veacuri un model demn de urmat în bunătate, iubire smerită și iertare”, a spus sâmbătă Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, cu ocazia hramului Bisericii „Sfântul Nicolae” din Brăila. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfinția Sa, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Arhiepiscopul Dunării de Jos…
Ziua Constituției României este marcată în data de 8 decembrie. Sărbătoarea a fost stabilită în urmă cu 30 de ani. Constituția din 1991 a fost prima Constituție democratică adoptată după Revoluția din 1989, care a marcat încheierea regimului comunist. A intrat în vigoare în data de 8 decembrie 1991, în urma validării prin Referendum național.…
Mii de credincioși au participat duminică la sărbătoarea Sfintei Mucenițe Filofteia la Curtea de Argeș, ocrotitoarea Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului. Sfânta Liturghie a fost oficiată în Noua Catedrală Arhiepiscopală de Arhiepiscopul Calinic al Argeșului și Muscelului și de Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.…
Calendar Ortodox, 8 decembrie Sfântul Cuvios Patapie Sfântul Patapie (sec. VII) s-a născut în oraşul Teba (Egipt) din părinţi binecredincioşi. Dorind să îmbrăţişeze viaţa pustnicească şi-a părăsit familia, ascultând cuvântul sfintei evanghelii la Matei X, 37-38. Datorită evlaviei sale şi a vieţii desăvârşite pe care o trăia lumea a început să vină la el. Nedorind…
Spitalul din Curtea de Argeș a primit numele Sfintei Filofteia. Secția pentru nou-născuți, reabilitată de Arhiepiscopie # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a sfințit sâmbătă noua secție pentru nou-născuți a Spitalului Municipal din Curtea de Argeș, reabilitată cu sprijinul financiar al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului. Cu acest prilej, instituția medicală și-a adăugat în titulatură numele Sfintei Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș. Acțiunea a avut loc la propunerea Primăriei…
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a votat duminică, la alegerile locale organizate pentru a decide cine va conduce Primăria Municipiului București. Patriarhul României a ajuns în jurul orei 17:30 la secția de votare amenajată în cadrul Școlii Gimnaziale „Ienăchiță Văcărescu” din Capitală, unde și-a exercitat dreptul de vot, care este și o îndatorire…
Granițele sau limba pot să despartă, dar credința în Hristos ne unește: Mitropolitul de Serres și Nigrita la București # Basilica.ro
„Obiceiurile, tradițiile, granițele sau limba pot să despartă popoare, dar credința în Domnul nostru Iisus Hristos este comună, ne unește și ne face membri ai aceleiași familii a Bisericii”, a spus duminică, la București, Mitropolitul Theologos de Serres și Nigrita (Biserica Greciei). Invitat la manifestările prilejuite de hramul Bisericii „Sf. Gheorghe”-Nou din Capitală, Înaltpreasfințitul Părinte…
Biblioteca Sfântului Sinod și Mănăstirea Antim organizează audiția unui spectacol radiofonic dedicat Sfântului Sofian # Basilica.ro
Biblioteca Sfântului Sinod și Mănăstirea Antim organizează miercuri, 10 decembrie, audiția spectacolului radiofonic „Sofian. Duhovnicul Sfânt al Bucureștilor”. Evenimentul va avea loc la Mănăstirea Antim începând de la ora 18:00, avându-i ca invitați pe Arhim. Antipa Burghelea și Protos. Teofan Popescu, monahi ai Mănăstirii Antim, și pe jurnalistul Cristian Curte de la Radio România, ale…
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a organizat un simpozion dedicat artei din nordul Moldovei în timpul Dinastiei Mușatine # Basilica.ro
La inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a aniversat 650 de ani de la întemeierea Dinastiei Mușatine organizând Simpozionul Internațional „Arta bisericească din nordul Moldovei în timpul Dinastiei Mușatine – expresie a râvnei creatoare”. Evenimentul, desfășurat în perioada 4-6 decembrie 2025 sub egida Centrului de Studii și Documentare „Crimca” al arhiepiscopiei și cu sprijinul Secretariatului…
Patriarhul Daniel: Vindecarea femeii gârbove reprezintă în mod tainic lucrarea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos # Basilica.ro
„Vindecarea femeii gârbove, în evanghelia de astăzi, ne descoperă înțelesul adânc al ridicării naturii umane păcătoase, pe care Domnul Iisus Hristos o dezleagă, o eliberează de robia Satanei, din legătura neputințelor trupești, adică o vindecă și o mântuiește”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel duminică. „Așadar, vindecarea femeii gârbove ca ridicare dintr-o legătură nevăzută și…
Hristos ne cheamă astăzi pe fiecare să ne ridicăm din gârbovirea noastră: PS Paisie Sinaitul # Basilica.ro
„Hristos ne cheamă astăzi pe fiecare să ne ridicăm din gârbovirea noastră”, a spus Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, duminică, ziua în care la Liturghie s-a citit fragmentul evanghelic despre Tămăduirea femeii gârbove. „Sfântul Chiril al Alexandriei spune că femeia gârbovă este o imagine a omului contemporan; este simbolul omului încovoiat sub povara…
Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, își cinstește duminică ocrotitorul spiritual, pe Sf. Ier. Ambrozie al Mediolanului (Milanului). Ierarhul s-a născut în 20 aprilie 1969 la Scorțeni, jud. Prahova și a studiat Teologia la Universitatea din București (1992-1999), la nivel de licență și master. În perioada 1999-2000 a început studiile la Universitatea Aristotel din Tesalonic, iar…
†) Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeş; Sf. Ier. Ambrozie, Episcopul Mediolanului; Duminica a 27-a după Rusalii (Dezlegare la pește) # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 7 decembrie Sfânta Mc. Filofteia de la Curtea de Argeş S-a născut, potrivit tradiţiei, în oraşul Târnovo (din Bulgaria), din părinţi creştini, simpli, fără carte. Aceasta, încă din copilărie, a primit în inima şi în sufletul ei sămânţa faptelor bune şi a milosteniei. Rămânând orfană, după mutarea la Domnul a mamei sale, însă…
Patriarhul Nicodim, 161 ani de la naștere: A protejat Biserica și a sprijinit clerul și poporul în vremuri tulburi # Basilica.ro
Cu 161 de ani în urmă, la Pipirig, străveche așezare nemțeană, de sărbătoarea Sf. Ier. Nicolae, se năștea cel care avea să devină al doilea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Băiatul, născut în familia Munteanu, a primit la botez numele Sfântului Nicolae și era nelipsit din biserică la toate sărbătorile, unde mergea împreună cu părinții…
10 ani de la sfințirea bisericii Penitenciarului București-Jilava: A participat PS Timotei Prahoveanul # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a participat vineri la un moment liturgic deosebit: aniversarea a 10 ani de la sfințirea bisericii Penitenciarului București-Jilava. La Liturghia și Te Deum-ul oficiate de preoți din Ministerul Afacerilor Interne au mai fost prezenți Părintele Mihai-Cristian Popescu, Protopopul Sectorul 2 al Capitalei, Elefterie Ilie Petre, primarul…
Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji, în Duminica a 27-a după Rusalii, după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie oficiată la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Parohia…
Sf. Nicolae ne-a lăsat moștenire porunca iubirii: PS Timotei Prahoveanul la hramul Bisericii Sf. Gheorghe-Nou # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a menționat sâmbătă, la hramul Bisericii „Sf. Gheorghe” – Nou din Capitală, „cea mai înaltă virtute din toate recomandate de Mântuitorul, și anume porunca iubirii: Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste între voi”. „Sfântul Ierarh Nicolae a ilustrat această…
Grupul psaltic Tronos va susține miercuri, 10 decembrie, primul concert de colinde organizat la Mănăstirea Cernica, sub conducerea părintelui arhidiacon Mihail Bucă, protopsaltul Catedralei Patriarhale. Evenimentul se va desfășura, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în biserica din Ostrovul Cernicăi, care îl are ca ocrotitor pe Sfântul Ierarh Nicolae. Sărbătoarea Sfântului Nicolae marchează, în tradiția…
PS Veniamin: Sf. Nicolae a înțeles că iubirea față de Dumnezeu se manifestă în relația cu semenii # Basilica.ro
Sfântul Nicolae „a înțeles că iubirea față de Dumnezeu se poate manifesta sau reflecta în relația pe care o ai cu semenii tăi”, a spus Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, sâmbătă, la hramul istoric al Bisericii „Sf. Nicolae” – Vlădica, situată în spatele Dealului Patriarhiei. Părintele Episcop Veniamin a subliniat că în viața…
Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a slujit sâmbătă la Biserica „Sf. Nicolae – Vlădica” , cu ocazia hramului. După Sfânta Liturghie, Preasfinția Sa a sfințit cele trei noi clopote ale lăcașului de cult. Vezi albumul foto integral pe pagina noastră de Facebook. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, își cinstește sâmbătă ocrotitorul, pe Sf. Ier. Teofil al Antiohiei. Preasfinția Sa s-a născut la Hunedoara, în 16 ianuarie 1979, fiind primul din cei 6 copii ai familiei. A studiat la nivel de Licență și Master la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a…
Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, își cinstește sâmbătă ocrotitorul, pe Sf. Ier. Nicolae. Părintele Mitropolit Nicolae s-a născut în 15 aprilie 1967 la Constanța. A studiat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu (1988-1992), iar între 1994 și 2001 a beneficiat de o bursă de studii la Universitatea „Marc Bloch” din Strasbourg. Din…
Purtarea de grijă a lui Dumnezeu ne dă putere să rămânem pe Cruce: Sinaxă monahală în eparhia Sucevei și Rădăuților # Basilica.ro
„Să avem nădejde în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, Care ne dă putere să rămânem pe Cruce, și să avem mângâierea că această jertfă ne transformă, după cuvântul Sf. Ioan Gură de Aur, în făclii ce luminează fața întregului pământ și ziduri de apărare pentru orașe – rugători și mijlocitori smeriți pentru lumea întreagă”, a spus Arhim.…
Sf. Sava cel Sfințit cinstit la spitalul ilfovean pe care îl ocrotește: Moaștele sale au adus mângâiere pacienților # Basilica.ro
Arhim. Ioachim Feniuc, duhovnicul Schitului „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” – Găneasa al Mănăstirii Pasărea, a oficiat vineri Sfânta Liturghie la capela Spitalului de Recuperare „Sf. Sava cel Sfințit” din Pantelimon, județul Ilfov. La slujba oficiată întru pomenirea ocrotitorului instituției medicale i-au fost alături Părintele Ciprian Florin Murgu, preotul de caritate al spitalului, și Părintele Lucian Stoica, preot de caritate…
A fost inaugurat sediul reabilitat al Arhivelor Naționale, instituție depozitară a istoriei Bisericii și națiunii române # Basilica.ro
Sediul central al Arhivelor Naționale ale României a fost binecuvântat vineri, după ce, în perioada 2018-2022, clădirea a trecut printr-un amplu proiect de consolidare, reabilitare și modernizare. Cu același prilej, la parterul clădirii a fost inaugurat și un muzeu. Slujba a fost oficiată de Părintele Dorin Demostene Iancu, directorul Arhivelor Patriarhiei Române, delegatul Preafericitului Părinte…
†) Sf. Ier. Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni; Sf. Sfințit Mucenic Grigorie Peradze din Georgia (Dezlegare la pește) # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 6 decembrie Sfântul Ierarh Nicolae Sfântul Nicolae s-a născut pe vremea împăraţilor Diocleţian (284-305) şi Maximian (286-305) în cetatea Patara din Asia Mică. Părinţii săi, Teofan şi Nona, au murit în timpul unei molime, pe când Sfântul era mic de ani, şi, de aceea, a fost crescut de un unchi, care purta tot…
Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor 2025: Cei mici au cântat colinde și au primit daruri de la Părintele Patriarh Daniel # Basilica.ro
Copiii de la parohii și școli bucureștene au cântat colinde și au susținut momente artistice cu tematică de Crăciun vineri seară, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, în prezența Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Evenimentul, intitulat „Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor” și moderat de Silviu Biriș, a fost organizat de Sectorul învățământ și activități…
Galerie foto: Patriarhul României a participat la spectacolul „Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor” # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a participat joi seara la spectacolul cultural-artistic „Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor”, care a ajuns în acest an la ediția a 15-a. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Patriarhul Daniel: A primi un dar de la Sf. Nicolae înseamnă a primi o mărturie a iubirii lui Dumnezeu pentru om # Basilica.ro
„A primi un dar de la Sfântul Nicolae înseamnă, în cele din urmă, a primi o mărturie a iubirii lui Dumnezeu pentru om și un îndemn de a răspunde acestei iubiri prin propria noastră dăruire”, a spus Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, vineri, la Spectacolul cultural-artistic „Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor”. Patriarhul României…
799.389 români poartă numele Sfântului Nicolae și derivate ale acestuia, conform celor mai recente date de la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor a Ministerului Afacerilor Interne. În total, 503.301 bărbați poartă numele Sfântului Nicolae sau derivate ale acestuia. Numărul domnilor care poartă numele de Nicola(i)e este de 297.166, al celor care poartă numele de Nicula(i)e…
