O furtună deosebit de violentă a lovit oraşul São Paulo, provocând întreruperi masive de curent electric şi anularea zborurilor. Compania de electricitate Enel, în centrul unei controverse - VIDEO
News.ro, 12 decembrie 2025 02:20
Peste un milion de persoane nu aveau, joi, curent electric, în timp ce zeci de zboruri au fost anulate la Sao Paulo, în urma unei furtuni deosebit de violente care a lovit capitala economică a Braziliei, relatează AFP.
• • •
Acum 30 minute
02:20
Acum 2 ore
01:30
Reuters: Lukoil înclină spre oferta băncii americane Xtellus de preluare fără numerar a activelor sale din străinătate. Trezoreria SUA a prelungit până la 17 ianuarie termenul-limită acordat companiei ruseşti # News.ro
Compania rusă Lukoil preferă oferta băncii americane Xtellus Partners pentru activele sale globale, în detrimentul a peste zece oferte concurente, deoarece aceasta ia forma unei tranzacţii fără numerar care ar returna titlurile deţinute de SUA companiei petroliere ruse, au declarat pentru Reuters două surse familiarizate cu procesul.
00:50
00:50
Meciul FCSB – Feyenoord: Florin Tănase – “Un meci senzaţional. Numai o echipă ca Steaua poate oferi seri ca acestea în Europa” # News.ro
Fotbalistul formaţiei FCSB, Florin Tănase, a declarat joi seară, după meciul cu Feyenoord, scor 4-3, că numai o echipă ca a sa “poate oferi seri ca acestea în Europa”.
00:50
Răsturnare ironică de situaţie: De la Grexit, la preşedintele Eurogrup. Ministrul elen al finanţelor, Kyriakos Pierrakakis, l-a învins pe viceprim-ministrul belgian Vincent Van Peteghem în cursa pentru preşedinţia Eurogrup # News.ro
Ţara care a fost aproape de excluderea din zona euro va conduce acum puternicul organism al UE care a salvat-o de la faliment. Ministrul de finanţe al Greciei, Kyriakos Pierrakakis, l-a învins joi pe viceprim-ministrul belgian Vincent Van Peteghem într-o cursă cu doi candidaţi pentru preşedinţia Eurogrup. Deşi este un forum informal pentru miniştrii de finanţe din zona euro, această funcţie s-a dovedit esenţială în depăşirea crizelor, în special a crizei datoriilor suverane, care a dus la trei salvări financiare ale guvernului grec, scrie POLITICO.
00:40
Acum 4 ore
00:30
Meciul FCSB – Feyenoord: Charalambous – Este o victorie imensă pentru club, pentru România. Doar un astfel de club mare poate obţine o astfel de victorie # News.ro
Tehnicianul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat joi seară, după meciul cu Feyenood, scor 4-3, că speră că această victorie îi va da formaţiei sale un impuls pentru viitor, el precizând că jucătorii au arătat caracter şi personalitate deoarece nu au renunţat atunci când scorul era 3-1 pentru adversari.
00:20
Formaţia Rakow, la care joacă Bogdan Racoviţan, a învins, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Zrinjski Mostar, în etapa a cincea a a fazei principale a Conference League.
00:10
00:10
Liga Europa: Înfrângere pentru Ionuţ Radu şi Celta Vigo în faţa echipei Bologna, meci arbitrat de Radu Petrescu # News.ro
Formaţia Celta Vigo, cu Ionuţ Radu în poartă, a fost învinsă, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa Bologna, în etapa a şasea a fazei principale a Ligii Europa.
11 decembrie 2025
23:50
Meteorologii au emis mai multe avertizări cod galben de ceaţă şi anunţă vizibilitate redusă.
23:40
Nu vă amestecaţi în democraţia europeană, îi transmite Ursula von der Leyen lui Donald Trump # News.ro
Donald Trump nu ar trebui să se amestece în democraţia europeană, a declarat joi Ursula von der Leyen, la câteva zile după ce preşedintele SUA a lansat un atac virulent la adresa Europei, scrie POLITICO.
23:20
Meciul Universitatea Craiova – Sparta Praga: Filipe Coelho – Dacă vreţi un ţap ispăşitor, eu sunt acela. Eu sunt vinovat! # News.ro
Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Filipe Coelho, a declarat joi seară, după meciul cu Sparta Praga, scor 1-2, că îşi asumă deciziile luate.
23:10
Preşedintele american Donald Trump este „extrem de frustrat” de Ucraina şi Rusia, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, subliniind că el doreşte acum „fapte reale” pentru a pune capăt războiului.
22:50
Medicul Oltjon Cobani: Tendinţele, în ultimul timp, sunt spre naturaleţe/ S-a renunţat în mare parte la exagerări # News.ro
Dr. Oltjon Cobani, medic primar în chirugie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă, membru al Asociaţiei Chirurgilor Plastici din România, a afiermat, joi seară, că persoanele care ajung în faţa chirurgului plastician doresc să arate cât mai natural şi, în principal, au renunţat la exagerări. În ceea ce priveşte abdominoplastia, pentru această intervenţie se prezintă pacienţi care au slăbit în exces sau paciente care au avut sarcini.
22:40
Bogdan Ivan: Interconectarea Austria–Ungaria oferă României acces la o piaţă energetică mai mare, cu preţuri mai mici şi flexibilitate crescută / Neptun Deep intră într-o etapă decisivă # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă, joi seară, că a prezentat, la forumul Rebuilding Ukraine, ultimele discuţii purtate pentru a accelera proiectele care dezvoltă România şi întreaga regiune pentru următoarele decenii. El s-a referit la interconectarea Austria–Ungaria oferă României acces la o piaţă energetică mai mare, cu preţuri mai mici şi flexibilitate crescută, dar şi la noua etapă din Proiectul Neptun Deep, care va transforma România într-un furnizor de securitate energetică pentru întreaga regiune.
Acum 6 ore
22:30
Preşedintele PSD Alba, Corneliu Mureşan, a fost numit secretar de stat ăn cadrul Secretariatului General al Guvernului. ”Merg la Bucureşti pentru muncă, pentru a-i reprezenta cu bună credinţă şi seriozitate pe toţi locuitorii judeţului şi pentru continuarea dezvoltării tuturor comunităţilor locale”, a transmis Mureşan.
22:20
Fotbalistul echipei AEK Atena, Răzvan Marin, a înscris un gol în meciul câştigat, joi seară, în deplasare, cu scorul de 2-1, în faţa formaţiei Samsunspor, în etapa a cincea a fazei principale a Conference League.
22:00
SUA se pregătesc să reţină alte petroliere în largul Venezuelei după prima captură, pe fondul presiunilor asupra regimului Maduro # News.ro
Statele Unite pregătesc interceptarea altor nave care transportă petrol venezuelean, după ce săptămâna aceasta au reţinut primul petrolier încărcat, au declarat şase surse familiare cu situaţia, citate de Reuters.
22:00
Liga Europa: Remiză obţinută in extremis de PAOK-ul lui Lucescu în faţa echipei Ludogoreţ, meci arbitrat de Feşnic / Şi Barbu s-a aflat la centru la o partidă de joi # News.ro
Formaţia PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a remizat, joi seară, în deplasare, scor 3-3, cu echipa Ludogoreţ, într-un meci din etapa a şasea a fazei principale a Ligii Europa. Confruntarea a fost arbitrată de Horaţiu Feşnic.
22:00
Medicul Oltjon Cobani: Pentru că industria de beauty e în mare dezvoltare, rezidenţii încearcă să facă aceste specializări în chirurgie plastică / Aceasta nu înseamnă doar chirurgie estetică # News.ro
Dr. Oltjon Cobani, medic primar în chirugie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă, membru al Asociaţiei Chirurgilor Plastici din România, a arătat că mulţi viitori rezidenţi aleg chirurgia estetică deoarece industria de beauty este în dezvoltare, însă această specializare însemană mult mai mult, înseamnă şi traumatisme, arsuri sau reconstrucţie.
21:50
Nou protest în Bucureşti, unde se cer demiteri în Justiţie - ”Nicuşor, nu uita, apără justiţia” - FOTO / VIDEO # News.ro
Aproximativ o mie de persoane protestează, pentru a doua zi consecutiv în Bucureşti, cerând implicarea preşedintelui Nicuşor Dan pentru apărarea independenţei justiţiei. Se cer demiteri în sistem, în special a şefei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea.
21:50
Conference League: Universitatea Craiova învinsă acasă de Sparta Praga, scor 2-1. Gol marcat de adversari în minutul 89 # News.ro
Formaţia Universitatea Craiova a fost învinsă, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa Sparta Praga, în etapa a cincea a fazei principale a Conference League.
21:40
Putin l-a sunat pe Maduro, iar Lukaşenko s-a întâlnit cu ambasadorul Venezuelei, în timp ce Trump îşi intensifică presiunea. Îşi pregăteşte liderul de la Caracas azilul în Belarus? # News.ro
Rusia şi aliatul său apropiat, Belarus, l-au contactat joi pe liderul venezuelean Nicolas Maduro, aflat în dificultate, în contextul în care preşedintele american Donald Trump intensifică presiunea pentru înlăturarea acestuia, ceea ce creşte posibilitatea ca acesta să caute refugiu în străinătate, relatează Reuters.
21:30
„Dacă sunt chemat la echipa naţională, voi veni”: Karim Benzema nu exclude revenirea în reprezentativa Franţei pentru Cupa Mondială din 2026 # News.ro
Karim Benzema a vorbit joi despre o posibilă revenire în echipa Franţei, în contextul în care Cupa Mondială din 2026 se apropie cu paşi repezi, relatează Le Figaro.
21:30
Lapte praf pentru sugari, retras de la comercializare de Nestle, după identificarea prezenţei Bacillus cereus pe linia de producţie # News.ro
Auchan, Selgros şi Kaufland anunţă retragerea unor loturi de lapte praf Nestle pentru sugari, după identificarea prezenţei Bacillus cereus pe linia de producţie. Produsele trebuie predate în magazine.
21:00
Revista Time a numit joi arhitecţii inteligenţei artificiale „Persoanalitatea anului”, citând capacitatea lor de a aduce era maşinilor gânditoare cu tehnologie transformatoare.
21:00
NATO solicită „testarea” lui Putin pentru a vedea dacă doreşte pacea în Ucraina. Mark Rutte: „Fără sprijinul Chinei, Rusia nu ar putea continua acest război” # News.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a propus joi „testarea” lui Vladimir Putin pentru a determina dacă „doreşte pacea în Ucraina”, prin stabilirea unui plan susţinut de Statele Unite şi Europa, după ce Kievul a înaintat Washingtonului o nouă versiune pentru a pune capăt războiului, relatează Le Figaro.
20:50
Caz de lepră confirmat în România / Alte trei suspiciuni sunt în analiză / Este vorba despre patru femei, angajate ale unui SPA din Cluj-Napoca / S-a cerut ajutorul OMS / Rogobete: Riscul pentru populaţia generală rămâne scăzut / Precizări despre boală # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, joi seară, că a fost confirmat un caz de lepră, iar alte trei suspiciuni sunt în analiză. Este vorba despre patru femei, angajate ale unui SPA din Cluj-Napoca, toate de origine asiatică. Ultimul cay de lepră a fost confirmat în România în 1981.
20:50
OpenAI lansează GPT-5.2, noul său model avansat de inteligenţă artificială, cu performanţe superioare pentru utilizarea profesională # News.ro
OpenAI a prezentat joi GPT-5.2, cel mai avansat model de inteligenţă artificială dezvoltat până acum de companie şi considerat cea mai puternică soluţie destinată sarcinilor profesionale cotidiene, transmite CNBC.
20:40
Acum 8 ore
20:20
Echipa Arcada Galaţi a învins joi, pe teren propriu, formaţia portugheză Benfica, scor 3-1, în prima manşă din 16-le Challenge Cup. Returul se va juca în ianuarie.
20:20
Cupa Mondială din 2026: Asociaţia suporterilor europeni, indignată de „preţurile astronomice” ale biletelor # News.ro
Asociaţia Football Supporters Europe (FSE) şi-a exprimat joi indignarea faţă de „preţurile exorbitante” pe care Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) intenţionează să le aplice pentru biletele la Cupa Mondială din 2026.
20:20
Nicuşor Dan: Când 200 de magistraţi spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiţie, lucrurile sunt foarte serioase / Preşedintele îi invită în 22 decembrie la ”o discuţie fără limită de timp” # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, joi seară, că, dacă 200 de magistraţi spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiţie, lucrurile sunt foarte serioase. Şeful statului invită magistraţii interesaţi la o discuţie în data de 22 decembrie, înscrierile fiind deschise până în 18 decembrie, De asemenea, şeful statului aşteaptă documente de la oamenii din sistemul de justiţie – asumate sau neasumate, pe care promite că le va citi.
20:20
Zelenski spune că va fi nevoie de alegeri sau de un referendum în problema cedării teritoriilor din est: Să decidă ucrainenii! Washingtonul propune crearea unei zone economice libere şi demilitarizate în estul Ucrainei # News.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a spus joi că orice compromis între Ucraina şi Rusia în privinţa controlului regiunilor estice trebuie să fie „echitabil” şi validat fie prin noi alegeri, fie printr-un referendum în Ucraina, relatează BFMTV şi Le Figaro.
20:10
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat joi, despre ancheta de presă Recorder privind situaţia din justiţie, că politicul a creat această situaţie complet injustă la nivel naţional şi Parlamentul nu poate să treacă peste acest moment, fără să adopte şi un pachet legislativ care să îndrepte injustiţiile din ultimii ani.
20:00
Bienala de Scenografie Bucureşti 2026 va avea loc între 26 iunie şi 5 iulie/ Expoziţia principală, la uzina Filaret # News.ro
Tema Bienalei de Scenografie Bucureşti (BSB), care va avea loc între 26 iunie - 5 iulie la uzina Filaret, este „W.O.R.K. - Women. Oppression. Resistance. Knowledge”, un spaţiu de reflecţie asupra modului în care artele spectacolului şi scenografia participă la discursul global despre egalitate, vizibilitate, memorie culturală şi dinamica puterii.
20:00
Ministerul Educaţiei, precizări despre ”contractul de confidenţialitate” şi ”declaraţia pe propria răspundere” semnate de către membrii grupurilor de lucru pentru elaborarea programelor şcolare / Experţii nu au fost împiedicaţi să discute despre principii # News.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării transmite, joi seară, că experţii care au făcut parte din grupurile de lucru pentru elaborarea programelor şcolare au semnat ”contractul de confidenţialitate” şi ”declaraţia pe propria răspundere” ca parte a unor proceduri standard. Acestea se referă doar la faptul că nu au voie să divulge drafturile proiectelor la care lucrează sau detalii concrete despre acestea, însă pot discuta despre principii şi nevoie avute în vedere.
20:00
Handbal masculin: Şapte echipe s-au calificat, joi, în sferturile de finală ale Cupei României # News.ro
Şapte echipe au obţinut, joi, calificarea în sferturile de finală ale Cupei României. HC Buzău a fost eliminată surprinzător, în timp ce Dinamo Bucureşti, deţinătoarea trofeului, s-a calificat lejer mai departe. Vineri se joacă ultimul meci din optimi.
20:00
CIO recomandă forurilor sportive să permită echipelor de juniori şi sportivilor ruşi să concureze din nou cu steagul şi imnul naţional # News.ro
Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) a făcut joi un pas important către reintegrarea Rusiei şi Belarusului în lumea sportului, recomandând organismelor de conducere să permită echipelor de juniori şi sportivilor din aceste ţări să concureze cu identitatea lor completă, reprezentată de steagul şi imnul naţional.
19:50
19:30
Ministrul Mediului spune că nu va demisiona: Am văzut presiunea din sfera PSD şi AUR şi nu voi ceda / PSD a ieşit public şi a zis că, dacă vom avea vreo moţiune, o vom vota. În 24 de ore, AUR s-a executat şi au avut o moţiune. E de domeniul evidenţei # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că nu va demisiona din funcţie, ea arătând că a văzut presiunea din sfera PSD şi AUR şi nu va ceda. Buzoianu a precizat că PSD a ieşit public şi a zis că, dacă vom avea vreo moţiune, o vom vota iar în 24 de ore, AUR s-a executat şi au avut o moţiune, în opinia sa, fiind de domeniul evidenţei şi mai bine aveau curajul să facă asta asumat.
19:30
Prefectura Giurgiu anunţă că circulaţia va fi deschisă pe Podul Prieteniei, în 18 decembrie / Lucrările în zonă vor fi reluate în 8 ianuarie # News.ro
Prefectura Giurgiu anunţă că pe durata sărbătorilor se va putea circula pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, circulaţia urmând a fi deschisă în 18 decembrie. Lucrările vor fi reluate în zonă în 8 ianuarie.
19:30
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, María Corina Machado, spune că a beneficiat de ajutorul Statelor Unite pentru a fugi din Venezuela # News.ro
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, disidenta Maria Corina Machado din Venezuela, ajunsă în cele din urmă la Oslo, a susţinut joi o conferinţă de presă, iniţial programată pentru începutul săptămânii, în care a povestit cum a reuşit să fugă din ţară, care a fost rolul lui Donald Trump şi ce planuri are pentru viitor, relatează Le Figaro.
19:30
Diana Buzoianu consideră decizia de amânare a reformei pensiilor magistraţilor, la CCR, revoltătoare: Se vede de foarte mulţi ani de zile nevoia de reformă inclusiv a Curţii Constituţionale # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, consideră decizia de amânare a reformei pensiilor magistraţilor, la CCR, revoltătoare, ea arătând că nu ştie ce se va întâmpla pe 28 decembrie însă se vede de foarte mulţi ani de zile nevoia de reformă inclusiv a Curţii Constituţionale
19:20
Diana Buzoianu: În această săptămână au fost multiple campanii de fake news, care au creat panică în rândul populaţiei / Este clar o destabilizare a instituţiilor şi în mod evident este şi o încălcare a siguranţei naţionale # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că în această săptămână au fost multiple campanii de fake news, care au creat panică în rândul populaţiei, el precizând că este vorba, în mod clar, despre o destabilizare a instituţiilor şi în mod evident este şi o încălcare a siguranţei naţionale. Ministrul a anunţat că se lucrează în minister la o analiză privind aceste dezinformări, iar raportul va fi trimis autorităţilor.
19:00
Ministrul Mediului: Probabil că săptămâna aceasta, dacă toate analizele vor ieşi bine la DSP, toate localităţile care au fost afectate vor avea apă potabilă # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat joi că probabil că săptămâna aceasta, dacă toate analizele vor ieşi bine la DSP, toate localităţile care au fost afectate vor avea apă potabilă în zona afectată din cele două judeţe, Prahova şi Dâmboviţa.
19:00
Primăria Tulcea anunţă realizarea unei expertize tehnice a blocului unde podeaua unui apartament s-a înclinat / Cauza probabilă a acestei situaţii, acumulări de apă în apropierea blocului # News.ro
Primăria Tulcea a anunţat, joi, că va fi realizată o expertiză tehnică a blocului din municipiu acolo unde podeaua unui apartament s-a înclinat câţiva centimetri. Specialiştii au considerat că nu se impune evacuarea locatarilor. În urma unei inspecţii realizate în zonă au fost observate acumulări de apă chiar în apropierea apartamentului respectiv, iar acest lucru ar fi putut duce la apariţia problemei.
18:50
Conference League: Huligani polonezi înarmaţi cu bastoane au atacat fanii echipei Rayo Vallecano pe autostradă # News.ro
Huliganii polonezi mascaţi, înarmaţi cu bastoane, au atacat două autocare cu suporteri spanioli pe autostradă în mijlocul nopţii, a anunţat joi poliţia, înaintea meciului din Conference League dintre Jagiellonia Bialystok şi Rayo Vallecano, relatează Reuters.
18:40
Scrisoare semnată de 178 de judecători şi procurori: Ne exprimăm solidaritatea cu magistraţii care au avut curajul de a sesiza problemele şi presiunile din sistem / Disfuncţionalităţi profunde şi sistemice persistă, iar asumarea lor este esenţială # News.ro
Un număr de 178 de procurori şi judecători de la majoritatea instanţelor importante au semnat o scrisoare de susţinere pentru judecătorii care au vorbit despre problemele din sistem, arătând că acestea nu sunt cazuri izolate, ci probleme sistemice. ”Adevărul şi integritatea nu trebuie sancţionate, ci protejate”, au ttransmis magistraţii.
