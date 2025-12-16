Femeie din Tulnici căutată de autorități! Ea ar fi trebuit să ajungă în Tecuci dar a fost dată dispărută!

11:50

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un medic şi o asistentă medicală de la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău, cercetaţi pentru luare de mită şi fals intelectual, au fost plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile, a anunţat, joi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău. Anchetatorii spun că în perioada februarie-noiembrie 2025, medicul ar […] Articolul Un medic şi o asistentă, puși sub control judiciar. Ei au eliberat concedii medicale false apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.