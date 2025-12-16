14:10

Accident cumplit pe o trecere de pietoni din Bragadiru. Doi adulți și un copil de 9 ani au fost răniți, duminică dimineața, de o mașină condusă de un bărbat în vârstă de 66 de ani. […] Articolul Accident teribil în Bragadiru. Doi adulți și un copil au fost loviți pe o trecere de pietoni, după ce un șofer nu ar fi acordat prioritate apare prima dată în B365.