Traficul rutier pe Valea Oltului, în zona unde sunt scăpări de gaze dintr-o cisternă cu GPL, rămâne închis până miercuri dimineaţă

17:30

Administraţia Apele Române anunţă că, în prezent, în acumularea Paltinu sunt disponibili aproximativ 3 milioane m³ de apă, iar debitul evacuat pentru tratarea apei este cel maxim autorizat şi poate asigura resursa de apă disponibilă operatorului care permite tratarea apei pentru potabilizare şi furnizare fără restricţii pentru 12 zile, în condiţiile în care nu intră suplimentar apă în lac. Pentru perioada următoare, se aşteaptă o creştere a debitului lacului, însă în ianuarie-februarie ar putea interveni un deficit de apă sever, astfel că se analizează impunerea de restricţii pentru populaţie, din 1 ianuarie.