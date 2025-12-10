(P) Fundația Kaizen se alătură Ashoka pentru a sprijini viitorii antreprenori sociali

13:20

De la 1 ianuarie anul acesta, trupele ruse au reușit să preia controlul asupra unei suprafețe de 4669 km² din Ucraina, ceea ce reprezintă 0,77% din întreg teritoriul țării (603 628 km² în total). Aceste date sunt furnizate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Acest indicator este cu 22% mai mare comparativ cu anul 2024, când forțele armate ale Federației Ruse au ocupat 3734 km pătrați de teritoriu ucrainean.