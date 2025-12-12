Disney investeşte 1 miliard de dolari în OpenAI şi va permite folosirea personajelor sale în aplicaţia Sora

19:30

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că nu va demisiona din funcţie, ea arătând că a văzut presiunea din sfera PSD şi AUR şi nu va ceda. Buzoianu a precizat că PSD a ieşit public şi a zis că, dacă vom avea vreo moţiune, o vom vota iar în 24 de ore, AUR s-a executat şi au avut o moţiune, în opinia sa, fiind de domeniul evidenţei şi mai bine aveau curajul să facă asta asumat.