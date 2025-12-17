Polițiștii vrânceni au adus spiritul Crăciunului la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Măicănești

07:30

Decembrie aduce din nou atmosfera magică a sărbătorilor în cele 64 de magazine Aurora Multimarket, iar clienții sunt invitați să se bucure de cele mai mari campanii ale anului. De la decorațiuni de Crăciun și jucării pentru cei mici, până la produse de curățenie și articole de înfrumusețare, luna decembrie vine cu valuri de discounturi