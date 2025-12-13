Ce poţi face weekend-ul acesta în Bucureşti: film studenţesc, colinde, târguri cu tradiţii şi obiceiuri sau poate un vin fiert la unul dintre târgurile de Crăciun

12:15

Te tentează investiţiile la bursă, dar nu ai idee de unde să începi şi care sunt regulile de bază? Partea bună e că problema ta are o rezolvare. Primul pas e documentarea şi apoi înţelegerea procesului de investiţii. Iată, în plus, şi câteva reguli de bază despre investiţii, venite direct de la doi investitori la Bursa de Valori Bucureşti!