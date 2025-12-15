Concert de colinde „Hristos se naște, măriți-L”, la Catedrala Greco-Catolică din Oradea
Bihoreanul, 15 decembrie 2025 11:50
Orădenii sunt invitați la concertul de colinde „Hristos se naște, măriți-L!”, care va avea loc sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 18, în Catedrala Greco-Catolică „Sfântul Nicolae” din Oradea. Vor evolua mai multe coruri din oraș, din diverse medii, academic, instituțional și bisericesc.
• • •
Alte ştiri de Bihoreanul
Acum 30 minute
11:50
Concert de colinde „Hristos se naște, măriți-L”, la Catedrala Greco-Catolică din Oradea # Bihoreanul
Orădenii sunt invitați la concertul de colinde „Hristos se naște, măriți-L!”, care va avea loc sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 18, în Catedrala Greco-Catolică „Sfântul Nicolae” din Oradea. Vor evolua mai multe coruri din oraș, din diverse medii, academic, instituțional și bisericesc.
Acum 2 ore
10:50
Documentarul „Justiție capturată” nu a șocat România, a confirmat-o și a trezit-o. A arătat, pe înțelesul tuturor, ceea ce oamenii simțeau de mult: că puterile statului sunt corupte și se acoperă una pe alta. Dar corupția justiției e cea mai ticăloasă dintre toate, fiindcă tocmai justiția ar trebui să sancționeze corupția din toate celelalte puteri și instituții. Or, când judecătorul fură cu hoții, nu mai ai stat de drept, ci un stat de nedrept.
Acum 4 ore
10:00
Unde ieșim săptămâna aceasta în Oradea: O mulțime de concerte și evenimente dedicate Crăciunului # Bihoreanul
Oradea intră într-o nouă săptămână cu evenimente dedicate Crăciunului, cu concerte de colinde și recitaluri caritabile, Ajunul Simfonic la Filarmonică, seri Candlelight la Sinagoga Sion și spectacole de teatru la Arcadia, în Sala Transilvania și în Sala Mare. Programul e completat de Târgul de Crăciun și concertele din Orașul Faptelor Bune, plus ateliere la muzee și la bibliotecă, iar miercuri seara este anunțat și concertul de colinde al lui Ștefan Hrușcă, la Casa de Cultură a Sindicatelor.
09:00
În numele tatălui: Fostul șef al Poliției Române, boss-ul suprataxării românilor care nu plătesc vignieta în Ungaria # Bihoreanul
Afacerea deceniului din Ungaria, cum au numit-o niște jurnaliști din țara vecină, cea a recuperării amenzilor la pachet cu o suprataxă de la șoferii care circulă pe autostrăzile ungurești fără să plătească taxa de drum, și despre care BIHOREANUL a arătat că se derulează printr-o firmă orădeană, are în spate un personaj controversat...
Acum 6 ore
08:00
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Bolovan comentează despre apetitul la cărți al partenerilor de coaliție # Bihoreanul
Cum arată evenimentele săptămânii trecute, prin ochii lui Bihorel: Bolovan a fost surprins la Târgul Gaudeamus răsfoind mai multe cărți. Un angajat a remarcat: „Mi se pare halucinant...
07:30
Bihoreanul Adrian Maxim, victorie clară la gala Dynamite Fighting Show de la Timișoara (FOTO) # Bihoreanul
În fața a peste 2.500 de spectatori prezenți în sala „Constantin Jude” din Timișoara, bihoreanul Adrian Maxim a încheiat sezonul 2025 al Dynamite Fighting Show cu o victorie clară, demonstrând din nou experiența și maturitatea sportivă care l-au consacrat în rândul celor mai valoroși luptători ai categoriei sale.
Acum 12 ore
00:20
Interviu Recorder cu judecătoarea Raluca Moroșanu: „Lia Savonea trebuie să plece din magistratură” (VIDEO) # Bihoreanul
Recorder a publicat duminică seară un interviu cu judecătoarea Raluca Moroșanu, cea care s-a solidarizat cu un magistrat care a apărut în documentarul „Justiția Capturată”, la începutul conferinței de presă susținută de șefele Curții de Apel București. Ea a adus mai multe acuzații actualei conduceri de la CAB și a criticat-o și pe președinta Înaltei Curți, Lia Savonea, despre care spune că „trebuie să plece din magistratură”, nu numai de la șefia Curții Supreme.
00:00
Nu ratați noul BIHOREANUL tipărit: Zeci de dosare ținute în pronunțare cu anii la Curtea de Apel Oradea, unele până la prescripție! # Bihoreanul
Luni, 15 decembrie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, împreună cu publicația Oradea Noastră. Dintre subiecte: Practici precum cele dezvăluite de Recorder, la Curtea de Apel Oradea; Poveștile unui voluntar orădean din taberele pentru refugiați din Ucraina; Mai mare rușinea: lacul Ochiul Mare a secat de tot și a devenit o „mare” de bălării, secând și pârâul Peța; Biologul Adrian Gagiu este unul dintre puținii compozitori clasici contemporani.
Acum 24 ore
20:10
Rezultate bune pentru echipele bihorene în Liga 3: victorie la Dej, eșec la Beiuș și succes categoric pentru Lotus # Bihoreanul
Echipele bihorene din Liga 3 au avut evoluții diferite în ultima etapă a anului competițional. Crișul Sântandrei și Lotus Băile Felix au obținut victorii importante în deplasare, consolidându-și pozițiile în clasament, în timp ce CS Bihorul Beiuș nu a reușit să puncteze pe teren propriu și a suferit o înfrângere. Rezultatele conturează un final de an plin de speranțe pentru unele echipe bihorene și mai puțin favorabil pentru altele.
18:50
Muzica de sărbători va răsuna în Oradea, odată cu Concertul de Crăciun organizat de Departamentul de Muzică al Facultății de Arte din cadrul Universității din Oradea. Evenimentul, devenit deja o tradiție a orașului, va avea loc marți, 16 decembrie, de la ora 18, la Biserica Romano-Catolică „Baratok”, de pe strada Dunărea.
18:00
Scade numărul angajaților din Bihor: Cu peste 2.000 de salariați mai puțini, într-o lună # Bihoreanul
Piața muncii din Bihor decelerează serios. Potrivit datelor furnizate de ITM Bihor, într-o lună, numărul salariaților activi din județ a scăzut cu peste 2.000 de persoane, iar al angajatorilor cu peste 1.600. Până la finalul acestui an, cel puțin, situația pare că va persista, pentru că și alte firme au anunțat concedieri.
16:50
FC Bihor încheie anul cu o victorie: 2-1 cu Metalul Buzău și podium la final de 2025 (FOTO) # Bihoreanul
FC Bihor a încheiat anul 2025 cu o victorie importantă, impunându-se cu scorul de 2-1 în fața formației Metalul Buzău, pe Stadionul „Iuliu Bodola”, rezultat care o menține pe podiumul campionatului la intrarea în vacanța de iarnă.
16:40
DJ-ii Radio ZU au intrat în „casa de sticlă” din Piața Unirii. Campania „Orașul Faptelor Bune” a început la Oradea, cu peste 1.000 de povești înscrise (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Echipa Radio ZU a ajuns duminică la Oradea și a dat startul unei noi ediții a campaniei „Orașul Faptelor Bune”. În fața „casei de sticlă” din Piața Unirii, Mihai Morar a anunțat că pe platforma campaniei erau deja „peste 1000 de povești” înscrise și că, timp de „șapte zile și șapte nopți”, vor transmite non-stop din centrul orașului.
15:40
Accident mortal pe DN1, între Cluj și Oradea: un tânăr de 29 de ani a intrat cu mașina într-un TIR (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Un tânăr de 29 de ani și-a pierdut viața în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe DN1 E60, între Cluj și Oradea, în afara localității Poieni, într-un grav accident rutier, după ce mașina pe care o conducea a intrat pe contrasens și s-a izbit de un TIR care circula din sens opus.
14:40
Un bihorean în vârstă de 31 de ani, tată al unui copil de 9 ani, a lansat un apel public pentru a putea continua investigațiile și tratamentele medicale de care are nevoie. Panc Daniel Claudiu spune că a fost diagnosticat cu carcinom tiroidian papilar, într-un stadiu avansat, după ce a observat că zona gâtului i s-a umflat vizibil.
13:20
Pare aberant, dar în Bihor abia acum au dispărut ultimele forme de iobăgie. Țăranii din Sacalasău Nou s-au judecat cu urmașii unui grof maghiar pe terenurile ce aparțin satului. Norocul locuitorilor a fost că urmașii n-au convins justiția că sunt urmașii grofului, deși au adus adeverințe semnate de însuși Arpad și Attila.
12:20
Mii de oameni au protestat la Budapesta, cerând demisia lui Orbán, pe fondul unui scandal cu acuzații de abuzuri asupra copiilor (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Mii de persoane au ieșit sâmbătă seară în stradă, la Budapesta, și au mărșăluit spre sediul premierului Viktor Orbán, într-un protest declanșat de scandalul abuzurilor asupra copiilor aflați în grija statului. Manifestația a fost condusă de liderul opoziției, Péter Magyar, care i-a cerut premierului să demisioneze, potrivit Reuters, citat de Mediafax.
Ieri
10:30
Old Boys FC Bihor clarifică preluarea patrimoniului FC Bihor: „FC Bihor nu este doar un club. Este istorie” # Bihoreanul
Old Boys FC Bihor a confirmat oficial preluarea drepturilor de proprietate intelectuală asupra mărcii, palmaresului și culorilor fostului FC Bihor, subliniind că acest demers nu implică nicio tranzacție financiară și are ca scop păstrarea continuității istorice și a tradiției fotbalului bihorean, precum și susținerea noii echipe în consolidarea identității și a valorilor sale sportive.
09:10
Oradea ieri, Oradea azi: Cartierul Ioșia are linii de tramvai de peste cinci decenii (FOTO) # Bihoreanul
Creat în perioada interbelică, cartierul Ioșia a beneficiat de binefacerile urbanismului începând din anii 1950-1960, când s-au asfaltat primele străzi, a fost extins iluminatul public și s-a îmbunătățit legătura cu orașul. În anii ’60, Ioșia a fost deservită de o linie de autobuz, pe străzile Oneștilor - Aviatorilor și una de tramvai, 7, care făcea legătura între gara de vest și strada Decebal, via Barcăului - Înfrățirea, doar că tramvaiele circulau pe o linie industrială, având de așteptat după vagoanele de marfă.
13 decembrie 2025
22:20
A doua zi de "plimbări" pentru Justiție, la Oradea: circa 50 de oameni au ieșit în stradă. Organizatorii anunță "proteste legale" săptămâna viitoare (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Aproximativ 50 de orădeni s-au adunat sâmbătă seară în Parcul Traian, pentru a doua zi consecutivă de manifestație legată de starea Justiției, la câteva zile după publicarea documentarului Recorder despre influența rețelelor de corupție din sistemul judiciar. La fel ca vineri seară, acțiunea a fost prezentată drept o „plimbare”, inițiatorii invocând lipsa unei autorizații de protest.
21:30
CSM CSU Raiffeisen Oradea s-a reabilitat după eșecul din FIBA Europe Cup și câștigă clar cu CSU Sibiu, 88-76 # Bihoreanul
Echipa orădeană de baschet CSM CSU Raiffeisen s-a revanșat după înfrângerea din FIBA Europe Cup și a obținut o victorie clară în Liga Națională, învingând CSU Sibiu cu 88-76 pe teren propriu, în fața a circa 1.500 de spectatori, și consolidându-și poziția de lider detașat în clasament.
21:00
Gala atletismului bihorean: Mihai Sorin Dringo, desemnat atletul anului 2025 în Bihor (FOTO) # Bihoreanul
Cea de-a 29-a ediție a Galei atletismului bihorean a adus vineri seară la Oradea cei mai valoroși atleți ai județului, într-o festivitate plină de emoție și momente artistice, în cadrul căreia Mihai Sorin Dringo a fost desemnat cel mai bun atlet al anului 2025.
19:40
„Valul renovării” la ABA Crișuri: Patru clădiri ale instituției sunt acum eficiente energetic (FOTO) # Bihoreanul
Administrația Bazinală de Apă Crișuri a finalizat proiectul „Valul renovării”, finanțat prin PNRR, care a vizat modernizarea energetică a patru clădiri din subordine: sediile din Săcueni, Tinca, Chișineu-Criș și clădirea Prizei de Apă din Oradea.
18:40
Direcția 5, Connect-R și Mario deschid seria concertelor din „Orașul Faptelor Bune”, duminică seara, în Piața Unirii din Oradea # Bihoreanul
Radio ZU a anunțat sâmbătă cine urcă pe scenă în prima seară a „Orașului Faptelor Bune”, evenimentul găzduit în Oradea, în cadrul Târgului de Crăciun. Potrivit postării făcute de organizatori, duminică, pe scena din Piața Unirii vor cânta Direcția 5, Connect-R și Mario, concertul fiind programat de la ora 20:00.
18:10
„Sub fereastră la om bun”: Suzana și Daciana Vlad, Gemenele Folclorului Maramureșean, în concert la Oradea # Bihoreanul
Gemenele Folclorului Maramureșean, Suzana și Daciana Vlad, vin marți, 16 decembrie, de la ora 19, la Oradea, la Casa de Cultură a Sindicatelor, unde vor aduce în concert magia colindelor românești, în cadrul turneului „Sub fereastră la om bun!”.
17:40
Primul tramvai bidirecțional din flota nouă a OTL a ajuns la Oradea. Vezi cum arată! (FOTO) # Bihoreanul
Vineri dimineață a ajuns la Oradea primul tramvai bidirecțional din flota nouă a OTL, achiziționată din fonduri europene. Transportatorul local și-a comandat de la producătorul Astra Arad 9 garnituri noi, din care 3 vor avea posibilitatea să se deplaseze în ambele direcții. Tramvaiele bidirecționale vor face posibilă circulația mijloacelor de transport pe o linie, pe sistem dus-întors, inclusiv când calea de rulare este blocată de lucrări pe un tronson.
15:00
Printr-o decizie pronunțată în data de 25 noiembrie 2025, nemotivată încă, Curtea Constituțională a admis o excepție de neconstituționalitate invocată de Înalta Curte de Casație și Justiție și de către un partid politic cu privire la o lege adoptată de Parlament prin care s-a stabilit că cei care contribuie la Pilonul II de pensii private vor primi, la data pensionării, doar 30% din suma acumulată, restul de 70 % urmând a fi eșalonat, în plăți lunare, pentru o perioadă de opt ani.
14:10
Cântăreața Antonia a trecut prin momente critice și 3 operații, după o procedură de mărire a fundului (FOTO) # Bihoreanul
Antonia a povestit public, pe rețelele de socializare, că a trecut în acest an printr-o perioadă dificilă din punct de vedere medical, după ce organismul ei a reacționat sever la o substanță folosită într-o procedură de mărire a posteriorului. În urma problemelor de sănătate, Antonia spune că a fost internată 11 zile și a trecut prin trei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea substanței.
13:20
ITM Bihor reamintește firmelor: negocierea contractului colectiv de muncă este obligatorie dacă au cel puțin 10 angajați. Amenzile ajung la 20.000 lei # Bihoreanul
Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor derulează, până la finalul anului 2025, o campanie de informare privind prevederile Legii dialogului social nr. 367/2022. În acest context, instituția atrage atenția angajatorilor și angajaților asupra obligațiilor legate de negocierea contractului colectiv de muncă, un proces esențial pentru stabilirea salariilor, condițiilor de lucru și beneficiilor din fiecare unitate.
12:10
De ani buni, Primăria se chinuie să arate vocația turistică a orașului Oradea. Pentru asta cheltuie o grămadă de bani la târguri de profil, investește masiv în evenimente produse de APTOR, iar de Crăciun, Oradea devine Orașul Faptelor Bune. Cu toate acestea, cel mai bun vehicul de reclamă pentru urbe se dovedește a fi Mercedesul.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
Limitări în trafic până pe 20 decembrie, în timpul spectacolelor din zona centrală a Oradiei # Bihoreanul
Circulaţia maşinilor prin zona centrală a Oradiei se va desfăşura cu restricţii începând din acest weekend până pe 20 decembrie. Limitările de trafic vor fi introduse doar la nevoie, în intervalul 14 - 20 decembrie, între orele 19 - 23. Măsurile vor fi luate pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a evenimentului "Oraşul Faptelor Bune" şi a concertelor care vor avea loc la Târgul de Crăciun.
11:00
Rivalitate reînnoită la Oradea: CSM CSU Raiffeisen întâlnește CSU Sibiu într-un nou derby al orgoliilor # Bihoreanul
Arena Antonio Alexe găzduiește sâmbătă un nou episod al duelului dintre CSM Oradea și CSU Sibiu, un meci cu un istoric bogat și miză importantă, în care roș-albaștrii încearcă să-și păstreze parcursul perfect în Liga Națională.
10:30
Adolescentă de 15 ani din Bihor căutată de polițiști, după ce a plecat de la o rudă din Curtuișeni # Bihoreanul
O minoră în vârstă de 15 ani din Valea lui Mihai a fost dată dispărută, după ce a plecat de la o rudă, în seara zilei de vineri, și nu a mai revenit. Sesizarea a fost făcută în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 01.00. Potrivit reprezentnaților IPJ Bihor, fata se numește Papp Enikő Zoe.
09:50
Amendă pentru „economie”: Încă o ispravă ce-i are ca autori pe edilii patrioți din Girișu de Criș # Bihoreanul
Dacă ar fi luat aminte la ce le spuneau învățătoarele în clasele primare, edilii din Girișu de Criș ar fi știut zicala despre scumpul care mai mult păgubește și ar fi evitat să ajungă într-o astfel de situație. Din dorința primarului Dan Babău de a face „economii” la bugetul local, angajații Primăriei strâng deșeurile de la școală și grădiniță cu o mașină mai veche a instituției, pentru a le duce așa la depozitul ecologic din Oradea...
08:40
„Povestiri ca lumea”, cu „oameni din popor” și o profesoară din Oradea care-și iniția elevii în sex. Florin Ardelean a lansat o nouă carte (FOTO) # Bihoreanul
Scriitorul orădean Florin Ardelean și-a lansat vineri seara, la Biblioteca Județeană, cea mai nouă carte cu zece „Povestiri ca lumea”, parțial inspirate din realitate, dar „pictate” de autor cu multă ficțiune. Subiectele, ba chiar și dedesubturile unora dintre povești, le-au fost dezvăluite celor din public la lansare.
00:20
Orădeanca Briana Magdaș a părăsit „Vocea României” în semifinală: „Sunt mândră că am ajuns până aici” (VIDEO) # Bihoreanul
Briana Magdaș s-a oprit vineri seara în semifinala show-ului „Vocea României” de la Pro TV. Orădeanca a visat la un loc în finala concursului, dar publicul a preferat-o pe coechipiera sa, Alessia Pop.
12 decembrie 2025
22:30
Încep protestele și la Oradea: câteva zeci de oameni au ieşit la o „plimbare” pentru Justiție # Bihoreanul
Aproximativ 40 de orădeni s-au strâns vineri seară în Parcul Traian, la o manifestare pentru Justiție, la câteva zile după publicarea documentarului Recorder despre influența rețelelor de corupție din sistemul judiciar. A fost prima manifestație organizată pe această temă de grupul Oradea Civic Hub. În lipsa unei autorizații de protest, acțiunea a fost declarată drept o… plimbare.
19:10
„Ajun simfonic” de amploare: concerte cu două coruri, soliști și Orchestra Filarmonicii Oradea, în sala BBSO # Bihoreanul
Concertul de Crăciun al Filarmonicii de Stat, „Ajun simfonic”, se ține în acest an în sala mult mai încăpătoare a Bisericii Baptiste Speranța Oradea (BBSO). Dar, pentru că cererea a fost mare și biletele pentru seara de 18 decembrie sunt aproape epuizate, evenimentul va fi dublat de următorul, din 19 decembrie, pentru care mai sunt deocamdată locuri. Concertul reunește Orchestra și Corul Filarmonicii, proaspăt înființatul Cor de copii, precum și mai mulți soliști. Programul cuprinde piese cu specific de Crăciun din repertoriul românesc și internațional.
18:30
Există o șansă ca realizarea Drumului Expres Oradea-Arad să înceapă anul viitor, nu în 2027. Bolojan: firmele ar fi dispuse să demareze lucrările pe banii lor # Bihoreanul
Aflat în vizită pe șantierele din Bihor ale Autostrăzii Transilvania, prim-ministrul Ilie Bolojan a anunțat că, deși CNAIR a dat ordinul de începere a lucrărilor pentru construirea DX 16 Oradea - Arad abia pentru martie 2027, există o șansă ca ele să pornească anul viitor. Firmele care au câștigat licitațiile pentru cele trei tronsoane s-au arătat dispuse să deschidă șantierele pe propria cheltuială, dar trebuie să fie de acord și CNAIR.
18:00
Peste 500 de magistrați, inclusiv Laura Codruța Kovesi, alături de colegii care au vorbit despre „justiția capturată”. Vezi cine a semnat din Bihor! # Bihoreanul
Numărul magistraților care au semnat lista cu semnături pentru susținerea colegilor lor care au vorbit despre „justiția capturată” în reportajul publicației Recorder a ajuns la peste 500 în cursul zilei de vineri. Printre aceștia, se numără și fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, dar și mai mulți procurori și o judecătoare din Bihor.
17:10
Bolojan: Electrificarea căii ferate Oradea – Cluj, în întârziere cu un an din cauza proiectării. „Voi ruga responsabilii de la CFR să prezinte stadiul și să anunțe termenele de finalizare” (VIDEO) # Bihoreanul
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a declarat, vineri, în Bihor, că proiectul de 2 miliarde euro pentru modernizarea căii ferate între Cluj Napoca și Episcopia Bihor este întârziat cu aproximativ un an, iar asta din cauza problemelor de proiectare, mai ales între Huedin și Aleșd. El a adăugat că „sunt răspunderi pe care trebuie să le urmărim”, indiferent dacă sunt din cauza constructorilor sau a CFR.
16:00
Primărie din Bihor, prinsă cu drona când îngropa gunoaie! A încasat o amendă uriașă și a rămas și fără un excavator împrumutat (FOTO) # Bihoreanul
Pentru întâia oară, folosind una din dronele performante cu care au fost recent dotați, comisarii de mediu bihoreni au prins în flagrant un excavator care îngropa gunoaie. S-a întâmplat la Ghiorac, comuna Ciumeghiu, iar comisarii au aflat că utilajul lucra la comanda Primăriei.
15:50
Bolojan pe autostrada din Bihor: va fi gata în 2027, cu încă un nod rutier la Spinuș și, în premieră, o „zonă de aterizare pentru avioane” (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Șantierele celor două loturi din Bihor ale Autostrăzii Transilvania, dintre Suplacu de Barcău - Chiribiș și Chiribiș - Biharia, au fost vizitate de premierul Ilie Bolojan, constructorii asigurându-l că vor finaliza lucrările în 2027 și, chiar dacă în Sălajul vecin o altă porțiune va fi gata abia în 2031, vor fi scurtați totuși timpii de deplasare între Oradea și Cluj. Vizita a prilejuit și „deconspirarea” a două noutăți: autostrada va mai avea în Bihor încă un nod rutier, la Spinuș, și, complet „atipic”, și o „zonă de aterizare pentru avioane” în caz de urgențe.
15:30
A fost confirmat al doilea caz de lepră la Cluj-Napoca. Cum au ajuns angajatele unui SPA să fie infectate # Bihoreanul
Al doilea caz de lepră din România a fost confirmat vineri, la Cluj-Napoca. Este vorba despre sora primei paciente diagnosticate recent cu această boală. Alte două angajate ale aceluiași salon SPA sunt în evaluare, motiv pentru care unitatea a fost închisă temporar, iar autoritățile sanitare au dispus o dezinfecție completă.
14:40
VIDEO - „Împreună împotriva drogurilor”: Elevii de la „Onisifor Ghibu” din Oradea au creat alături de polițiști filmulețe dedicate prevenirii consumului și traficului de droguri # Bihoreanul
Elevii Colegiului Național „Onisifor Ghibu” din Oradea, implicați și în revista „Logo Paper” a liceului, în colaborare cu polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul IPJ Bihor au lansat, la începutul acestei săptămâni, două filmulețe cu tematică preventivă, ca parte a campaniei „Împreună împotriva drogurilor”.
13:50
CS Wolf Oradea a strălucit la Cupa Jaguar Open de Taekwon-do: 14 medalii cucerite în competiția internațională # Bihoreanul
CS Wolf Oradea a strălucit la Cupa Jaguar Open de Taekwon-do ITF, cucerind 14 medalii - 6 de aur, 5 de argint și 3 de bronz - în competiția internațională de la Târgu Mureș. Cei 19 sportivi orădeni au consolidat statutul clubului ca unul dintre cele mai competitive din România la categoriile juniori.
13:10
Duminică începe Orașul Faptelor Bune la Oradea! „Binele nu se împarte, binele se adună” # Bihoreanul
Spiritul Crăciunului aduce unul dintre cele mai așteptate evenimente ale iernii: „Orașul Faptelor Bune" (OFB). Pentru a 6-a oară, evenimentul se va desfășura în Oradea. Timp de o săptămână, inima Târgului de Crăciun din Piața Unirii va găzdui Casa ZU. Aceasta va servi drept sediu central al faptelor bune, de unde opt dintre cei mai iubiți DJ de la Radio ZU vor transmite non-stop, în direct, cu scopul de a mobiliza toată țara în sprijinul cauzelor umanitare.
13:00
În acest weekend, ERA Park Oradea vă invită să vă bucurați de atmosfera magică a sărbătorilor printr-o serie de activități speciale pentru întreaga familie! # Bihoreanul
Sâmbătă, 13 Decembrie: De la ora 10:00 – Târg de machete, figurine și jucării (Zona KFC – Sinsay), Ora 17:30 – Christmas Meet & Greet cu familia Marei Ștefania (Cupola). Vezi restul evenimentelor!
12:40
VIDEO - Ilie Bolojan, în Bihor: A văzut între timp documentarul Recorder, cu aspecte care „par grave”, și a format un grup de lucru la Guvern # Bihoreanul
Aflat în vizită pe șantierele Autostrăzii A3 de pe teritoriul județului Bihor, premierul Ilie Bolojan a fost întrebat vineri de reporterul BIHOREANULUI dacă a văzut documentarul Recorder despre starea sistemului de justiție și care îi sunt concluziile. Premierul a spus că s-a uitat la materialul de presă, că temele prezentate „par grave”, că încrederea în Justiție a scăzut, adăugând că a decis formarea unui grup de lucru la Guvern care va analiza legile după care funcționează acest sistem.
12:20
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii faptul că în ziua de luni 15.12.2025, cu ocazia lucrărilor de intercalare a unei noi rețele de alimentare cu apă în zona străzii Oneștilor, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 08.00 şi 18.00.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.