Aleksandr Dughin a fost pus pe lista sancţiunilor în Marea Britanie. Ce entități mai sunt vizate de Ministerul de Externe de la Londra
Digi24.ro, 10 decembrie 2025 13:20
Regatul Unit a sancţionat mai multe entităţi implicate într-o „manipulare” a unor informaţii, realizată de către Rusia, şi două întreprinderi chineze pe care le acuză de atacuri cibernetice împotriva regatului, a anunţat ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper.
• • •
Acum 10 minute
13:30
Liderul extremei drepte franceze, Jordan Bardella, s-a distanțat de președintele american Donald Trump, afirmând că nu are nevoie de „un frate mai mare” pentru a decide viitorul Franței. Declarația vine în contextul dezbaterilor aprinse generate de strategia de securitate a SUA, care încurajează ascensiunea mișcărilor naționaliste din Europa.
13:30
Ionuț Dumitru: Creșterea taxelor pe proprietate e semnificativă, dar România încasează din ele de 3 ori mai puțin decât alte țări UE # Digi24.ro
Economistul Ionuț Dumitru, consilier al premierului Ilie Bolojan, spune că România nu și-ar putea atinge țintele de deficit pentru anul viitor fără pachetul de măsuri fiscale care a trecut astăzi la Curtea Constituțională. El spune că majorarea taxelor pe proprietate, inclusă în acest pachet, era necesară, deoarece țările europene încasează, în medie, de trei ori mai mult decât România din impozitele locale. Pe de altă parte, avertizează el, e nevoie și de eficientizarea cheltuielilor publice.
Acum 30 minute
13:20
13:20
ISW dezvăluie cât teritoriu au cucerit rușii în Ucraina în 2025: „83 de soldați ruși morți sau răniți pe kilometru pătrat” # Digi24.ro
De la 1 ianuarie anul acesta, trupele ruse au reușit să preia controlul asupra unei suprafețe de 4669 km² din Ucraina, ceea ce reprezintă 0,77% din întreg teritoriul țării (603 628 km² în total). Aceste date sunt furnizate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Acest indicator este cu 22% mai mare comparativ cu anul 2024, când forțele armate ale Federației Ruse au ocupat 3734 km pătrați de teritoriu ucrainean.
13:10
Cum poate ajunge România exportator de ouă în Israel. Ce au verificat inspectorii sanitar-veterinari veniți în țară # Digi24.ro
România ar putea intra curând pe lista țărilor care exportă ouă de consum în Israel, după ce o delegație a autorităților sanitar-veterinare israeliene a efectuat o vizită oficială în țara noastră, a anunțat Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, miercuri, 10 decembrie, într-o postare pe Facebook. Verificările au inclus ferme, centre de ambalare și laboratoare, cu scopul de a observa modul real în care se desfășoară producția și monitorizarea sănătății animalelor.
Acum o oră
13:00
Șeful Parlamentului rus i-a raportat lui Putin că un „ministru AI din UE ia mită”. Știrea era de fapt o glumă de pe un site de satiră # Digi24.ro
Liderul parlamentului rus s-a făcut de râs la începutul acestei săptămâni în prezența președintelui Putin, dar nu vă așteptați la prea multe consecințe. La o reuniune a Consiliului Adunării Parlamentare a Organizației Tratatului de Securitate Colectivă, la care a participat Putin, președintele Dumei de Stat, Viacheslav Volodin, a relatat o știre inventată care apăruse cu câteva zile înainte pe un site satiric croat. Jurnaliștii de la Provereno Media au fost primii care au relatat incidentul.
13:00
Bărbat din Capitală, reținut de patru ori după ce a rupt brățara electronică și și-a amenințat fosta iubită. El avea ordin de protecție # Digi24.ro
Un bărbat de 39 de ani, aflat sub monitorizare electronică în baza unui ordin de protecție emis pentru protejarea fostei concubine, a fost reținut de mai multe ori în ultimele zile, după încălcări repetate ale măsurilor impuse. Acesta a abandonat sau și-a tăiat brățara de supraveghere în mai multe rânduri și a transmis mesaje de amenințare victimei, potrivit Poliției Capitalei.
12:50
Interzicerea Oradea PRIDE va fi judecată la CEDO. Asociații ale comunității LGBTIQ+ acuză Primăria de discriminare sistemică # Digi24.ro
Asociațiile Accept și ARK Oradea cer dreptate în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului (CEDO), după ce Oradea PRIDE - eveniment dedicat comunității LGBTIQ+, a fost interzis de autoritățile locale timp de trei ani consecutiv. Organizațiile acuză Primăria din Oradea de discriminare sistemică, prin încălcarea mai multor articole din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, printre care se numără nediscriminarea și libertatea de întrunire pașnică.
12:40
Thailanda a atacat Cambodgia cu avioane de vânătoare. F-16 au bombardat sate de la frontieră # Digi24.ro
Avioane de vânătoare thailandeze au lansat miercuri dimineață atacuri aeriene pe teritoriul Cambodgiei, în contextul escaladării confruntărilor de la frontieră. Potrivit presei locale, F-16 au bombardat cel puțin două sate din provincia Meanchey.
Acum 2 ore
12:30
Alertă în Maroc: Cel puțin 19 oameni au murit, după ce două clădiri s-au prăbușit în Fes # Digi24.ro
Cel puţin 19 persoane au murit în noaptea de marţi spre miercuri după ce două clădiri învecinate cu 4 etaje s-au prăbușit într-un cartier din Fes, un oraş din nordul Marocului, potrivit unui bilanţ provizoriu anunțat de agenţia oficială de presă din Maroc MAP și citat de AFP.
12:20
Ministerul Educației a negat creșterea normei didactice: „Nu există discuții privind noi măsuri fiscal-bugetare” # Digi24.ro
Ministerul Educaţiei a transmis, miercuri, 10 decembrie, un comunicat prin care respinge ferm informaţiile apărute în spaţiul public privind o posibilă creştere a normei didactice sau aplicarea unor noi măsuri fiscal-bugetare în învăţământul preuniversitar. Ministrul Educaţiei, Daniel David a spus că toate măsurile în acest sens au fost deja adoptate, iar sistemul are acum nevoie de „stabilitate şi dezvoltare, nu de noi schimbări”.
12:10
Cursa împotriva timpului în traumatismele craniene
12:10
Ungaria nu va implementa pactul UE privind migraţia şi nu va primi niciun migrant, a declarat Gergely Gulyas, şeful cabinetului premierului ungar.
12:10
Maria Corina Machado nu va putea primi personal premiul Nobel pentru Pace, la ceremonia de la Oslo # Digi24.ro
Lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace din acest an, nu va primi personal premiul la ceremonia de decernare care are loc miercuri de la Oslo, a declarat miercuri directorul Institutului Nobel din Norvegia. Fiica ei va participa la eveniment și va primi premiul în locul mamei sale. Locul în care se află Machado în prezent nu este cunoscut.
12:00
Moscova renunță la laudele aduse lui Trump și-l acuză că extinde sancțiunile impuse Rusiei # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump nu se grăbeşte să ridice sancţiunile impuse Rusiei, ci, din contră, impune restricţii suplimentare, anunţă în Consiliul Federaţiei, camera superioară a Parlamentului rus, ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, relatează agenţia oficială rusă de presă Tass.
11:40
11:40
SUA ar putea ieși din NATO. Un congresman din partidul lui Donald Trump a depus un proiect de lege în acest sens # Digi24.ro
Thomas Massie, membru al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA din partea Partidului Republican, a depus în parlament un proiect de lege privind ieșirea țării din NATO, a informat biroul congresmanului.
Acum 4 ore
11:30
Comandamentul militar al Poloniei a declarat că ia în considerare donarea avioanelor de vânătoare MiG-29 Ucrainei în schimbul tehnologiei pentru drone și rachete.
11:30
11:30
Prima reacție a Kremlinului după ce Zelenski a declarat că este gata să organizeze alegeri prezidențiale # Digi24.ro
Kremlinul a venit cu o primă reacție după ce Volodimir Zelenski a răspuns solicitării lui Donald Trump privind organizarea alegerilor prezidențiale.
11:20
AUR a depus moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu: „Prahova sub asediu, peste 100.000 de români fără apă și căldură” # Digi24.ro
Parlamentarii AUR au depus, miercuri la Senat, o moțiune simplă la adresa Dianei Buzoianu intitulată Prahova sub asediu: peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu”.
11:10
Cel puțin 22 de oameni au murit după o explozia a unei baterii de dronă. Un bloc de șapte etaje a fost cuprins de flăcări # Digi24.ro
O presupusă explozie a bateriei unei drone și un incendiu ulterior într-o clădire de birouri cu șapte etaje din capitala Indoneziei, Jakarta, au provocat marți moartea a cel puțin 22 de persoane, dintre care 15 femei, au raportat mass-media locale.
11:00
Avertismentul serviciilor secrete daneze: „Ameninţarea militară din partea Rusiei la adresa NATO va creşte” # Digi24.ro
Danemarca se confruntă în prezent cu mai multe ameninţări externe decât în ultimii ani, pe fondul intensificării conflictelor geopolitice şi al îndoielilor cu privire la angajamentul SUA faţă de securitatea Europei, a declarat miercuri agenţia de informaţii militare a acestei ţări membre NATO (FE), potrivit Reuters.
11:00
Circulaţia rutieră a fost blocată, miercuri dimineaţă, pe autostrada A3, pe sensul spre Ploieşti, după ce un TIR încărcat cu piatră s-a răsturnat în apropierea localităţii Snagov, judeţul Ilfov.
10:50
Rusia nu intenționează să intre în război cu Europa, însă, în cazul în care contingente militare europene vor fi dislocate în Ucraina, partea rusă va răspunde. Declarația a fost făcută de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în cadrul orei guvernamentale din Consiliul Federației, scrie agenția Tass.
10:50
Atenționare pentru românii care călătoresc în Portugalia. MAE anunță că este grevă generală # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atenţionează românii care călătoresc sau tranzitează Portugalia că sunt posibile întârzieri sau anulări ale unor curse aeriene, feroviare şi maritime din cauza grevei generale din 11 decembrie, care va afecta mai ales sectorul public: administraţia, educaţia, sănătatea şi transporturile. Totodată, sunt aşteptate perturbări în traficul rutier, inclusiv pe autostrăzi.
10:50
Europenii se tem că Trump s-ar putea retrage din negocieri. Liderul de la Casa Albă ar putea acuza UE de eșecul planului de pace # Digi24.ro
În Europa au început să se teamă că președintele SUA, Donald Trump, se va retrage din negocierile de pace privind Ucraina din cauza lipsei de progrese, au declarat pentru CNN oficiali europeni. Potrivit acestora, liderul american ar putea acuza Kievul și capitalele europene de eșecul acordului. „Războiul fără sfârșit devine pentru el o povară politică din ce în ce mai mare”, au declarat pentru televiziune mai multe surse.
10:40
Digi24 continuă campania națională de donare de sânge „Avem același sânge”, miercuri, 10 decembrie, în București.
10:30
(P) Medicina de precizie și echipele multidisciplinare: piloni ai succesului în oncologia din România # Digi24.ro
Lupta împotriva cancerului trece printr-o transformare profundă, bazată pe două concepte esențiale: medicina personalizată și colaborarea strânsă între specialități. Din ce în ce mai mulți experți români subliniază că aceste abordări, sprijinite de Programul Național de Testare Genetică (PNTG), pot oferi pacienților oncologici șansa unui tratament adaptat și a unui prognostic mai bun.
10:30
Stenoza aortică, boala care îngreunează respirația și obosește inima. De ce nu trebuie ignorată? # Digi24.ro
Stenoza aortică este o afecțiune a valvei aortice, structura care permite sângelui să circule din ventriculul stâng către întregul organism. Atunci când această valvă se îngustează și nu se mai deschide complet, inima este forțată să depună un efort tot mai mare pentru a pompa sângele. În timp, această solicitare excesivă determină modificări ale mușchiului cardiac și poate duce la insuficiență cardiacă.
10:10
Sute de copii din Europa s-au născut cu risc de cancer, după ce un bărbat a donat spermă fără să știe că transmite o genă mortală # Digi24.ro
Un donator de spermă cu o mutație genetică ce crește dramatic riscul de cancer a devenit tată pentru cel puțin 197 de copii în Europa, a dezvăluit o investigație citată de BBC. Unii copii au murit deja și doar o mică parte dintre cei care moștenesc mutația vor scăpa de cancer de-a lungul vieții.
10:10
După aur, și prețul argintului atinge un nivel record. De ce s-au scumpit metalele prețioase # Digi24.ro
Prețul argintului a atins un nivel record, urmând tendința ascendentă a aurului, pe fondul așteptărilor privind reducerea dobânzilor în SUA și al cererii tot mai mari din industria tehnologică. Investitorii se orientează spre metalele prețioase pe măsură ce piețele devin tot mai instabile, ceea ce a alimentat scumpirea lor la nivel global.
10:10
Ministrul Justiției, după ancheta Recorder: „Dacă cineva tergiversează dosare culpabil, ar trebui să răspundă” # Digi24.ro
Radu Marinescu, ministrul Justiției, a declarat miercuri, la Digi24, că, dacă există cazuri de judecători care au tergiversat intenționat dosare penale pentru prescrierea faptelor, ele trebuie investigate și stabilite vinovățiile. Declarația lui vine în urma unei investigații Recorder.ro, în care mai mulți foști și actuali magistrați acuză tergiversări de dosare de corupție și presiuni asupra procurorilor și judecătorilor implicați în soluționarea unor dosare de corupție.
10:00
Radu Marinescu: Sper să avem o finalitate pe reforma pensiilor magistraților. E important să avem echilibru social și banii europeni # Digi24.ro
Curtea Constituțională dezbate astăzi reforma pensiilor magistraților, în baza unei sesizări făcute de Înalta Curte de Casație și Justiție. Reforma a mai fost respinsă de CCR, pentru că nu avea un aviz consultativ de la Consiliul Superior al Magistraturii. Ministrul justiției, Radu Marinescu, a spus la Digi24 că speră ca CCR să ia astăzi o decizie, deoarece „este foarte important să avem echilibru social și să obținem banii europeni”.
09:50
Avarie la o rețea de gaze din Sectorul 1 al Capitalei. Distrigaz a oprit furnizarea pentru aproape 500 de clienți. Când va fi reluată # Digi24.ro
Distrigaz Sud Reţele anunţă că a întrerupt temporar, marţi noapte, alimentarea cu gaze naturale pe mai multe străzi din Sectorul 1 al Capitalei, din cauza unei defecţiuni la un branşament al reţelei, fiind afectaţi aproape 500 de consumatori. Distrigaz informează că furnizarea gazelor va fi reluată în cursul serii de miercuri.
09:40
Lupte grele în Pokrovsk: Ucraina susține că a recucerit o parte din oraș, deși rămăsese fără trupe. Anunțul comandantului Sîrski # Digi24.ro
Ucraina a recâștigat controlul asupra unei părți din orașul Pokrovsk, deși în această toamnă rămăsese fără trupe în localitate, a declarat comandantul-șef Oleksandr Sîrski, în cadrul unui briefing susținut marți, relatează Kyiv Independent.
Acum 6 ore
09:30
Taxe mai mari la marile muzee din Franța: după Luvru, și Versailles introduce tarife diferențiate pentru vizitatorii din afara Europei # Digi24.ro
Palatul Versailles va majora cu 3 euro preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei, o diferenţiere tarifară dorită de Ministerul Culturii şi deja aplicată în special la Luvru.
09:20
Șoferul care a lovit mai multe mașini parcate, în București, a fost identificat. Cu cât a fost amendat # Digi24.ro
Un bărbat care, în 20 noiembrie, a lovit patru autovehicule staţionate, ulterior ciocnindu-se cu un autocar, care circula regulamentar, în Sectorul 4 din București, a fost identificat 20 de zile mai târziu, fiind amendat cu peste 5.000 de lei. De asemenea, i-a fost suspendat permisul pentru 120 de zile.
09:10
Cadavru carbonizat găsit într-o mașină abandonată, în Oradea. Ce se știe despre bărbat și ce ipoteze au anchetatorii # Digi24.ro
Caz șocant la Oradea: cadavrul carbonizat al unui barbat a fost găsit într-o mașină abandonată lângă calea ferată. Zona a fost împânzită de criminaliști și sunt verificate toate camerele de supravehgere din zonă. Urmează informații care vă pot afecta emoțional.
09:10
Tensiuni militare în creștere: Rusia și China intensifică operațiunile aeriene în zona Japoniei # Digi24.ro
Japonia a ridicat de la sol avioane de luptă pentru a monitoriza forțele aeriene ruse și chineze care desfășurau patrule comune în jurul țării, a anunțat marți seara târziu Ministerul japonez al Apărării, în contextul intensificării tensiunilor dintre Tokyo și Beijing, scrie Reuters.
09:10
Democraţii au câştigat marţi alegerile pentru primăria din Miami, o premieră în 28 de ani în capitala financiară a statului Florida, unde majoritatea a votat pentru Trump la ultimele trei runde de alegeri prezidenţiale.
09:10
Chișinăul cere Tiraspolului „încetarea oricăror forme de presiune asupra elevilor” din școlile românești # Digi24.ro
Chişinăul cere Tiraspolului să înceteze să pună presiune asupra elevilor şi profesorilor din şcolile cu predare în limba română din Transnistria. Subiectul a fost abordat în cadrul şedinţei grupurilor de lucru pentru educaţie, cu participarea experţilor de pe ambele maluri ale Nistrului, transmite deschide.md.
08:40
Cele mai importante evenimente petrecute pe 10 decembrie
08:40
Donald Trump a lansat un nou atac la adresa Europei, acuzând politicile de migrație și energie și avertizând că statele europene „ar trebui să fie atente”, deoarece direcțiile actuale ar putea „distruge continentul”. Declarațiile au fost făcute în fața susținătorilor din Pennsylvania, la câteva zile după ce administrația SUA a publicat noua strategie de securitate națională, care pune accent pe aceleași teme.
08:30
Cod galben de ceață în opt județe: vizibilitate redusă sub 50 de metri pe mai multe autostrăzi # Digi24.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă, valabile miercuri dimineaţa în localităţi din opt judeţe. De asemenea ceața reduce vizibilitatea în trafic la sub 200 metri și izolat, sub 50 metri, pe autostrăzile A0 Centura Capitalei, A2 Cernavodă-Constanța, A3 București-Brașov, dar și pe mai multe artere rutiere din județele Bacău, Botoșani, Dolj, Galați Olt, Mehedinți, Maramureș, Teleorman, Vrancea și Vaslui, informează centrul Infotrafic al IGPR.
08:30
Numărul victimelor incendiului de la complexul rezidențial din Hong Kong de luna trecută a crescut la 160, după ce testele ADN au confirmat că ultimele rămăşiţe descoperite provin de la două persoane – o femeie în vârstă şi o menajeră. Şase persoane sunt în continuare date dispărute.
08:30
Un balcon s-a prăbușit, cu tot cu o femeie, din cauza unei explozii provocate de o butelie. Incidentul grav a avut loc la etajul întâi al unui bloc din Aleșd, județul Bihor.
08:30
Douăsprezece persoane au murit într-un incendiu izbucnit într-o clădire rezidenţială din oraşul Shantou, din sudul Chinei, a relatat miercuri agenţia de ştiri Xinhua, citată de Reuters.
07:50
Preşedintele Consiliului European acuză Rusia că este în spatele incidentului cu drone pe ruta avionului lui Zelenski # Digi24.ro
Preşedintele Consiliului European, António Costa, a acuzat Rusia că ar fi fost în spatele incidentului cu dronele detectate pe 1 decembrie, în momentul sosirii în Irlanda a avionului preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru o vizită oficială.
Acum 8 ore
07:10
Categorii de persoane care beneficiază de medicamente compensate și reduceri. Criterii de eligibilitate și lista tratamentelor din 2025 # Digi24.ro
Românii pot beneficia de medicamente compensate în funcție de vârstă, venituri, diagnostic și încadrarea în programele naționale de sănătate. De la copii, la pensionari cu venituri reduse, până la pacienți cu boli cronice, categoriile eligibile sunt variate, iar lista medicamentelor decontate este actualizată periodic.
