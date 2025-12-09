Comisia Europeană investighează din nou Google. Companiile media acuză pierderi din cauza AI

10:20

Un şofer care a refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor din Slatina a fost urmărit şi blocat în trafic. Pentru că bărbatul nu a vrut să coopereze, poliţiştii au încercat să îl scoată din maşină şi să îl încătuşeze. Conducătorul auto a lovit cu portiera o maşină de poliţie. Ulterior, el a sunat la 112 şi a anunţat că este agresat de către poliţişti. La faţa locului a sosit un echipaj medical care l-a transportat la spital. A fost deschis dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de purtare abuzivă şi distrugere, cazul fiind preluat de procurori.