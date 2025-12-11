Impozitele pe locuințe, mai mai mari cu 80% în 2026. Loredana Mihăilă: Pentru un apartament de 100 de metri pătrați din Suceava, impozitul va crește de la 400-500 de lei la 800-900 de lei

11:10

Introducerea transportului metropolitan în județul Suceava, în luna august a acestui an, a adus, pe lîngă conectivitate mai ușoară între localități, și abonamente mai rentabile pentru cetățenii care făceau și fac naveta. Potrivit directorului societății Transport Public Local – TPL Suceava, Gabriel Petruc, ”foarte mulți dintre cei care sînt din zona metropolitană își cumpărau și […] Articolul Abonamentele pentru traseele metropolitane din Suceava, mai rentabile pentru călătorii care plăteau înainte și ”peste 400 de lei pentru operatorii privați”. Directorul TPL, Gabriel Petruc: Acum ei își cumpără un abonament de 125 de lei, dacă sînt din zona 1, sau de 250 de lei pentru localității mai îndepărtate apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.