ISW dezvăluie cât teritoriu au cucerit rușii în Ucraina în 2025: „83 de soldați ruși morți sau răniți pe kilometru pătrat”

Economistul Ionuț Dumitru, consilier al premierului Ilie Bolojan, spune că România nu și-ar putea atinge țintele de deficit pentru anul viitor fără pachetul de măsuri fiscale care a trecut astăzi la Curtea Constituțională. El spune că majorarea taxelor pe proprietate, inclusă în acest pachet, era necesară, deoarece țările europene încasează, în medie, de trei ori mai mult decât România din impozitele locale. Pe de altă parte, avertizează el, e nevoie și de eficientizarea cheltuielilor publice.