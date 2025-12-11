Școli sucevene, premiate în cadrul Galei „Dialogul proiectelor educative” 2025

09:10

Potrivit lui Cătălin Nechifor, fost președinte al Consiliului Județean Suceava în mandatul 2012-2016 și fost europalamentar și deputat, România nu are curse interne pentru că ”nu are avioane suficiente ca să facă asta”. Întrebat de ce se zboară în România doar spre București și nu sînt și legături între Suceava și Craiova sau între Suceava și […] Articolul De ce nu sînt curse aeriene interne în România și pe alte rute decît spre București? Cătălin Nechifor: Nu sînt avioane suficiente și nici nu este rentabil din punct de vedere financiar apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.