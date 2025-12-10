Ministerul Educației a negat creșterea normei didactice: „Nu există discuții privind noi măsuri fiscal-bugetare”

07:10

Scumpirile și majorarea TVA au efecte și asupra pachetelor de Crăciun și de Revelion, de anul acesta. Chiar dacă mulți administratori spun că au păstrat prețurile, pachetele nu mai sunt atât de bogate. Unii au tăiat din lista de activități dedicate Sărbătorilor, alții au scăzut o noapte de cazare din ofertă. De partea cealaltă, mulți dintre turiști spun că ajustările făcute de hotelierii nu îi deranjează.