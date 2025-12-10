VIDEO Noul pod peste râul Tisa de 25.000.000 €, dintre România și Ucraina, gata după 3,5 ani. Rezistă la 320 t
Newsweek.ro, 10 decembrie 2025 11:50
Noul pod peste râul Tisa de circa 25.000.000 €, situat între România și Ucraina, la periferia munici...
Acum 15 minute
11:50
VIDEO Noul pod peste râul Tisa de 25.000.000 €, dintre România și Ucraina, gata după 3,5 ani. Rezistă la 320 t
Noul pod peste râul Tisa de circa 25.000.000 €, situat între România și Ucraina, la periferia munici...
Acum 30 minute
11:40
Sprijin la pensie pentru pensionarii care au luat credit și le e greu să îl plătească. Decizie în Senat
O inițiativă legislativă care a fost depusă în Senat ar putea proteja pensionarii care au pensii mic...
Acum o oră
11:30
Bateria unei drone depozitate la parterul unui bloc a explodat. Cel puțin 22 de persoane și-au pierdut viața
Incident teribil, în capitala Indoneziei, Jakarta. Bateria unei drone depozitate la parterul unui bl...
11:30
Economia americană este solidă și atrage constant atenția investitorilor individuali și instituționa...
11:20
Deficitul balanței comerciale a României a urcat la peste 275.000.000 € în primele 10 luni din 2025
Deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) a României a fost de 27,493 miliarde de euro, în creștere cu...
Acum 2 ore
11:00
Trafic blocat pe Autostrada A3. S-a răsturnat un TIR încărcat cu piatră. Ce spune Poliția?
Un TIR încărcat cu piatră s-a răsturnat și a blocat circulația pe Autostrada A3. Poliția investighea...
10:50
Sporul natural s-a menținut negativ (-7.081) în luna octombrie 2025, numărul deceselor înregistrate ...
10:40
Atac cu drone la Moscova. O rafinărie din Syzran care procesa 2.300.000 tone de combustibil/an, grav avariată
O rafinărie strategică de petrol din Syzran, Federația Rusă, și-a oprit activitatea pe 5 decembrie d...
10:20
Belgia angajează români cu salariul de 10.000€/ lunar. Ce meserie trebuie să aibă? În România ar avea jumătate
Un salariu de 10.000 €/ lunar este doar un vis pentru mulți români. Însă Belgia îl oferă pentru prof...
10:20
Alertă de călătorie pentru Portugalia. MAE atenționează românii care vor să meargă acolo. Ce se întâmplă?
MAE atenţionează românii care călătoresc în Portugalia că sunt posibile întârzieri sau anulări ale c...
10:20
David Popovici nu a primit banii pentru medalii: „Cred că din vara anului trecut sunt în aceeaşi situaţie"
Campionul la înot David Popovici a declarat, marţi seară, că nu a încasat de mai multe luni premieri...
Acum 4 ore
10:00
500 de consumatori din Sectorul 1 al Capitalei au rămas fără gaz. Când va fi reluată alimentarea?
Distrigaz Sud Reţele anunţă că a întrerupt temporar, marţi noapte, alimentarea cu gaze naturale pe m...
10:00
Cutremur în industrie. O companie globală de tehnologie concediază 2.500 de angajați. E o presiune prea mare
O companie tehnologică foarte cunoscută se pregătește să reducă 2.500 de locuri de muncă. Reprezenta...
09:50
Nicușor Dan, interviu pentru presa franceză: „Nu sunt deloc optimist că Rusia dorește pacea"
Nicușor Dan a acordat un interviu pentru Franceinfo, unde a vorbit despre ce nu poate face România p...
09:40
Consumul unui număr mare de băuturi energizante ar putea duce la un accident vascular cerebral, au s...
09:30
CCR analizează astăzi sesizarea depusă de AUR la legea din al doilea pachet de măsuri fiscal bugetar...
09:20
Drone kamikaze, capabile să distrugă un tanc rusesc T-90M de 5.000.000$, testate de NATO la granița Rusiei
NATO testează la aproximativ 200 de kilometri de granița cu Rusia, tehnologii militare de ultimă gen...
09:10
Zile libere plătite pentru românii care suferă de o anumită boală. Se oferă la cerere. Cine beneficiază?
Zile libere plătite pentru românii care suferă de o anumită boală. Se oferă la cerere. Cine benefici...
09:00
Judecător de 49 ani, ieșit la pensie în octombrie cu 35.000 lei/lună s-a reangajat. În avocatură, pe mii de €
Judecătorul Mihail Udroiu a decis să se pensioneze la doar 49 de ani deși ajunse membru al CSM. El p...
08:50
Noul plan de pace în Ucraina. Zelenski, pregătit de alegeri prezidențiale în 60-90 de zile, cu o condiție
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți că este pregătit să organizeze alegeri î...
08:50
Moldova cere din nou energie de avarie, pe fondul limitelor de import din România și a creșterilor de preț
Republica Moldova a cerut din nou energie electrică de avarie, după ce legătura cu România a ajuns a...
08:40
Noi reguli pentru integrarea clinică: cadrele didactice UMF vor ocupa posturi în spitale doar prin concurs
Cadrele didactice din universitățile de Medicină și Farmacie vor putea ocupa posturi în spitalele și...
08:30
Trafic blocat pe DN 7 Valea Oltului din cauza unor scurgeri de gaze de la o cisternă cu GPL. Rute alternative
Traficul rutier pe DN 7 Valea Oltului rămâne închis până miercuri dimineață, pe tronsonul Boița – ju...
08:20
Rusia, acuzată de Antonio Costa că ar fi orchestrat incidentul cu drone la vizita lui Zelenski în Irlanda
Preşedintele Consiliului European, António Costa, a acuzat marţi Rusia că ar fi fost în spatele dron...
08:10
Salariul minim, în discuție la Palatul Victoria: presiuni pentru creștere, rezerve în Guvern
Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social se reuneşte, miercuri, la Palatul Victoria, una di...
Acum 6 ore
07:50
Judecătorii CCR cu pensii speciale de 40.000 lei decid, azi, tăierea pensiilor speciale. Ce decizie vor lua?
Judecătorii CCR dezbat azi legea lui Bolojan prin care se taie pensiile speciale, în medie, cu 7.000...
07:50
Val sever de supergripă lovește Marea Britanie: spitale sub presiune, școli golite și măști
Marea Britanie se confruntă cu un val sever și timpuriu de „supergripă”, care pune presiune pe spita...
07:40
Cum să-ți usuci hainele rapid iarna în casă. Scapi de umiditate și nu faci mucegai în apartament
Iarna, hainele uscate în casă pot deveni o provocare. Cu câteva trucuri simple, le poți usca rapid f...
07:30
Trump, furios. Congresul îi interzice să retragă trupe și să renunțe la Comandamentul NATO pe Europa
Congresul SUA a convenit asupra unui buget de apărare pentru 2026. O echipă bipartizană a reușit să ...
07:30
Amendă 1.500 lei dacă faci zgomot de sărbători în apartament. Până la ce oră poți petrece legal?
Amendă de 1.500 lei dacă faci zgomot de sărbători în apartament! Pentru a evita problemele, respectă...
07:10
Horoscop 11 decembrie. Luna în Fecioară tensionează relațiile Vărsătorilor. Taurii primesc bani
Horoscop 11 decembrie. Luna în Fecioară tensionează relațiile Vărsătorilor. Taurii primesc bani. Gem...
06:50
La ce oră intră vineri pensiile pe card? Cine încasează pensii de 11.000 și 18.000 lei? DOCUMENT
Vineri se dă ultima pensie pe anul 2025. Un număr de 2.400.000 pensionari iau pensia pe card. Unii d...
06:20
Sărbătoare 11 decembrie. Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul și Luca cel Nou. Zi cu dezlegare la ulei și vin
Sărbătoare 11 decembrie. Sfinții Cuvioși Daniil Stâlpnicul și Luca cel Nou. Este zi cu dezlegare la ...
Acum 24 ore
22:20
Mare reformă a pieţelor financiare. UE pregăteşte o lovitură. Statele membre cedează din suveranitate
Urmează o mare reformă a pieţelor financiare europene. UE pregăteşte o lovitură de proporţii. Statel...
21:50
OMV Petrom renunţă la procesul de la Curtea de Arbitraj din Paris. Legătura este cu o concesiune importantă
Compania austriacă OMV Petrom renunţă la procesul intentat la Curtea de Arbitraj din Paris. Legătura...
21:30
Ce fel intră România pe harta pământurilor rare. Un investitor strategic vine dintr-un stat-cheie
Ce fel intră România pe harta globală a pământurilor rare. Un investitor strategic vine dintr-un st...
21:10
Răzvan Burleanu, preşedintele FRF: Dacă vom câştiga în Turcia, nimeni nu ne va mai putea opri
Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, spune că, dacă vom câştiga în Turcia primul meci de baraj pentru ...
20:50
Cum explică un membru PSD, Vasile Dîncu, eşecul lui Daniel Băluţă. "Nu mă așteptam la locul trei"
Cum explică un membru marcant PSD, Vasile Dîncu, eşecul lui Daniel Băluţă la Primăria Capitalei. "Nu...
20:40
Putin a decretat chemarea rezerviștilor pentru antrenament de iarnă, inclusiv din serviciile secrete
Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret prin care se dispune instruirea militară a rezerv...
20:20
Comisia Europeană ar putea propune anul viitor reguli pentru șefii din AI și pentru munca la distanță
Comisia Europeană ar putea să propună anul viitor reguli de activitate pentru șefii din domeniul int...
20:10
Pensiile speciale vor fi mai mici: calculul se extinde până în 2043. Comisia Europeană a decis
Comisia Europeană obligă România să taie pensiile speciale. Au fost stabiliți pașii clari pentru tăi...
20:10
Trump aprobă exporturile de cipuri Nvidia H200 către China, schimbare-cheie în războiul comercial SUA - China
Preşedintele SUA, Donald Trump, aprobă exporturile de cipuri Nvidia H200 către China. Este o schimba...
19:40
România, fruntaşă în UE. 94% dintre români stau în propria lor casă. Media UE este de 68%
România este fruntaşă în Uniunea Europeană. 94% dintre români stau în propria lor casă. Media UE est...
19:30
Marea iubire a Leopoldinei Bălănuță pentru Mitică Popescu. Ce i-a cerut actorului în noaptea când a murit?
Leopoldina Bălănuță și Mitică Popescu au trăit împreună 25 de ani, până la moartea actriței, în 1998...
19:20
Cum să prepari o ciocolată caldă după o rețetă franțuzească autentică. Va avea același gust ca la Paris
Dacă ai visat vreodată la gustul bogat al ciocolatei calde savurate într-o cafenea pariziană, vestea...
19:00
PSD cere demiterea Dianei Buzoianu. Nicușor Dan îi cere lui Ilie Bolojan, de la Paris, să nu facă asta
PSD cere demiterea Dianei Buzoianu, din cauza Scandalului Barajul Paltinu. Preşedintele Nicușor Dan ...
18:30
Motivul pentru care trebuie să pui în fiecare zi o coajă de lămâie pe calorifer. Tot mai mulți oameni fac asta
O simplă coajă de lămâie așezată pe calorifer poate schimba surprinzător de mult atmosfera unei încă...
18:20
Rusia plănuia o acțiune teroristă tip „11 septembrie" pentru a provoca șoc global. Vizate, SUA și Europa
Agențiile europene de informații au descoperit că o rețea de sabotaj rusească se pregătea să arunce ...
18:10
Horoscop 2026 Acestea sunt cele 5 zodii peste care va ploua cu bani și sunt binecuvântate cu noroc
Pentru aceste zodii, anul care urmează aduce expansiune, stabilitate, sincronizare mai bună, sprijin...
18:10
Fermierii greci paralizează traficul național și blochează frontierele în protest față de întârzierea ajutoare
Fermierii greci au continuat marţi blocajele la nivel naţional, perturbând traficul pe autostrăzile ...
