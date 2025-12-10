Un rus a fost condamnat pentru că a căutat un cuvânt pe Google. Legea prin care a fost pedepsit, adoptată în vara acestui an
Tribunalul din Kamensk-Uralsk l-a amendat pe Sergei Glukhikh, un asistent medical de 20 de ani, cu suma de 3.000 de ruble în primul proces administrativ din Rusia privind căutarea de materiale extremiste (articolul 13.53 din Codul administrativ), relatează Mediazona.
Focuri de avertisment în Tulcea, după ce mai mulți tineri au fost prinşi în timp ce furau combustibil dintr-un camion militar
Poliţiştii tulceni au prins în flagrant patru tineri care furau combustibil dintr-un camion militar, cei patru fiind reţinuţi abia după ce poliţiştii au tras focuri de avertisment, a anunţat miercuri Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Danemarca a inclus pentru prima dată SUA pe lista amenințărilor din cauza pretențiilor lui Trump asupra Groenlandei. Sub administrația Donald Trump, SUA au început să se concentreze din ce în ce mai mult pe propriile interese și „acum își folosesc puterea economică și tehnologică ca instrument de influență, inclusiv în relația cu aliații și partenerii”, a declarat serviciul de informații militare al Danemarcei.
Liderii Coaliției Voinței se reunesc joi. Franța: „Va permite să se avanseze în privinţa garanţiilor de securitate"
Joi, 11 decembrie, va avea loc o altă reuniune a liderilor Coaliției Voinței, care reprezintă aliații Ucrainei, a anunțat președinția franceză, relatează Reuters.
Rușii expulzați din Statele Unite sunt înrolați de Rusia pe aeroportul din Moscova, imediat după aterizare
Șaizeci și patru de ruși deportați din Statele Unite au primit ordine de recrutare militară la aterizarea în Moscova, pe fondul informațiilor că Kremlinul convoacă rezerviști pentru instruire militară.
Rusia planifică în secret implicarea Transnistriei în război, anunță serviciile de la Kiev: „Se pregătește o escaladare militară"
O sursă din serviciile de informații citată de Kyiv Post a declarat că Rusia intensifică rapid mobilizarea, producția de drone și operațiunile secrete în Transnistria pentru a destabiliza Moldova și a spori amenințarea la adresa Ucrainei.
CCR a amânat pentru 4 februarie sesizarea președintelui privind modificările la Legea energiei electrice și a gazelor naturale
Curtea Constituțională a României (CCR) a decis amânarea pentru data de 4 februarie a analizei sesizării depuse de președintele Nicușor Dan în legătură cu modificările aduse Legii energiei electrice și a gazelor naturale. Actul normativ, retrimis Parlamentului spre reexaminare în decembrie 2023, a revenit în atenția CCR din cauza unor intervenții legislative pe care șeful statului le consideră neconstituționale și dincolo de limitele revizuirii solicitate inițial.
PSD va cere în coaliție eliminarea impozitului pe solarii: „Nemulțumește românii, nu aduce bani la buget"
Social-democrații vor solicita, în următoarea ședință a coaliţie, adoptarea unei decizii politice privind eliminarea impozitului pe solarii, prevedere care a fost strecurată în lege, fără o consultare şi fără un acord al partidelor aflate la guvernare.
Conf. univ. dr. Beatrice Mahler: „Sentimentul de mulțumire pe care îl ai după ce faci acest gest merită trăit măcar o dată în viață"
Spania se confruntă cu cea mai agresivă epidemie de gripă din ultimii 15 ani. Masca redevine obligatorie în unele zone
Spania se confruntă cu cea mai agresivă epidemie de gripă din ultimii 15 ani. Numărul îmbolnăvirilor se triplează de la o săptămână la alta și multe spitale spun că nu mai fac față. Cea mai gravă situație este în marile orașe. Barcelona a intrat în stare de alertă și a impus măsuri similare cu cele din perioada pandemiei de COVID.
Dincolo de gestul nobil de a salva viețile unor oameni pe care nu-i cunoaști, donarea de sânge îți poate salva chiar propria viață
Fostul președinte al CNAS, Lucian Duță, scapă definitiv de o condamnare la șase ani de închisoare. ÎCCJ a dispus încetarea procesului
Lucian Duță, fostul președinte al Casei Naționale de Asigurare de Sănătate (CNAS), scapă definitiv de o condamnare definitivă la șase ani de închisoare pentru o mită de 6,3 milioane de euro, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a dispus pe 10 decembrie încetarea procesului penal față de acesta.
Profesorii protestează în Piața Victoriei: „Demnitatea nu se negociază". Sindicatele cer demiterea ministrului Daniel David
Profesorii au ieșit în stradă miercuri, acuzând Guvernul că ignoră problemele reale din școli și promisiunile făcute în urma negocierilor din ultimul an. Cu mesajul „demnitatea nu se negociază”, sindicatele cer demiterea ministrului Educației, Daniel David, după măsuri și declarații controversate care au amplificat tensiunile.
De ce a respins CCR sesizarea AUR la legea care prevede creșterea taxelor locale. Argumentele judecătorilor Curții
Curtea Constituțională a respins, miercuri, sesizarea AUR la legea în care sunt prevăzute creșteri ale taxelor locale. Judecătorii CCR au considerat că procedura de reexaminare a Parlamentului asupra proiectului a fost realizată corect.
Lacul Vidraru va fi golit controlat timp de o lună. Recomandările autorităţilor pentru locuitorii din zonă
Hidroelectrica efectuează, începând de miercuri, deversarea controlată a apei din lacul de acumulare Vidraru, autorităţile locale avertizând cu privire la creşterea debitelor în aval.
Vladimir Putin a trimis 156.000 de soldați pentru a cuceri orașul Pokrovsk, anunță șeful armatei ucrainene
Pokrovsk și Myrnohrad rămân centre defensive ucrainene bine fortificate, a declarat comandantul suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU), Oleksandr Sîrski.
Guvernul a aprobat noul cadru de colaborare cu OMV Petrom. Redevențele cresc cu 40%, iar compania renunță la litigii
Guvernul a aprobat marți seară, 9 decembrie, un memorandum şi o hotărâre prin care stabileşte un nou cadru de colaborare cu OMV Petrom, la 20 de ani de la semnarea contractului iniţial de privatizare, a anunțat premierul Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook. Acesta a transmis că documentele creează „premisele unei relaţii echilibrate şi predictibile” între stat şi companie, cu efect direct asupra independenţei energetice a României.
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că a reținut o navă din „flota fantomă” a Rusiei, care transporta ilegal produse agricole din Crimeea ocupată de Rusia.
Ajutorul militar al Ucrainei poate atinge cel mai scăzut nivel în 2025, avertizează miercuri institutul german de cercetare Kiel Institute, în contextul în care europenii, care furnizează în prezent cea mai mare parte a acestuia, nu mai reuşesc să compenseze oprirea ajutorului american.
SUA ar putea cere turiștilor istoricul conturilor de pe rețelele sociale din ultimii 5 ani pentru a intra în țară. Ce prevede noul plan
Turiștii din zeci de țări ar putea fi obligați să furnizeze istoricul conturilor de pe rețelele sociale pe ultimii cinci ani pentru a putea intra în Statele Unite, potrivit unui nou plan prezentat de autoritățile americane, relatează BBC.
Hoţii jafului de la Luvru ar fi putut fi arestaţi „în 30 de secunde". Ancheta din Senat dezvăluie erori grave de securitate
Fuga hoţilor care au furat bijuterii de la Luvru la 19 octombrie ar fi putut fi împiedicată „cu 30 de secunde înainte”, a declarat miercuri, în Senat, un responsabil al anchetei administrative privind securitatea muzeului, subliniind totodată o problemă majoră legată de transmiterea auditurilor de securitate în cadrul instituţiei.
CCR a validat pachetul fiscal: impozite mai mari la locuințe, terenuri, mașini și dividende din 2026. Cum vor fi afectați românii
Curtea Constituțională a României a respins miercuri, 10 decembrie, obiecția AUR asupra legii privind redresarea financiară, ceea ce înseamnă că pachetul fiscal merge la promulgare și va intra în vigoare din 2026. Legea aduce cele mai ample modificări de taxare din ultimii ani, cu impact direct asupra proprietarilor de locuințe, terenuri, șoferilor, companiilor și celor cu venituri din surse independente.
Ionuț Dumitru: Creșterea salariului minim ar pune și mai multă presiune pe companiile românești. Nu ar fi o decizie înțeleaptă
Creșterea salariului minim nu ar fi o decizie înțeleaptă, a spus la Digi24 economistul Ionuț Dumitru, consilier al premierului Ilie Bolojan. El spune că în ultimii ani competitivitatea companiilor românești a scăzut mult, din cauza costurilor mari, iar o creștere a salariului minim ar pune o presiune și mai mare pe mediul de afaceri.
Atacuri în Coaliție. USR îl cheamă pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, la raport în Parlament pentru „corupția din sistem"
USR îl cheamă în Parlament pe Radu Marinescu, ministrul PSD al Justiției, pentru a da explicații cu privire la „corupția și ineficiența din sistemul judiciar”. Demersul se înscrie în seria atacurilor din Coaliție, după ce și social-democrații au criticat-o pe ministra USR a Mediului și i-au cerut demisia.
Sistemul EES cu preluarea datelor biometrice funcţionează începând de astăzi în toate punctele de trecere a frontierei din România
Trump vrea „modelul coreean". Cum ar putea arăta o zonă demilitarizată în Ucraina postbelică
SUA au propus crearea unei zone demilitarizate ca variantă de soluționare a problemei frontierelor în Ucraina. Acest lucru a fost comunicat de ziarul The Washington Post (WP), citând surse.
Val de incompatibilități descoperite de ANI: primari, consilieri și polițiști, trimiși în atenția procurorilor
Inspectorii Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) au constatat abateri de la regimul juridic al incompatibilităţilor şi conflictelor de interese şi au sesizat organele de urmărire penală în cazul a 14 persoane – aleşi locali, funcţionari publici şi funcţionari publici cu statut special. Printre ei se numără și fostul primar din Băile Herculane Cristian Miclău, suspectat că şi-a folosit funcţia pentru a-şi favoriza părinţii în cumpărarea unui imobil monument istoric, scos acum la vânzare la un preţ de zece ori mai mare faţă de cel iniţial.
Lucia Grijac, director Centrul de Transfuzie București: "Luna decembrie constituie întotdeauna o mare provocare"
Digi24 continuă campania națională de donare de sânge „Avem același sânge”. Evenimentul va avea loc la Parlamentul României, Galeriile Madrigal.
Liderul extremei drepte franceze, Jordan Bardella, s-a distanțat de președintele american Donald Trump, afirmând că nu are nevoie de „un frate mai mare” pentru a decide viitorul Franței. Declarația vine în contextul dezbaterilor aprinse generate de strategia de securitate a SUA, care încurajează ascensiunea mișcărilor naționaliste din Europa.
Ionuț Dumitru: Creșterea taxelor pe proprietate e semnificativă, dar România încasează din ele de 3 ori mai puțin decât alte țări UE
Economistul Ionuț Dumitru, consilier al premierului Ilie Bolojan, spune că România nu și-ar putea atinge țintele de deficit pentru anul viitor fără pachetul de măsuri fiscale care a trecut astăzi la Curtea Constituțională. El spune că majorarea taxelor pe proprietate, inclusă în acest pachet, era necesară, deoarece țările europene încasează, în medie, de trei ori mai mult decât România din impozitele locale. Pe de altă parte, avertizează el, e nevoie și de eficientizarea cheltuielilor publice.
Aleksandr Dughin a fost pus pe lista sancţiunilor în Marea Britanie. Ce entități mai sunt vizate de Ministerul de Externe de la Londra
Regatul Unit a sancţionat mai multe entităţi implicate într-o „manipulare” a unor informaţii, realizată de către Rusia, şi două întreprinderi chineze pe care le acuză de atacuri cibernetice împotriva regatului, a anunţat ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper.
ISW dezvăluie cât teritoriu au cucerit rușii în Ucraina în 2025: „83 de soldați ruși morți sau răniți pe kilometru pătrat"
De la 1 ianuarie anul acesta, trupele ruse au reușit să preia controlul asupra unei suprafețe de 4669 km² din Ucraina, ceea ce reprezintă 0,77% din întreg teritoriul țării (603 628 km² în total). Aceste date sunt furnizate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Acest indicator este cu 22% mai mare comparativ cu anul 2024, când forțele armate ale Federației Ruse au ocupat 3734 km pătrați de teritoriu ucrainean.
Cum poate ajunge România exportator de ouă în Israel. Ce au verificat inspectorii sanitar-veterinari veniți în țară
România ar putea intra curând pe lista țărilor care exportă ouă de consum în Israel, după ce o delegație a autorităților sanitar-veterinare israeliene a efectuat o vizită oficială în țara noastră, a anunțat Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, miercuri, 10 decembrie, într-o postare pe Facebook. Verificările au inclus ferme, centre de ambalare și laboratoare, cu scopul de a observa modul real în care se desfășoară producția și monitorizarea sănătății animalelor.
Șeful Parlamentului rus i-a raportat lui Putin că un „ministru AI din UE ia mită". Știrea era de fapt o glumă de pe un site de satiră
Liderul parlamentului rus s-a făcut de râs la începutul acestei săptămâni în prezența președintelui Putin, dar nu vă așteptați la prea multe consecințe. La o reuniune a Consiliului Adunării Parlamentare a Organizației Tratatului de Securitate Colectivă, la care a participat Putin, președintele Dumei de Stat, Viacheslav Volodin, a relatat o știre inventată care apăruse cu câteva zile înainte pe un site satiric croat. Jurnaliștii de la Provereno Media au fost primii care au relatat incidentul.
Bărbat din Capitală, reținut de patru ori după ce a rupt brățara electronică și și-a amenințat fosta iubită. El avea ordin de protecție
Un bărbat de 39 de ani, aflat sub monitorizare electronică în baza unui ordin de protecție emis pentru protejarea fostei concubine, a fost reținut de mai multe ori în ultimele zile, după încălcări repetate ale măsurilor impuse. Acesta a abandonat sau și-a tăiat brățara de supraveghere în mai multe rânduri și a transmis mesaje de amenințare victimei, potrivit Poliției Capitalei.
Interzicerea Oradea PRIDE va fi judecată la CEDO. Asociații ale comunității LGBTIQ+ acuză Primăria de discriminare sistemică
Asociațiile Accept și ARK Oradea cer dreptate în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului (CEDO), după ce Oradea PRIDE - eveniment dedicat comunității LGBTIQ+, a fost interzis de autoritățile locale timp de trei ani consecutiv. Organizațiile acuză Primăria din Oradea de discriminare sistemică, prin încălcarea mai multor articole din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, printre care se numără nediscriminarea și libertatea de întrunire pașnică.
Thailanda a atacat Cambodgia cu avioane de vânătoare. F-16 au bombardat sate de la frontieră
Avioane de vânătoare thailandeze au lansat miercuri dimineață atacuri aeriene pe teritoriul Cambodgiei, în contextul escaladării confruntărilor de la frontieră. Potrivit presei locale, F-16 au bombardat cel puțin două sate din provincia Meanchey.
Alertă în Maroc: Cel puțin 19 oameni au murit, după ce două clădiri s-au prăbușit în Fes
Cel puţin 19 persoane au murit în noaptea de marţi spre miercuri după ce două clădiri învecinate cu 4 etaje s-au prăbușit într-un cartier din Fes, un oraş din nordul Marocului, potrivit unui bilanţ provizoriu anunțat de agenţia oficială de presă din Maroc MAP și citat de AFP.
Ministerul Educației a negat creșterea normei didactice: „Nu există discuții privind noi măsuri fiscal-bugetare"
Ministerul Educaţiei a transmis, miercuri, 10 decembrie, un comunicat prin care respinge ferm informaţiile apărute în spaţiul public privind o posibilă creştere a normei didactice sau aplicarea unor noi măsuri fiscal-bugetare în învăţământul preuniversitar. Ministrul Educaţiei, Daniel David a spus că toate măsurile în acest sens au fost deja adoptate, iar sistemul are acum nevoie de „stabilitate şi dezvoltare, nu de noi schimbări”.
Cursa împotriva timpului în traumatismele craniene
Ungaria nu va implementa pactul UE privind migraţia şi nu va primi niciun migrant, a declarat Gergely Gulyas, şeful cabinetului premierului ungar.
Maria Corina Machado nu va putea primi personal premiul Nobel pentru Pace, la ceremonia de la Oslo
Lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace din acest an, nu va primi personal premiul la ceremonia de decernare care are loc miercuri de la Oslo, a declarat miercuri directorul Institutului Nobel din Norvegia. Fiica ei va participa la eveniment și va primi premiul în locul mamei sale. Locul în care se află Machado în prezent nu este cunoscut.
Moscova renunță la laudele aduse lui Trump și-l acuză că extinde sancțiunile impuse Rusiei
Preşedintele american Donald Trump nu se grăbeşte să ridice sancţiunile impuse Rusiei, ci, din contră, impune restricţii suplimentare, anunţă în Consiliul Federaţiei, camera superioară a Parlamentului rus, ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, relatează agenţia oficială rusă de presă Tass.
„Plămânii s-au separat de ficat": Viktor Orban acuză comisarii de la Bruxelles că „îi atacă pe unguri pe la spate" pe tema migrației
Viktor Orban a lansat un nou atac la adresa Bruxellesului după decizia UE privind redistribuirea migranților, folosind expresia „plămânii s-au separat de ficat” pentru a descrie ruptura politică dintre Ungaria și instituțiile europene. Premierul ungar afirmă că țara sa nu va accepta migranți „nici din Sud, nici din Vest” și acuză oficialii ungari din structurile europene că „îi atacă pe unguri pe la spate”.
SUA ar putea ieși din NATO. Un congresman din partidul lui Donald Trump a depus un proiect de lege în acest sens
Thomas Massie, membru al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA din partea Partidului Republican, a depus în parlament un proiect de lege privind ieșirea țării din NATO, a informat biroul congresmanului.
Comandamentul militar al Poloniei a declarat că ia în considerare donarea avioanelor de vânătoare MiG-29 Ucrainei în schimbul tehnologiei pentru drone și rachete.
Prima reacție a Kremlinului după ce Zelenski a declarat că este gata să organizeze alegeri prezidențiale
Kremlinul a venit cu o primă reacție după ce Volodimir Zelenski a răspuns solicitării lui Donald Trump privind organizarea alegerilor prezidențiale.
AUR a depus moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu: „Prahova sub asediu, peste 100.000 de români fără apă și căldură"
Parlamentarii AUR au depus, miercuri la Senat, o moțiune simplă la adresa Dianei Buzoianu intitulată Prahova sub asediu: peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu”.
