Sute de parfumuri fake, găsite de polițiștii de frontieră lângă Săcueni (FOTO)

Dacă ar fi luat aminte la ce le spuneau învățătoarele în clasele primare, edilii din Girișu de Criș ar fi știut zicala despre scumpul care mai mult păgubește și ar fi evitat să ajungă într-o astfel de situație. Din dorința primarului Dan Babău de a face „economii” la bugetul local, angajații Primăriei strâng deșeurile de la școală și grădiniță cu o mașină mai veche a instituției, pentru a le duce așa la depozitul ecologic din Oradea...