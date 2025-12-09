Argentina: Percheziţii la sediul Federaţiei de fotbal şi la sediile mai multor cluburi supecte de spălare de bani

18:00

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, la Paris, despre alegerile pentru Primăria Capitalei, că bucureştienii l-au ales pe Ciprian Ciucu şi trebuie să-i dăm primarului general banii şi autoritatea de a semna pe urbanism. Şeful statului a mai spus că vrea ca acel referendum de la sfârşitul anului trecut să fie pus în practică. El a mai spus că nu consideră eşecul lui Drulă o înfrângere a sa la aceste alegeri, afirmând că o înfrângere pentru el ar însemna să nu ne mai primească nimeni în Europa.