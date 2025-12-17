Academicianul Aurel Iancu a primit astăzi titlul de „Cetățean de Onoare al Județului Vrancea”

14:30

Potrivit ISU Vrancea, pompierii au fost alertați de producerea unui incendiu la o casă situată pe strada Cernei din municipiul Focșani. La fața locului s-au deplasat și intervin în acest moment trei echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, care se luptă pentru stingerea focului. „Incendiul se manifestă la nivelul acoperișului pe o suprafață de […]