12:50

Un cutremur s-a produs în această dimineață într-o zonă neobișnuită din România, ce nu este extrem de activă din punct de vedere seismic. Un cutremur de 2,4 s-a produs de dimineață, în județul Sibiu Institutul […] Articolul Un cutremur s-a produs de dimineață, într-o zonă neobișnuită din România. Ce magnitudine a avut seismul apare prima dată în B365.