Comisia Europeană investighează din nou Google. Companiile media acuză pierderi din cauza AI
Digi24.ro, 9 decembrie 2025 13:20
Comisia Europeană a deschis o nouă investigație antitrust împotriva Google, vizând modul în care gigantul tech folosește conținut online și materiale de pe YouTube pentru a antrena modele de inteligență artificială. Companiile media susțin că aceste practici le reduc traficul și le provoacă pierderi semnificative.
