15:10

Mai e puțin timp și vine Crăciunul. Și suntem într-o goană după cadouri. Nimic nu se compară cu bucuria de a le oferi și a le primi. Și tot nimic nu se compară cu lupta […] Articolul Soluție gratis pentru una dintre marile noastre bătăi de cap: împachetarea cadourilor de Crăciun. La AFI Cotroceni, la parterul mallului, e un stand care ne scapă de necaz apare prima dată în B365.