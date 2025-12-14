FC Bihor încheie anul cu o victorie: 2-1 cu Metalul Buzău și podium la final de 2025 (FOTO)

22:00

Aproape 30 de tineri, majoritatea studenți, dar și câțiva elevi, au protestat joi seară în fața Prefecturii Bihor, nemulțumiți că, sub pretextul austerității, bursele lor au fost tăiate. Larisa Popa, o tânără bihoreancă, studentă în anul II la Drept, care stă în chirie în Oradea, fiind orfană de ambii părinți, a arătat consecința acestei măsuri a Guvernului Bolojan în cazul ei. Pentru că nu mai are bursa din care să-și plătească chiria, s-a angajat ca vânzătoare și nu mai reușește să ajungă pe la facultate. Tăierea bugetului din educație le sacrifică lor viitorul, au concluzionat protestatarii.