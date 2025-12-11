Președintele AJR Suceava, Lucian Preutescu, nominalizat de FRH pentru titlul de ”cel mai bun atrenor de mini-rugby”

11:20

Directorul TPL Suceava, Gabriel Petruc, a declarat, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top, referitor la modul în care cetățenii județului preferă să cumpere bilete pentru călătoriile cu autobuzele societății, că, "în general, se trece încetul cu încetul și tot mai mult pe partea aceasta de abonamente online, prin aplicație sau prins SMS, care […]