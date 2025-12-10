Negocieri la Guvern privind majorarea salariului minim. Sindicaliștii acuză: Vor să legifereze evaziunea fiscală în structura bugetului

13:40

Inspectorii Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) au constatat abateri de la regimul juridic al incompatibilităţilor şi conflictelor de interese şi au sesizat organele de urmărire penală în cazul a 14 persoane – aleşi locali, funcţionari publici şi funcţionari publici cu statut special. Printre ei se numără și fostul primar din Băile Herculane Cristian Miclău, suspectat că şi-a folosit funcţia pentru a-şi favoriza părinţii în cumpărarea unui imobil monument istoric, scos acum la vânzare la un preţ de zece ori mai mare faţă de cel iniţial.