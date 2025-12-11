Impozitele pe locuințe, mai mai mari cu 80% în 2026. Loredana Mihăilă: Pentru un apartament de 100 de metri pătrați din Suceava, impozitul va crește de la 400-500 de lei la 800-900 de lei
Radio Top Suceava, 11 decembrie 2025 11:50
Impozitele pe locuințe vor crește substanțial anul viitor, în baza unei decizii a Guvernului. Consultantul financiar Loredana Mihăilă a declarat la Radio Top: ”Se introduce un impozit diferențiat în funcție de gradul de poluare și cresc semnificativ impozitele și taxele pe clădiri pentru persoanele fizice. Se păstrează diferențierea între clădire rezidențială și nerezidențială deținută de […] Articolul Impozitele pe locuințe, mai mai mari cu 80% în 2026. Loredana Mihăilă: Pentru un apartament de 100 de metri pătrați din Suceava, impozitul va crește de la 400-500 de lei la 800-900 de lei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
• • •
Alte ştiri de Radio Top Suceava
Acum 10 minute
12:00
MOPAN lansează campania națională „Sute de premii se rumenesc în cuptoarele MOPAN” (24 noiembrie 2025 – 30 iunie 2026) # Radio Top Suceava
Suceava, 24 noiembrie 2025 – MOPAN, unul dintre cei mai importanți producători de panificație din România, lansează campania promoțională „Sute de premii se rumenesc în cuptoarele MOPAN”, desfășurată la nivel național între 24 noiembrie 2025 și 30 iunie 2026. Campania își propune să aducă bucurii zilnice familiilor din România, prin produsele MOPAN, dar și premii […] Articolul MOPAN lansează campania națională „Sute de premii se rumenesc în cuptoarele MOPAN” (24 noiembrie 2025 – 30 iunie 2026) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:00
Gheorghe Șoldan: Varianta ocolitoare de la Gura Humorului intră în faza de licitație și construcție. Guvernul a reaprobat indicatorii economici ai proiectului. În cel mult 3 ani vom circula pe varianta ocolitoare # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat că Guvernul a reaprobat indicatorii economici ai proiectului, cu un deviz actualizat de aproximativ 160 de milioane de euro, cu TVA inclus. Domnul Șoldan transmite printr-un comunicat de presă: ”A fost ultimul pas administrativ din procesul de reavizare. Lansăm licitația, iar în cel mult trei ani vom […] Articolul Gheorghe Șoldan: Varianta ocolitoare de la Gura Humorului intră în faza de licitație și construcție. Guvernul a reaprobat indicatorii economici ai proiectului. În cel mult 3 ani vom circula pe varianta ocolitoare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 30 minute
11:50
Impozitele pe locuințe, mai mai mari cu 80% în 2026. Loredana Mihăilă: Pentru un apartament de 100 de metri pătrați din Suceava, impozitul va crește de la 400-500 de lei la 800-900 de lei # Radio Top Suceava
Impozitele pe locuințe vor crește substanțial anul viitor, în baza unei decizii a Guvernului. Consultantul financiar Loredana Mihăilă a declarat la Radio Top: ”Se introduce un impozit diferențiat în funcție de gradul de poluare și cresc semnificativ impozitele și taxele pe clădiri pentru persoanele fizice. Se păstrează diferențierea între clădire rezidențială și nerezidențială deținută de […] Articolul Impozitele pe locuințe, mai mai mari cu 80% în 2026. Loredana Mihăilă: Pentru un apartament de 100 de metri pătrați din Suceava, impozitul va crește de la 400-500 de lei la 800-900 de lei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum o oră
11:30
”Alchimia luminii”, Mihai Cismaru. Curatorul Damian Florea, ”prieten al artistului, admirator și colecționar al domniei sale”: Este un cadou pe care îl facem în această lună decembrie # Radio Top Suceava
Damian Florea, curatorul expoziției , cu tablouri deosebite realizate de Mihai Cismaru, ”prieten al artistului, admirator și colecționar al domniei sale”, roagă ”publicul sucevean să meargă la muzeu să vadă această expoziție”. A spus domnul Florea, în cadrul unei emisiuni la Radio Top: ” Este un cadou pe care îl facem în această lună […] Articolul ”Alchimia luminii”, Mihai Cismaru. Curatorul Damian Florea, ”prieten al artistului, admirator și colecționar al domniei sale”: Este un cadou pe care îl facem în această lună decembrie apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 2 ore
10:50
Consultantul financiar Loredana Mihăilă: Opoziția oamenilor de afaceri nu este strict la creșterea salariului minim, ci la efectele în cascadă pe care le-ar produce aceasta # Radio Top Suceava
Consultantul financiar Loredana Mihăilă spune că opoziția oamenilor de afaceri nu este strict la creșterea salariului minim, ci la efectele în cascadă pe care le-ar produce aceasta. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, doamna Mihăilă a spus despre o eventuală majorare a salariului minim: ”Sînt implicații în cascadă pe punctul de amendă, pe fundamentarea […] Articolul Consultantul financiar Loredana Mihăilă: Opoziția oamenilor de afaceri nu este strict la creșterea salariului minim, ci la efectele în cascadă pe care le-ar produce aceasta apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 4 ore
09:00
Rezultate slabe rău de tot la simularea Bacalaureatului la care au participat elevii suceveni # Radio Top Suceava
La simularea Bacalaureatului organizată de Inspectoratul Școlar Suceava la finele lunii noiembrie s-au înregistrat rezultate foarte slabe. Rata de promovabilitate a fost de numai 30,32%. Potrivit situației prezentate de Inspectoratul Școlar, din totalul de 5.701 candidați s-au prezentat la toate probele 4.442, din care au promovat examenul 1.347, iar ceilalți 3.095 nu au avut media […] Articolul Rezultate slabe rău de tot la simularea Bacalaureatului la care au participat elevii suceveni apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 6 ore
07:20
Unul dintre lucrurile bune care s-au întîmplat în municipiul Suceava în ultimii ani este acela că au fost date jos gardurile vii. Gardurile vii care erau mai mult moarte și care deveniseră un fel de coșuri de gunoi unde toți neciopliții aruncau mucuri de țigară, pungi de la pufuleți ori chiar sticle de suc sau […] Articolul Jos gardurile din jurul școlilor din Suceava! apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
06:40
Guvernul vrea să desființeze Agenția Națională a Zonei Montane, de la Vatra Dornei. ”Desființarea NU este o soluție! Este nevoie în schimb de o reformă profundă” # Radio Top Suceava
Guvernul României a lansat în consultare publică o Ordonanță de Urgență prin care propune desființarea singurei instituții publice dedicate muntelui, mai precis a Agenției Naționale a Zonei Montane, cu sediul la Vatra Dornei. Aceasta se află în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Conform lui Radu Adrian Rey, președinte al Forumului Montan din România și […] Articolul Guvernul vrea să desființeze Agenția Națională a Zonei Montane, de la Vatra Dornei. ”Desființarea NU este o soluție! Este nevoie în schimb de o reformă profundă” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 8 ore
06:00
”Deschide o scrisoare”, campanie a Inspectoratului Școlar Suceava. Se strîng daruri pentru copiii care învață în cătunele de la Izvoarele Sucevei # Radio Top Suceava
Inspectoratul Școlar Suceava a declanșat campania ”Deschide o scrisoare”. Aceasta este dedicată copiilor care învață în cele cinci unități din cătunele comunei Izvoarele Sucevei: Ploșcii, Cununa, Salaș, Buc și Bobeica. Copii cu vîrste cuprinse între 3 și 10 ani învață în clase cu învățămînt simulatan în care sînt între 3 și 8 elevi. În timpul […] Articolul ”Deschide o scrisoare”, campanie a Inspectoratului Școlar Suceava. Se strîng daruri pentru copiii care învață în cătunele de la Izvoarele Sucevei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Acum 24 ore
14:10
CSU Suceava-CSM Vaslui, în Cupa României. Bogdan Șoldănescu: Indiferent de numele pe care le-au afișat cei de la Vaslui, mereu meciurile între noi și ei au fost strînse # Radio Top Suceava
Antrenorul echipei de handbal masculin de primă ligă CSU Suceava, Bogdan Șoldănescu, este convins că și de această dată întîlnirea cu CSM Vaslui va fi una grea. CSU Suceava va juca joi, 11 decembrie, de la ora 17.30, pe teren propriu, cu CSM Vaslui. Meciul contează pentru turul II din Cupa României. Bogdan Șoldănescu a […] Articolul CSU Suceava-CSM Vaslui, în Cupa României. Bogdan Șoldănescu: Indiferent de numele pe care le-au afișat cei de la Vaslui, mereu meciurile între noi și ei au fost strînse apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:50
Sudenți de la Comunicare și Relații Publice, la Prefectura Suceava. Au fost discuții ”despre rolul esențial al comunicării publice în societate” # Radio Top Suceava
Astăzi, la sediul Instituției Prefectului, prefectul Traian Andronachi i-a primit pe studenții din anul al III-lea de la specializarea Comunicare și Relații Publice din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava. La întîlnire a fost prezent și directorul Cancelariei, Cătălin Fediuc. Conform unui comunicat al Prefecturii, ”întâlnirea a fost un prilej de discuție aplicată despre rolul […] Articolul Sudenți de la Comunicare și Relații Publice, la Prefectura Suceava. Au fost discuții ”despre rolul esențial al comunicării publice în societate” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:10
Spațiu dedicat Sucevei, la Tîrgul de Crăciun din localitatea franceză Laval (Foto) # Radio Top Suceava
Astăzi începe Marché de Noel – Tîrgul de Crăciun din Laval, oraş din Franţa înfrăţit de peste două decenii cu municipiul Suceava. Conform municipalității sucevene, ”prietenii francezi s-au trezit de dimineaţă şi au organizat spaţiul dedicat Sucevei, pregătind 260 de porţii de varză à la Cluj şi o mulţime de obiecte artizanale româneşti, în dorinţa […] Articolul Spațiu dedicat Sucevei, la Tîrgul de Crăciun din localitatea franceză Laval (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Ieri
11:50
”Era Electricității”. Daniel Apostol: Dacă investițiile sînt direcționate către infrastructură, către diversificarea surselor de energie și către tehnologii, atunci țara poate fi un cîștigător al perioadei pe care o traversăm # Radio Top Suceava
Într-un editorial publicat pe profit.ro, analistul economic Daniel Apostol a scris că ”piața de energie devine un spațiu geopolitic – iar strategiile de business trebuie să includă riscuri de lanț global. Lumea se avântă în , dar fără o strategie comună. În timp ce tehnologia avansează rapid, rețelele, lanțurile de aprovizionare și politicile nu […] Articolul ”Era Electricității”. Daniel Apostol: Dacă investițiile sînt direcționate către infrastructură, către diversificarea surselor de energie și către tehnologii, atunci țara poate fi un cîștigător al perioadei pe care o traversăm apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:30
”Valiza de lemn”, volum de poezie semnat de Alexandru Ovidiu Vintilă, lansat la ”Gaudeamus” într-o ”atmosferă de reală sărbătoare”. Episcopul Vicar al Bucureștilor, Timotei Aioanei, a scris o cronică în ziarul ”Lumina”: O surpriză la care nu m-am așteptat # Radio Top Suceava
La Tîrgul de Carte de la București a avut loc, pe 6 decembrie, lansarea volumul de poezie , semnat de Alexandru Ovidiu Vintilă. ”A fost o lansare emoționantă”, a spus, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, domnul Vintilă, președinte al Societății Scriitorilor Bucovineni și redactor șef al revistei . […] Articolul ”Valiza de lemn”, volum de poezie semnat de Alexandru Ovidiu Vintilă, lansat la ”Gaudeamus” într-o ”atmosferă de reală sărbătoare”. Episcopul Vicar al Bucureștilor, Timotei Aioanei, a scris o cronică în ziarul ”Lumina”: O surpriză la care nu m-am așteptat apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:40
Analistul economic Daniel Apsotol: Un stat modern, un stat normal în secolul XXI nu funcționează cu sisteme publice subfinanțate cronic. Nu poate funcționa cu cetățeni care mor în spitale lipsite de infrastructură # Radio Top Suceava
În opinia analistului economic Daniel Apostol, ”dacă rămîne doar un slogan populist chestiunea asta cu reducerea cheltuielilor bugetare nu e deloc realistă, ci, dimpotrivă, e periculoasă”. Domnul Apostol a scris pentru jurnalul.ro editorialul intitulat ”România nu e săracă. E o țară care își administrează prost resursele”. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, Daniel Apostol a […] Articolul Analistul economic Daniel Apsotol: Un stat modern, un stat normal în secolul XXI nu funcționează cu sisteme publice subfinanțate cronic. Nu poate funcționa cu cetățeni care mor în spitale lipsite de infrastructură apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:20
USV, alături de cinci universități din străinătate, într-un proiect privind implementarea unei academii europene dedicate dezvoltării competențelor cadrelor didactice în domeniul educației incluzive și digitale # Radio Top Suceava
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava coordonează, în perioada 2025 – 2028, proiectul european IDEATE – Inclusive Digital Education and Teacher Empowerment Academy. Proiectul finanțat prin programul Erasmus+ Teacher Academies reunește cinci parteneri internaționali din Germania (Bielefeld University), Italia (University of Perugia), Grecia (University of Patras) […] Articolul USV, alături de cinci universități din străinătate, într-un proiect privind implementarea unei academii europene dedicate dezvoltării competențelor cadrelor didactice în domeniul educației incluzive și digitale apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:00
Suceava, ”orașul ciorilor”. Scriitorul și artistul plastic Constantin Severin: Nu trebuie să urîm ciorile. Dar nici nu putem permite ca orașul nostru să devină un loc în care să ne fie frică să mai ieșim cu o sacoșă în mînă # Radio Top Suceava
Scriitorul și artistul plastic sucevean Constantin Severin, observă că municipiul reședință de județ este invadat de ciori și într-un mesaj trimis redacției noastre spune ce trebuie făcut pentru ca numărul păsărilor să nu mai crească. Domnul Severin subliniază în mesajul său ”nu trebuie să urâm ciorile. Sunt ființe inteligente, parte din ecosistem. Dar nici nu […] Articolul Suceava, ”orașul ciorilor”. Scriitorul și artistul plastic Constantin Severin: Nu trebuie să urîm ciorile. Dar nici nu putem permite ca orașul nostru să devină un loc în care să ne fie frică să mai ieșim cu o sacoșă în mînă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Sculptura realizată de maestrul Ion Mîndrescu în ciclul ”Murim spre a ne naște”, care a fost instalată temporar în luna aprilie 2022 în fața Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” Suceava, a fost mutată. Statuia a fost mutată de Sărbătorile de Iarnă care au început, deja, și de organizarea în premieră a Festivalului Internațional de Teatru și […] Articolul Sculpturile care ar trebui să părăsească Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
9 decembrie 2025
20:30
Suceveanul Adrian Chiruț, antrenor la Jomi Salerno, echipa de handbal feminin care a cîtșigat campionatul Italiei de zece ori # Radio Top Suceava
Suceveanul Adrian Chiruț, fost handbalist la CSU Suceava, Dinamo București și Energia Tîrgu Jiu, este noul antrenor al echipei feminine de handbal Jomi Salerno. Jomi Salerno este de zece ori campioană a Italiei. În prezent, Salerno ocupă locul secund în prima ligă și este calificată în optimile EHF European Cup. Deținător al licențelor EHF Master […] Articolul Suceveanul Adrian Chiruț, antrenor la Jomi Salerno, echipa de handbal feminin care a cîtșigat campionatul Italiei de zece ori apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:30
Simpozionul „Tradiții și obiceiuri de iarnă”, la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării # Radio Top Suceava
Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează miercuri, 11 decembrie 2025, începînd cu ora 12.00, simpozionul intitulat „Tradiții și obiceiuri de iarnă”. Evenimentul va avea loc în Amfiteatrul A115 din corpul A și este dedicat celebrării patrimoniului cultural românesc în prag de sărbători. Conform unui comunicat […] Articolul Simpozionul „Tradiții și obiceiuri de iarnă”, la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:30
Acord de înfrățire între Municipiul Suceava, reprezentat de viceprimarul Daniel Ungurian, și capitala Statului Michigan # Radio Top Suceava
La Lansing, capitala Statului Michigan, s-a semnat acordul de înfrățire dintre Muncipiul Suceava și orașul Lansing. Documentul a fost semnat de viceprimarul PNL, Daniel Ungurian, și primarul din Lansing, Andy Schorr. Bunicul acestuia s-a născut în Bucovina. La eveniment au participat Consulul General al Romaniei la Chicago, Excelenta Sa Lucian Ilie Slănic, Consulul Onorific al […] Articolul Acord de înfrățire între Municipiul Suceava, reprezentat de viceprimarul Daniel Ungurian, și capitala Statului Michigan apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:40
Ambasadorul Indiei în România, la USV, la o dezbatere a Facultății de Drept și Știinte Administrative Suceava # Radio Top Suceava
Astăzi, Excelența Sa Manoj Kumar Mohapatra, ambasadorul Indiei în România, a fost prezent la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, însoțit de prefectul județului Suceava, Traian Andronachi. Conform Prefecturii, vizita a inclus o întrevedere oficială cu rectorul universității, Mihai Dimian, în cadrul căreia au fost discutate direcții concrete de dezvoltare a cooperării academice dintre România și […] Articolul Ambasadorul Indiei în România, la USV, la o dezbatere a Facultății de Drept și Știinte Administrative Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:20
18 percheziții, într-un dosar care vizează afaceri cu lemn. Au fost confiscate și ridicate sume de bani în valoare de aproximativ 130.000 de euro și aproape 300 de metri cubi de material lemnos # Radio Top Suceava
Poliția informează astăzi că pe 8 decembrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Suceava au pus în executare 18 mandate de percheziție domiciliară în cadrul a două dosare penale aflate în coordonarea Parchetului de pe lîngă Tribunalul Suceava. Activitățile au avut ca scop completarea materialului probator cu privire la săvîrșirea infracțiunilor […] Articolul 18 percheziții, într-un dosar care vizează afaceri cu lemn. Au fost confiscate și ridicate sume de bani în valoare de aproximativ 130.000 de euro și aproape 300 de metri cubi de material lemnos apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:40
Ambasadorul Indiei și-ar dori ca tineri din țara sa să studieze la Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava # Radio Top Suceava
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, l-a primit, astăzi, pe ambasadorul Indiei în România, E.S. Dr. Manoj Kumar Mohapatra. Principala temă a discuțiilor a fost identificarea unor oportunități concrete de cooperare între județul Suceava și India. Gheorghe Șoldan a mai declarat: ”I-am prezentat Excelenței sale proiectele majore care vor accelera dezvoltarea județului în următorii ani, […] Articolul Ambasadorul Indiei și-ar dori ca tineri din țara sa să studieze la Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
13:00
”Valiza de lemn”, volumul de poezie al lui Alexandru Ovidiu Vintilă, s-a lansat la Tîrgul de Carte ”Gaudeamus” de la București # Radio Top Suceava
Printre cărțile lansate la Tîrgul de Carte ”Gaudeamus” de la București s-a numărat și volumul de poezie ”Valiza de lemn”, semnat de Alexandru Ovidiu Vintilă, președintele Societății Scriitorilor Bucovineni și redactorul șef al revistei ”Bucovina literară”. Domnul Vintilă a declarat: ”Am avut parte de un public neașteptat de numeros, o atmosferă faină, caldă, cu mulți […] Articolul ”Valiza de lemn”, volumul de poezie al lui Alexandru Ovidiu Vintilă, s-a lansat la Tîrgul de Carte ”Gaudeamus” de la București apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:10
Joi, 11 decembrie, CSU Suceava joacă cu Vaslui, iar duminică, 14 decembrie, cu Dinamo, ultimul meci al sezonului. Prof. Petru Ghervan: Cu Dinamo va fi un meci de gală, va fi un meci de sărbătoare # Radio Top Suceava
Pentru CSU Suceava urmează joi, 11 decembrie, un meci cu Vasluiul, din Cupa României, ”un Vaslui care a cîștigat la Turda, duminică seară”, și duminică, 14 decembrie, ultimul meci al sezonului, cu Dinamo, un meci amînat din etapa a VII-a, ”un meci de gală, un meci de sărbătoare”. Asta a spus, în cadrul unei intervenții […] Articolul Joi, 11 decembrie, CSU Suceava joacă cu Vaslui, iar duminică, 14 decembrie, cu Dinamo, ultimul meci al sezonului. Prof. Petru Ghervan: Cu Dinamo va fi un meci de gală, va fi un meci de sărbătoare apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
Naționala de handbal feminin, locul IX la Campionatul Mondial. Prof. Petru Ghervan: Echipa României a jucat mult mai rapid, mult mai dinamic. Pot să spun că Naționala feminină se așază pe un drum bun # Radio Top Suceava
Profesorul universitar doctor Petru Ghervan, coordonatorul loturilor de handbal masculin din cadrul CSU Suceava, consideră că locul IX ocupat de Naționala de handbal feminin la Campionatul Mondial din Germania și Olanda este un loc bun. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, domnul Ghervan a declarat: ”E un loc realist, zic eu, realist stabilit ca obiectiv. […] Articolul Naționala de handbal feminin, locul IX la Campionatul Mondial. Prof. Petru Ghervan: Echipa României a jucat mult mai rapid, mult mai dinamic. Pot să spun că Naționala feminină se așază pe un drum bun apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:30
O profesoară de 23 de ani din Botoșani care a studiat la Timișoara a ales să-și înceapă cariera într-un cătun din Izvoarele Sucevei # Radio Top Suceava
O domnișoară din Darabani-Botoșani care a făcut facultatea la Timișoara predă la școala dintr-un cătun din comuna Izvoarele Sucevei. Miruna Aroșoaie are 23 de ani și face învățămînt simultan cu trei copii cu vîrste de 6, 8 și 10 ani și jumătate. Într-un interviu acordat Radio Top, domnișoara Aroșoaie, care este în primul an de […] Articolul O profesoară de 23 de ani din Botoșani care a studiat la Timișoara a ales să-și înceapă cariera într-un cătun din Izvoarele Sucevei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:10
A XI-a edție a concursului 25h@USV, care încurajează creativitatea studenților în dezvoltarea de noi tehnologii ce pot avea un impact semnificativ asupra societății # Radio Top Suceava
O interfață conversațională pentru controlul unei locuințe inteligente și conectarea la datele digitale ale utilizatorilor, cu accent pe aplicații destinate utilizatorilor în vîrstă, a obținut premiul I la concursul 25 de ore la USV. Recent, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a organizat cea de-a XI-a ediție a […] Articolul A XI-a edție a concursului 25h@USV, care încurajează creativitatea studenților în dezvoltarea de noi tehnologii ce pot avea un impact semnificativ asupra societății apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
Drumul către profesiile de medic și profesor pleacă și din cătunele Izvoarelor Sucevei # Radio Top Suceava
Zilele acestea, în fața școlii centrale din comuna Izvoarele Sucevei, Școala Gimnazială ”Ion Aflorei”, a fost amenajat un teren de sport de mici dimensiuni cu gazon artificial și cu nocturnă. Directoarea tuturor școlilor de pe raza localității de munte din nordul extrem al județului Suceava, profesoara Crizantema Alexander, spune că terenul de sport a fost […] Articolul Drumul către profesiile de medic și profesor pleacă și din cătunele Izvoarelor Sucevei apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
8 decembrie 2025
16:00
386 de mașini și 630 de persoane, verificate în cadrul unei razii care a avut loc în municipiul Suceava și în cîteva comune # Radio Top Suceava
630 de persoane și 386 de mașini au fost verificate în cadrul acțiunii de control cu efective sporite organizată de Poliția Municipiului Suceava în noaptea de 6 spre 7 decembrie. Poliția Municipiului Suceava a organizat o razie cu efective mărite pe raza municipiului Suceava, da și pe raza comunelor Dărmănești, Pătrăuți, Todirești, Comănești și Botoșana. […] Articolul 386 de mașini și 630 de persoane, verificate în cadrul unei razii care a avut loc în municipiul Suceava și în cîteva comune apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:20
3.130 de pachete cu alimente, pregătite de Asociația Institutul Bucovina Suceava pentru a fi distribuite # Radio Top Suceava
În 3 zile, în cadrul campaniei Colectei Naționale de Alimente, Asociația Institutul Bucovina Suceava a reușit să strîngă aproape 9,29 tone de alimente. Asociația a pregătit 3.130 de pachete care conțin făină de porumb, făină de grîu, zahăr, orez sau fasole, ulei, conservă, paste făinoase și produse dulci. Acestea vor fi distribuite către centre pentru […] Articolul 3.130 de pachete cu alimente, pregătite de Asociația Institutul Bucovina Suceava pentru a fi distribuite apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:20
Prof. Traian Pădureț, liderul ”Pro Educația” Suceava: Ministrul David, cu fiecare ieșire în presă, în mass-media, agită apele, lovește în corpul profesoral, în directori, în inspectorii școlari # Radio Top Suceava
Potrivit profesorului Traian Pădureț, liderul Suceava, ministrul Educației, Daniel David, continuă ”să meargă pe aceeași linie” și, ” cu fiecare ieșire în presă, în mass-media, agită apele, lovește în corpul profesoral, în directori, în inspectorii școlari”. A adăugat profesorul, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: ”Se pare că dînsul se crede, […] Articolul Prof. Traian Pădureț, liderul ”Pro Educația” Suceava: Ministrul David, cu fiecare ieșire în presă, în mass-media, agită apele, lovește în corpul profesoral, în directori, în inspectorii școlari apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:10
Tractor multifuncțional, pentru Cornu Luncii. Primarul Fron: O să-l folosim la tăiat iarba de pe marginea drumurilor, pentru că nu mai are cine face această treabă, întrucît lumea a îmbătrînit # Radio Top Suceava
Primăria Comunei Cornu Luncii s-a dotat cu un tractor multifuncțional care dispune de lamă pentru deszăpezire tip ”V”, cu lățimea de lucru de 2,6 metri, o sărăriță și un echipament pentru cosit iarbă și vrejuri. Tractorul și toate echipamentele au fost livrate de IRUM Reghin, firma care a cîștigat licitația electronică organizată de Primăria Cornu […] Articolul Tractor multifuncțional, pentru Cornu Luncii. Primarul Fron: O să-l folosim la tăiat iarba de pe marginea drumurilor, pentru că nu mai are cine face această treabă, întrucît lumea a îmbătrînit apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:30
Muzeul din clasele și de pe holurile Școlaii Gimnaziale ”Ion Aflorei” Izvoarele Sucevei (Foto) # Radio Top Suceava
Școala centrală din comuna Izvoarele Sucevei, Școala Gimnazială ”Ion Aflorei”, găzduiește un adevărat muzeu. Și în sălile de calsă, și pe holuri sînt obiecte de îmbrăcăminte, obiecte din lemn sau din lut, unelte și diferite ustensile, plus fotografii realizate de-a lungul anilor. Întrebată cum s-a realizat acest muzeu în școală, profesoara Crizantema Alexander, directoarea tuturor […] Articolul Muzeul din clasele și de pe holurile Școlaii Gimnaziale ”Ion Aflorei” Izvoarele Sucevei (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:20
Șofer găsit inconștient la locul unui accident produs duminică noapte. Din fericire, tînărul a scăpat cu viață # Radio Top Suceava
Militarii Detașamentului de Pompieri Suceava, cu sprijinul a două echipaje ale SAJ, au intervenit, duminică noapte, în jurul orei 23.10, la un accident rutier produs pe DN2, pe raza localității Dănila. La sosirea echipajelor a fost identificat un autoturism răsturnat în afara părții carosabile. În mașina grav avariată se afla doar șoferul, un tînăr, care […] Articolul Șofer găsit inconștient la locul unui accident produs duminică noapte. Din fericire, tînărul a scăpat cu viață apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
Masă rotundă cu angajatorii, la USV, în cadrul proiectului transfrontalier LINKSROUACBE România–Ucraina (Foto) # Radio Top Suceava
La Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a avut loc, recent, Masa rotundă cu angajatorii – „Educația conectată cu piața muncii: conexiuni între teorie și practică”. Aceasta a fost organizată în cadrul proiectului transfrontalier LINKSROUACBE – Links between Theory and Practice in Cross-border Education Romania–Ukraine. Proiectul este implementat de Facultatea de Economie, Administrație și Afaceri […] Articolul Masă rotundă cu angajatorii, la USV, în cadrul proiectului transfrontalier LINKSROUACBE România–Ucraina (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
09:34
Cum de aleg foarte tinere educatoare să lucreze în cătunele de la Izvoarele Sucevei? Prof. Crizantema Alexander: Dragostea pentru copii și faptul că, totuși, trebuie să-și cîștige o bucată de pîine # Radio Top Suceava
Educatoare foarte tinere sau mai puțin tinere sînt implicate în învățămîntul simultan la cele cinci unități de învățămînt din cătunele Ploșcii, Cununa, Brodina de Sus, Salaș și Buc, aparținînd comunei Izvoarele Sucevei. La aceste unități, care înseamnă anexele din lemn ale unor gospodării, învață de la trei pînă la opt copii care au vîrste cuprinse […] Articolul Cum de aleg foarte tinere educatoare să lucreze în cătunele de la Izvoarele Sucevei? Prof. Crizantema Alexander: Dragostea pentru copii și faptul că, totuși, trebuie să-și cîștige o bucată de pîine apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
07:20
”Primăria Municipiului Suceava a amplasat astăzi primele 10 căsuțe pentru pisicile fără stăpân care trăiesc printre blocuri. Animalele singure au nevoie de sprijinul nostru. În cartierele orașului trăiesc numeroase pisici care au nevoie de un adăpost sigur, mai ales în sezonul rece, când temperaturile scăzute le pot pune viața în pericol. Pentru ele am construit […] Articolul Adăposturile pentru pisici ”plantate” în Suceava, chiar o idee foarte bună apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
7 decembrie 2025
16:50
Concurs: „Cele mai frumoase vitrine și fațade de Crăciun” din Cîmpulung Moldovenesc. Primarul: La cît mai multă creativitate și inspirație! # Radio Top Suceava
Pînă pe 24 decembrie, Primăria Municipiului Cîmpulung Moldovenesc și Centrul Național de Informare și Promovare Turistică invită agenții economici locali și locuitorii din zona centrală să participe la concursul „Cele mai frumoase vitrine și fațade de Crăciun”. Conform primarului Mihăiță Negură, ”condițiile sunt următoarele: decorați cât mai original și creativ, postați pe rețelele sociale și […] Articolul Concurs: „Cele mai frumoase vitrine și fațade de Crăciun” din Cîmpulung Moldovenesc. Primarul: La cît mai multă creativitate și inspirație! apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
16:30
Comuna Adâncata are în derulare proiecte de milioane de euro, dar bani pentru confinanțarea investițiilor nu are. Și nici împrumuturi nu poate face # Radio Top Suceava
Primarul Comunei Adâncata, Viorel Cucu, a anunțat că administrația locală are în derulare proiecte în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro. Problema este că bugetul local nu are fonduri pentru cofinanțarea investițiilor. O parte dintre proiecte sînt deja finalizate sau aproape de final, printre acestea numărîndu-se digitalizarea unităților de învățămînt. A spus primarul: […] Articolul Comuna Adâncata are în derulare proiecte de milioane de euro, dar bani pentru confinanțarea investițiilor nu are. Și nici împrumuturi nu poate face apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
6 decembrie 2025
09:10
De ce nu sînt curse aeriene interne în România și pe alte rute decît spre București? Cătălin Nechifor: Nu sînt avioane suficiente și nici nu este rentabil din punct de vedere financiar # Radio Top Suceava
Potrivit lui Cătălin Nechifor, fost președinte al Consiliului Județean Suceava în mandatul 2012-2016 și fost europalamentar și deputat, România nu are curse interne pentru că ”nu are avioane suficiente ca să facă asta”. Întrebat de ce se zboară în România doar spre București și nu sînt și legături între Suceava și Craiova sau între Suceava și […] Articolul De ce nu sînt curse aeriene interne în România și pe alte rute decît spre București? Cătălin Nechifor: Nu sînt avioane suficiente și nici nu este rentabil din punct de vedere financiar apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
5 decembrie 2025
15:40
„THE XMAS SHHHOOPING EFFECT”: cumpără cadourile perfecte de Crăciun și poți câștiga electrocasnice premium la Iulius Mall Suceava # Radio Top Suceava
Sezonul cadourilor începe cu inspirație și surprize la Iulius Mall Suceava. ,,THE XMAS SHHHOOPING EFFECT” transformă fiecare vizită la mall într-o experiență plină de recompense. În perioada 5-21 decembrie 2025, ești așteptat să descoperi colecțiile de iarnă, să te bucuri de atmosfera sărbătorilor și să fii răsplătit cu premii. Iulius Mall oferă șansa celor mai […] Articolul „THE XMAS SHHHOOPING EFFECT”: cumpără cadourile perfecte de Crăciun și poți câștiga electrocasnice premium la Iulius Mall Suceava apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
15:00
”Diplomă de apreciere” pentru Spitalul de Psihiatrie Cîmpulung Moldovenesc, pentru ”construirea unei societăți bazate pe respect, egalitate de șanse și demnitate umană” # Radio Top Suceava
Spitalul de Psihiatrie Cîmpulung Moldovenesc a primit o ”Diplomă de Apreciere” din partea Senatului României. Diploma a fost acordată ”pentru exemplul de bune practici în domeniul respectării și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități”. Pe diploma semnată de Emanuel Gabriel Botnariu, președinte al Consiliului de Monitorizare a Implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, și de […] Articolul ”Diplomă de apreciere” pentru Spitalul de Psihiatrie Cîmpulung Moldovenesc, pentru ”construirea unei societăți bazate pe respect, egalitate de șanse și demnitate umană” apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:40
„De la fascinație la dependență”, ediția a II-a: un proiect dedicat tinerilor, părinților și comunității, pentru prevenirea consumului de alcool și tutun (Foto) # Radio Top Suceava
De curând s-a încheiat cea de-a doua ediție a proiectului „De la fascinație la dependență”, o amplă campanie de educație, informare și prevenție derulată de Rotary Club Suceava Cetate și Interact Suceava Cetate, cu sprijinul Consiliului Județean Suceava. Proiectul a reunit, pe parcursul mai multor luni, sute de elevi, profesori și părinți din întreg județul, […] Articolul „De la fascinație la dependență”, ediția a II-a: un proiect dedicat tinerilor, părinților și comunității, pentru prevenirea consumului de alcool și tutun (Foto) apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
14:10
Mai multe străzi din Suceava, comuna Șcheia și cartierul Primăverii din Moara, fără apă rece pe 8 decembrie, între orele 08.00 și 18.00 # Radio Top Suceava
Operatorul regional de apă și canalizare ACET Suceava anunță întreruperea apei pe 8 decembrie, între orele 08.00 și 18.00. Nu va fi apă în Municipiul Suceava pe Bulevardul Sofia Vicoveanca și pe Bulevardul Gavril Grigoraș, pe străzile Ion Irimescu, Traian Țăranu, Victoriei, Măgurii și Stațiunii, și la punctele termice Obcini 2, Obcini 3 și Obcini […] Articolul Mai multe străzi din Suceava, comuna Șcheia și cartierul Primăverii din Moara, fără apă rece pe 8 decembrie, între orele 08.00 și 18.00 apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
12:10
CSU Suceava – CSM Constanța, pe 6 decembrie. Partida va fi transmisă în direct de Pro Arena. Bogdan Șoldănescu: Trebuie nepărat să cîștigăm acest meci # Radio Top Suceava
Antrenorul principal al echipei de handbal masculin CSU Suceava, Bogdan Șoldănescu, spune că meciul cu CSM Constanța trebuie neapărat cîștigat. CSU Suceava va juca sîmbătă, 6 decembrie, de la ora 17.30, pe teren propriu, cu CSM Constanța. Meciul contează pentru etapa a 11-a din Liga Națională și va fi transmis în direct pe Pro Arena. […] Articolul CSU Suceava – CSM Constanța, pe 6 decembrie. Partida va fi transmisă în direct de Pro Arena. Bogdan Șoldănescu: Trebuie nepărat să cîștigăm acest meci apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:20
Gabriel Petruc, directorul TPL: Se trece încetul cu încetul pe partea aceasta de abonamente online, prin aplicație sau prins SMS. Așteptăm să avem POS-uri în autobuze și atunci să putem să scoatem taxatoarele cu totul # Radio Top Suceava
Directorul TPL Suceava, Gabriel Petruc, a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, referitor la modul în care cetățenii județului preferă să cumpere bilete pentru călătoriile cu autobuzele societății, că, ”în general, se trece încetul cu încetul și tot mai mult pe partea aceasta de abonamente online, prin aplicație sau prins SMS, care […] Articolul Gabriel Petruc, directorul TPL: Se trece încetul cu încetul pe partea aceasta de abonamente online, prin aplicație sau prins SMS. Așteptăm să avem POS-uri în autobuze și atunci să putem să scoatem taxatoarele cu totul apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
11:10
Abonamentele pentru traseele metropolitane din Suceava, mai rentabile pentru călătorii care plăteau înainte și ”peste 400 de lei pentru operatorii privați”. Directorul TPL, Gabriel Petruc: Acum ei își cumpără un abonament de 125 de lei, dacă sînt din zona 1, sau de 250 de lei pentru localității mai îndepărtate # Radio Top Suceava
Introducerea transportului metropolitan în județul Suceava, în luna august a acestui an, a adus, pe lîngă conectivitate mai ușoară între localități, și abonamente mai rentabile pentru cetățenii care făceau și fac naveta. Potrivit directorului societății Transport Public Local – TPL Suceava, Gabriel Petruc, ”foarte mulți dintre cei care sînt din zona metropolitană își cumpărau și […] Articolul Abonamentele pentru traseele metropolitane din Suceava, mai rentabile pentru călătorii care plăteau înainte și ”peste 400 de lei pentru operatorii privați”. Directorul TPL, Gabriel Petruc: Acum ei își cumpără un abonament de 125 de lei, dacă sînt din zona 1, sau de 250 de lei pentru localității mai îndepărtate apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
10:00
Introducerea transportului metropolitan și eliminarea gratuităților pentru pensionari au crescut încasările TPL Suceava: 3,28 milioane în octombrie 2025 față de 2,3 milioane în octombrie 2024! # Radio Top Suceava
Introducerea transportului metropolitan în luna august a acestui an și eliminarea gratuităților pentru pensionari au crescut substanțial veniturile societății Transport Public Local – TPL Suceava. Comparativ cu anul trecut, la numărul de călătorii diferențele nu sînt atît de mari, dat fiind faptul că pensionarii aveau gratuități și circulau mai mult. Într-o intervenție telefonică la Radio […] Articolul Introducerea transportului metropolitan și eliminarea gratuităților pentru pensionari au crescut încasările TPL Suceava: 3,28 milioane în octombrie 2025 față de 2,3 milioane în octombrie 2024! apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.