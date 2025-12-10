Zgomote suspecte sub capotă: cum să le interpretezi corect și când să mergi la service (P)

Newsweek.ro, 10 decembrie 2025 13:20

Pentru orice șofer, momentul în care mașina începe să scoată un sunet nou și neidentificat este unul...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 30 minute
13:20
Zgomote suspecte sub capotă: cum să le interpretezi corect și când să mergi la service (P) Newsweek.ro
Pentru orice șofer, momentul în care mașina începe să scoată un sunet nou și neidentificat este unul...
13:20
Ministrul Educației, mesaj pentru profesori. Ce se va întâmpla cu norma didactică de anul viitor? Newsweek.ro
Ministerul Educaţiei a precizat, miercuri, că nu există discuţii în privinţa unei eventuale creşteri...
13:10
Avertismentul serviciilor secrete europene. Rusia plănuiește atacuri asupra infrastructurii critice din UE Newsweek.ro
Serviciile de informații europene avertizează că Rusia ar putea pregăti atacuri asupra infrastructur...
Acum o oră
13:00
Poșta anunță ce se întâmplă cu 2.300.000 pensii în 2026. Șeful instituției ar vrea să renunțe să le distribuie Newsweek.ro
Șeful Poștei Române a anunțat zilele trecute că distribuția pensiilor este o povară. El a dat de înț...
12:50
IPJ Ilfov: Trafic deviat pe A3 la km 30, din cauza unei maşini răsturnate pe autostradă Newsweek.ro
Poliţiştii au instituit o rută ocolitoare la kilometrul 26 - zona Baloteşti, pe autostrada A3, unde ...
Acum 2 ore
12:30
Ucraina, noul furnizor al UE de drone și rachete? Polonia, gata să doneze MiG-29 în schimbul tehnologiei Newsweek.ro
Polonia ia în calcul donarea avioanelor de vânătoare MiG-29 rămase în dotare către Ucraina, în cadru...
12:30
Industria cripto se aşteaptă la un 2026 mai optimist; noul an aduce mişcări ce pot defini piaţa Newsweek.ro
Industria cripto se aşteaptă la un 2026 mai optimist, după un an precum 2025, cu incertitudine şi vo...
12:20
Argintul a atins un nou maxim istoric, pe măsură ce speculatorii profită de trendul ascendent Newsweek.ro
Cotaţia argintului şi-a continuat miercuri aprecierea, după ce marţi a depăşit pentru prima dată pra...
12:20
Președinta Hondurasului denunță o „lovitură de stat electorală” orchestrată cu „amestecul” lui Donald Trump Newsweek.ro
Pe 30 noiembrie 2025, au avut loc alegeri generale în Honduras. Preşedinta în exerciţiu, Xiomara Cas...
12:10
După Venezuela, Trump amenință Mexicul și Columbia cu o intervenție militară iminentă: „Desigur că aș face-o” Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a stârnit un val de reacții în America Latină după ce a sugerat că Statele...
11:50
VIDEO Noul pod peste râul Tisa de 25.000.000 €, dintre România și Ucraina, gata după 3,5 ani. Rezistă la 320 t Newsweek.ro
Noul pod peste râul Tisa de circa 25.000.000 €, situat între România și Ucraina, la periferia munici...
11:40
Sprijin la pensie pentru pensionarii care au luat credit și le e greu să îl plătească. Decizie în Senat Newsweek.ro
O inițiativă legislativă care a fost depusă în Senat ar putea proteja pensionarii care au pensii mic...
Acum 4 ore
11:30
Bateria unei drone depozitate la parterul unui bloc a explodat. Cel puțin 22 de persoane și-au pierdut viața Newsweek.ro
Incident teribil, în capitala Indoneziei, Jakarta. Bateria unei drone depozitate la parterul unui bl...
11:30
Cum poți investi în economia americană prin S&#38;P 500 la XTB (P) Newsweek.ro
Economia americană este solidă și atrage constant atenția investitorilor individuali și instituționa...
11:20
Deficitul balanței comerciale a României a urcat la peste 275.000.000 € în primele 10 luni din 2025 Newsweek.ro
Deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) a României a fost de 27,493 miliarde de euro, în creștere cu...
11:00
Trafic blocat pe Autostrada A3. S-a răsturnat un TIR încărcat cu piatră. Ce spune Poliția? Newsweek.ro
Un TIR încărcat cu piatră s-a răsturnat și a blocat circulația pe Autostrada A3. Poliția investighea...
10:50
România scade demografic. Sporul natural în scădere abruptă. Câți copii s-au născut? Newsweek.ro
Sporul natural s-a menținut negativ (-7.081) în luna octombrie 2025, numărul deceselor înregistrate ...
10:40
Atac cu drone la Moscova. O rafinărie din Syzran care procesa 2.300.000 tone de combustibil/an, grav avariată Newsweek.ro
O rafinărie strategică de petrol din Syzran, Federația Rusă, și-a oprit activitatea pe 5 decembrie d...
10:20
Belgia angajează români cu salariul de 10.000€/ lunar. Ce meserie trebuie să aibă? În România ar avea jumătate Newsweek.ro
Un salariu de 10.000 €/ lunar este doar un vis pentru mulți români. Însă Belgia îl oferă pentru prof...
10:20
Alertă de călătorie pentru Portugalia. MAE atenționează românii care vor să meargă acolo. Ce se întâmplă? Newsweek.ro
MAE atenţionează românii care călătoresc în Portugalia că sunt posibile întârzieri sau anulări ale c...
10:20
David Popovici nu a primit banii pentru medalii: „Cred că din vara anului trecut sunt în aceeaşi situaţie” Newsweek.ro
Campionul la înot David Popovici a declarat, marţi seară, că nu a încasat de mai multe luni premieri...
10:00
500 de consumatori din Sectorul 1 al Capitalei au rămas fără gaz. Când va fi reluată alimentarea? Newsweek.ro
Distrigaz Sud Reţele anunţă că a întrerupt temporar, marţi noapte, alimentarea cu gaze naturale pe m...
10:00
Cutremur în industrie. O companie globală de tehnologie concediază 2.500 de angajați. E o presiune prea mare Newsweek.ro
O companie tehnologică foarte cunoscută se pregătește să reducă 2.500 de locuri de muncă. Reprezenta...
09:50
Nicușor Dan, interviu pentru presa franceză: „Nu sunt deloc optimist că Rusia dorește pacea” Newsweek.ro
Nicușor Dan a acordat un interviu pentru Franceinfo, unde a vorbit despre ce nu poate face România p...
09:40
O băutură iubită și de copii poate duce la AVC dacă e consumată în exces Newsweek.ro
Consumul unui număr mare de băuturi energizante ar putea duce la un accident vascular cerebral, au s...
Acum 6 ore
09:30
CCR analizează astăzi contestația AUR asupra legii care mărește taxele locale Newsweek.ro
CCR analizează astăzi sesizarea depusă de AUR la legea din al doilea pachet de măsuri fiscal bugetar...
09:20
Drone kamikaze, capabile să distrugă un tanc rusesc T-90M de 5.000.000$, testate de NATO la granița Rusiei Newsweek.ro
NATO testează la aproximativ 200 de kilometri de granița cu Rusia, tehnologii militare de ultimă gen...
09:10
Zile libere plătite pentru românii care suferă de o anumită boală. Se oferă la cerere. Cine beneficiază? Newsweek.ro
Zile libere plătite pentru românii care suferă de o anumită boală. Se oferă la cerere. Cine benefici...
09:00
Judecător de 49 ani, ieșit la pensie în octombrie cu 35.000 lei/lună s-a reangajat. În avocatură, pe mii de € Newsweek.ro
Judecătorul Mihail Udroiu a decis să se pensioneze la doar 49 de ani deși ajunse membru al CSM. El p...
08:50
Noul plan de pace în Ucraina. Zelenski, pregătit de alegeri prezidențiale în 60-90 de zile, cu o condiție Newsweek.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți că este pregătit să organizeze alegeri î...
08:50
Moldova cere din nou energie de avarie, pe fondul limitelor de import din România și a creșterilor de preț Newsweek.ro
Republica Moldova a cerut din nou energie electrică de avarie, după ce legătura cu România a ajuns a...
08:40
Noi reguli pentru integrarea clinică: cadrele didactice UMF vor ocupa posturi în spitale doar prin concurs Newsweek.ro
Cadrele didactice din universitățile de Medicină și Farmacie vor putea ocupa posturi în spitalele și...
08:30
Trafic blocat pe DN 7 Valea Oltului din cauza unor scurgeri de gaze de la o cisternă cu GPL. Rute alternative Newsweek.ro
Traficul rutier pe DN 7 Valea Oltului rămâne închis până miercuri dimineață, pe tronsonul Boița – ju...
08:20
Rusia, acuzată de Antonio Costa că ar fi orchestrat incidentul cu drone la vizita lui Zelenski în Irlanda Newsweek.ro
Preşedintele Consiliului European, António Costa, a acuzat marţi Rusia că ar fi fost în spatele dron...
08:10
Salariul minim, în discuție la Palatul Victoria: presiuni pentru creștere, rezerve în Guvern Newsweek.ro
Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social se reuneşte, miercuri, la Palatul Victoria, una di...
07:50
Judecătorii CCR cu pensii speciale de 40.000 lei decid, azi, tăierea pensiilor speciale. Ce decizie vor lua? Newsweek.ro
Judecătorii CCR dezbat azi legea lui Bolojan prin care se taie pensiile speciale, în medie, cu 7.000...
07:50
Val sever de supergripă lovește Marea Britanie: spitale sub presiune, școli golite și măști Newsweek.ro
Marea Britanie se confruntă cu un val sever și timpuriu de „supergripă”, care pune presiune pe spita...
07:40
Cum să-ți usuci hainele rapid iarna în casă. Scapi de umiditate și nu faci mucegai în apartament Newsweek.ro
Iarna, hainele uscate în casă pot deveni o provocare. Cu câteva trucuri simple, le poți usca rapid f...
Acum 8 ore
07:30
Trump, furios. Congresul îi interzice să retragă trupe și să renunțe la Comandamentul NATO pe Europa Newsweek.ro
Congresul SUA a convenit asupra unui buget de apărare pentru 2026. O echipă bipartizană a reușit să ...
07:30
Amendă 1.500 lei dacă faci zgomot de sărbători în apartament. Până la ce oră poți petrece legal? Newsweek.ro
Amendă de 1.500 lei dacă faci zgomot de sărbători în apartament! Pentru a evita problemele, respectă...
07:10
Horoscop 11 decembrie. Luna în Fecioară tensionează relațiile Vărsătorilor. Taurii primesc bani Newsweek.ro
Horoscop 11 decembrie. Luna în Fecioară tensionează relațiile Vărsătorilor. Taurii primesc bani. Gem...
06:50
La ce oră intră vineri pensiile pe card? Cine încasează pensii de 11.000 și 18.000 lei? DOCUMENT Newsweek.ro
Vineri se dă ultima pensie pe anul 2025. Un număr de 2.400.000 pensionari iau pensia pe card. Unii d...
06:20
Sărbătoare 11 decembrie. Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul și Luca cel Nou. Zi cu dezlegare la ulei și vin Newsweek.ro
Sărbătoare 11 decembrie. Sfinții Cuvioși Daniil Stâlpnicul și Luca cel Nou. Este zi cu dezlegare la ...
Acum 24 ore
22:20
Mare reformă a pieţelor financiare. UE pregăteşte o lovitură. Statele membre cedează din suveranitate Newsweek.ro
Urmează o mare reformă a pieţelor financiare europene. UE pregăteşte o lovitură de proporţii. Statel...
21:50
OMV Petrom renunţă la procesul de la Curtea de Arbitraj din Paris. Legătura este cu o concesiune importantă Newsweek.ro
Compania austriacă OMV Petrom renunţă la procesul intentat la Curtea de Arbitraj din Paris. Legătura...
21:30
Ce fel intră România pe harta pământurilor rare. Un investitor strategic vine dintr-un stat-cheie Newsweek.ro
Ce fel intră România pe harta globală a pământurilor rare. Un investitor strategic vine dintr-un st...
21:10
Răzvan Burleanu, preşedintele FRF: Dacă vom câştiga în Turcia, nimeni nu ne va mai putea opri Newsweek.ro
Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, spune că, dacă vom câştiga în Turcia primul meci de baraj pentru ...
20:50
Cum explică un membru PSD, Vasile Dîncu, eşecul lui Daniel Băluţă. &#34;Nu mă așteptam la locul trei&#34; Newsweek.ro
Cum explică un membru marcant PSD, Vasile Dîncu, eşecul lui Daniel Băluţă la Primăria Capitalei. "Nu...
20:40
Putin a decretat chemarea rezerviștilor pentru antrenament de iarnă, inclusiv din serviciile secrete Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret prin care se dispune instruirea militară a rezerv...
20:20
Comisia Europeană ar putea propune anul viitor reguli pentru șefii din AI și pentru munca la distanță Newsweek.ro
Comisia Europeană ar putea să propună anul viitor reguli de activitate pentru șefii din domeniul int...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.