Fotbal: Guardiola îl apără pe Xabi Alonso: „Real Madrid este echipa cel mai greu de antrenat”

17:50

Liberalul Ciprian Ciucu a anunţat că a primit, marţi, certificatul de ales de la Biroul Electoral Municipal (BEM), după votul de duminică al bucureştenilor, care l-au preferat pe primarul Sectorului 6 al Capitalei. Ciucu a dezvăluit că preşedintele BEM i-a oferit „un mic tablou” cu clădirea Primăriei Generale, lucru pentru care îi mulţumeşte. „Mai sunt câteva proceduri administrative de urmat. Până atunci, rămân primarul Sectorului 6 şi fac treabă!”, mai spune Ciprian Ciucu. El este al doilea primar general al Capitalei din istoria PNL de la Revoluţie, după Crin Halaicu.