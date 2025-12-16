Acord în domeniul gazelor între SUA şi Ungaria, aliatul energetic al Rusiei din UE

Financial Intelligence, 16 decembrie 2025 17:50

Ungaria a anunţat marţi semnarea unui contract de furnizare de gaze pe cinci ani cu compania energetică americană […] The post Acord în domeniul gazelor între <b>SUA</b> şi Ungaria, aliatul energetic al Rusiei din <b>UE</b> appeared first on Financial Intelligence.

Acum 30 minute
17:50
Acum o oră
17:40
Comisia Europeană ia măsuri pentru locuinţe mai accesibile în întreaga Europă Financial Intelligence
Comisia Europeană a abordat una dintre cele mai presante nevoi ale cetăţenilor europeni: accesul la locuinţe accesibile, durabile […] The post Comisia Europeană ia măsuri pentru locuinţe mai accesibile în întreaga Europă appeared first on Financial Intelligence.
17:30
Planul de acţiuni al ANCOM pe 2026 prevede reglementarea serviciilor şi reţelelor de telecomunicaţii, dar şi aplicarea DSA în România Financial Intelligence
Reglementarea tehnică şi economică a serviciilor şi reţelelor de comunicaţii electronice, administrarea şi monitorizarea spectrului radio, precum şi […] The post Planul de acţiuni al ANCOM pe 2026 prevede reglementarea serviciilor şi reţelelor de telecomunicaţii, dar şi aplicarea DSA în România appeared first on Financial Intelligence.
17:20
Rusia: Duma de Stat a aprobat un proiect de lege care interzice aplicarea hotărârilor emise de instanţe străine Financial Intelligence
Cameră Deputaţilor din Rusia, Duma de Stat, a aprobat marţi, în a doua şi a treia lectură, un […] The post Rusia: Duma de Stat a aprobat un proiect de lege care interzice aplicarea hotărârilor emise de instanţe străine appeared first on Financial Intelligence.
17:20
Midad Energy este printre principalii candidaţi la cumpărarea activelor internaţionale ale Lukoil (surse) Financial Intelligence
Compania Midad Energy din Arabia Saudită a devenit unul dintre principalii concurenţi la cumpărarea activelor internaţionale ale gigantului […] The post Midad Energy este printre principalii candidaţi la cumpărarea activelor internaţionale ale Lukoil (surse) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
16:40
Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, reținut de DNA (surse) Financial Intelligence
Fostul ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc a fost reținut, marți, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, într-un dosar în […] The post Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, reținut de DNA (surse) appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Parlamentul European a aprobat un sprijin mai mare pentru fermieri Financial Intelligence
Eurodeputaţii au adoptat marţi noi norme care introduc mai multă flexibilitate şi sprijin pentru fermieri privind respectarea Politicii […] The post Parlamentul European a aprobat un sprijin mai mare pentru fermieri appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
16:10
Serbia: Firma ginerelui lui Trump a renunţat la proiectul hotelier din centrul Belgradului, confirmă preşedintele Vucic Financial Intelligence
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a confirmat marţi că proiectul de construcţie a unui hotel la Belgrad pe locul […] The post Serbia: Firma ginerelui lui Trump a renunţat la proiectul hotelier din centrul Belgradului, confirmă preşedintele Vucic appeared first on Financial Intelligence.
15:50
Kassym-Jomart Tokayev: Kazahstanul a obținut progrese remarcabile în consolidarea independenței sale Financial Intelligence
Republica Kazahstan, cu o suprafaţă de 2.724.900 km pătraţi şi o populaţie de 16,86 milioane de locuitori (estimare […] The post Kassym-Jomart Tokayev: Kazahstanul a obținut progrese remarcabile în consolidarea independenței sale appeared first on Financial Intelligence.
15:30
CEC Bank a atras 25 de milioane de euro de la BEI pentru susţinerea dezvoltării economice durabile Financial Intelligence
CEC Bank a obţinut un împrumut de 25 milioane euro de la Banca Europeană de Investiţii (BEI), pe […] The post CEC Bank a atras 25 de milioane de euro de la BEI pentru susţinerea dezvoltării economice durabile appeared first on Financial Intelligence.
15:30
Ucraina le cere aliaţilor să-i aloce 0,25% din PIB pentru ajutorul militar Financial Intelligence
Ministrul ucrainean al apărării, Denis Şmîhal, le-a cerut marţi aliaţilor ţării sale, la o nouă întâlnire a Grupului […] The post Ucraina le cere aliaţilor să-i aloce 0,25% din PIB pentru ajutorul militar appeared first on Financial Intelligence.
15:30
ANALIZĂ XTB: Volkswagen închide fabrica din Germania pentru prima dată în 88 de ani. Care este semnalul  pentru industria auto europeană? Financial Intelligence
Volkswagen a luat marți decizia de a închide o fabrică de producție din Germania pentru prima dată în […] The post ANALIZĂ XTB: Volkswagen închide fabrica din Germania pentru prima dată în 88 de ani. Care este semnalul  pentru industria auto europeană? appeared first on Financial Intelligence.
15:10
A cincea ediție a evenimentului „Joacă, Învață, Economisește! – PLAY&SAVE: Descoperă Lumea Banilor”, adresat elevilor de liceu din județul Dâmbovița Financial Intelligence
Institutul de Studii Financiare (ISF), în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Bursa de Valori București (BVB) […] The post A cincea ediție a evenimentului „Joacă, Învață, Economisește! – PLAY&SAVE: Descoperă Lumea Banilor”, adresat elevilor de liceu din județul Dâmbovița appeared first on Financial Intelligence.
14:50
BBC susţine că se va apăra în faţa plângerii pentru defăimare de 10 miliarde de dolari a lui Trump Financial Intelligence
BBC a afirmat marţi că se va apăra în faţa plângerii pentru defăimare a preşedintelui american Donald Trump, […] The post BBC susţine că se va apăra în faţa plângerii pentru defăimare de 10 miliarde de dolari a lui Trump appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Nicuşor Dan: Modelul de organizare a marilor companii finlandeze reprezintă o posibilă cale şi pentru Romarm Financial Intelligence
Modelul de organizare a marilor companii finlandeze reprezintă o posibilă cale şi pentru Romarm, a afirmat, marţi, pe […] The post Nicuşor Dan: Modelul de organizare a marilor companii finlandeze reprezintă o posibilă cale şi pentru Romarm appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Rusia, condamnată la CEDO pentru numeroase măsuri luate împotriva unor organizaţii legate de Aleksei Navalnîi Financial Intelligence
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat marţi Rusia pentru numeroase măsuri luate împotriva unor organizaţii legate […] The post Rusia, condamnată la CEDO pentru numeroase măsuri luate împotriva unor organizaţii legate de Aleksei Navalnîi appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
14:10
Pentagonul lucrează la o reorganizare profundă a statului major (media americane) Financial Intelligence
Pentagonul lucrează la o reorganizare profundă a statului major al armatei americane, care ar reduce considerabil numărul de […] The post Pentagonul lucrează la o reorganizare profundă a statului major (media americane) appeared first on Financial Intelligence.
14:10
Planul lui Trump de a construi o sală de bal de 300 de milioane de dolari la Casa Albă, contestat în instanţă Financial Intelligence
Planul preşedintelui Donald Trump de a construi o sală de bal de 300 de milioane de dolari la […] The post Planul lui Trump de a construi o sală de bal de 300 de milioane de dolari la Casa Albă, contestat în instanţă appeared first on Financial Intelligence.
14:10
China reduce taxe vamale la importurile de carne de porc din UE Financial Intelligence
China a finalizat investigaţia privind importurile de carne de porc din UE, văzută ca un răspuns al Beijingului […] The post China reduce taxe vamale la importurile de carne de porc din UE appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Raportul CSAT pe 2024 – analizat în Comisiile de apărare; Weber: A existat o imixtiune a actorilor statali şi non-statali Financial Intelligence
Comisiile reunite de apărare ale Parlamentului au discutat, marţi, Raportul de activitate al Consiliului Suprem de Apărare a […] The post Raportul CSAT pe 2024 – analizat în Comisiile de apărare; Weber: A existat o imixtiune a actorilor statali şi non-statali appeared first on Financial Intelligence.
13:50
Elita politică europeană nu are niciun interes în pacea din #Ucraina, consideră ministrul de externe ungar Financial Intelligence
Elita europeană pare să nu aibă “cu siguranţă niciun interes” în pacea din Ucraina, a declarat marţi Peter […] The post Elita politică europeană nu are niciun interes în pacea din #Ucraina, consideră ministrul de externe ungar appeared first on Financial Intelligence.
13:40
amera Deputaţilor/ Kelemen Hunor, despre votul dat de PSD la moţiunea simplă: Mâine în coaliţie va fi un subiect Financial Intelligence
Votul dat de parlamentarii PSD la moţiunea simplă din Senat împotriva ministrului Mediului va fi, cel mai probabil, […] The post amera Deputaţilor/ Kelemen Hunor, despre votul dat de PSD la moţiunea simplă: Mâine în coaliţie va fi un subiect appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Turiştii europeni combină sărbătorile clasice de Crăciun cu dorinţa de a explora destinaţiile îndepărtate (platformă de rezervări) Financial Intelligence
Europenii care îşi rezervă vacanţele prin agenţiile de turism combină interesul pentru sărbătorile clasice cu dorinţa tot mai […] The post Turiştii europeni combină sărbătorile clasice de Crăciun cu dorinţa de a explora destinaţiile îndepărtate (platformă de rezervări) appeared first on Financial Intelligence.
13:40
Germania: Femeile câştigă în continuare semnificativ mai puţin decât bărbaţii Financial Intelligence
Femeile din Germania au câştigat din nou semnificativ mai puţin decât bărbaţii în acest an, a raportat marţi […] The post Germania: Femeile câştigă în continuare semnificativ mai puţin decât bărbaţii appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) și Raiffeisen Bank România au semnat o convenție de garantare dedicată finanțării IMM-urilor din România Financial Intelligence
Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) și Raiffeisen Bank România au semnat o convenție de garantare dedicată finanțării IMM-urilor din România. […] The post Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) și Raiffeisen Bank România au semnat o convenție de garantare dedicată finanțării IMM-urilor din România appeared first on Financial Intelligence.
13:30
TAROM lansează Flight Status, o nouă funcționalitate digitală care permite verificarea statusului zborurilor în timp real Financial Intelligence
TAROM lansează o nouă funcționalitate digitală, disponibilă pe tarom.ro și în aplicația mobilă TAROM, care permite verificarea statusului […] The post TAROM lansează Flight Status, o nouă funcționalitate digitală care permite verificarea statusului zborurilor în timp real appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Grecia rambursează anticipat împrumuturi de 5,3 miliarde de euro Financial Intelligence
Grecia a rambursat anticipat 5,3 miliarde de euro din pachetele de asistenţă financiară acordate de statele din zona […] The post Grecia rambursează anticipat împrumuturi de 5,3 miliarde de euro appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Kremlinul susţine că armistiţiul de Crăciun propus de #Ucraina depinde de încheierea unui acord de pace Financial Intelligence
Kremlinul a anunţat marţi că armistiţiul de Crăciun propus de Ucraina depinde de ajungerea sau nu la un […] The post Kremlinul susţine că armistiţiul de Crăciun propus de #Ucraina depinde de încheierea unui acord de pace appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Nicuşor Dan: Sunt destul de pesimist cu privire la intenţia Rusiei de a avea o pace în perioada imediat următoare Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, la Helsinki, înainte de a participa la Summitul UE de pe Flancul […] The post Nicuşor Dan: Sunt destul de pesimist cu privire la intenţia Rusiei de a avea o pace în perioada imediat următoare appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
12:10
Piaţa imobiliară, influenţată negativ de încetinirea economiei, instabilitatea politică şi slăbirea cererii externe (raport) Financial Intelligence
Încetinirea economiei, instabilitatea politică şi slăbirea cererii externe au influenţat negativ anumite segmente ale pieţei imobiliare din România, […] The post Piaţa imobiliară, influenţată negativ de încetinirea economiei, instabilitatea politică şi slăbirea cererii externe (raport) appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Chisăliţă (AEI): Blocajele din reţelele Europei Centrale menţin ridicat preţul energiei electrice în Estul Europei Financial Intelligence
Europa de Est are un preţ mai ridicat la energia electrică pe pieţele PZU decât Europa de Vest, […] The post Chisăliţă (AEI): Blocajele din reţelele Europei Centrale menţin ridicat preţul energiei electrice în Estul Europei appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Franţa cere “garanţii de securitate robuste” pentru Kiev înainte de orice concesie teritorială Financial Intelligence
Franţa a cerut din nou stabilirea unor “garanţii de securitate robuste” pentru Kiev, înainte de a fi abordată […] The post Franţa cere “garanţii de securitate robuste” pentru Kiev înainte de orice concesie teritorială appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Averea lui Elon Musk a trecut de 600 de miliarde de dolari, potrivit Forbes Financial Intelligence
Averea netă a miliardarului Elon Musk, cel mai bogat om din lume, a depăşit pragul de 600 de […] The post Averea lui Elon Musk a trecut de 600 de miliarde de dolari, potrivit Forbes appeared first on Financial Intelligence.
11:00
Organizația Patronală Port Business Association reclamă întârzieri semnificative în proiectele strategice din Portul Constanța Financial Intelligence
Organizaţia Patronală Constanţa Port Business Association reclamă întârzieri semnificative în proiectele strategice din Portul Constanţa şi susţine că […] The post Organizația Patronală Port Business Association reclamă întârzieri semnificative în proiectele strategice din Portul Constanța appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
09:20
Donald Trump a depus plângere împotriva BBC şi cere despăgubiri de 10 miliarde de dolari Financial Intelligence
Donald Trump, care acuză BBC că a realizat un montaj video înşelător cu extrase dintr-un discurs susţinut de […] The post Donald Trump a depus plângere împotriva BBC şi cere despăgubiri de 10 miliarde de dolari appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Horváth, CFO Study 2026: Peste 40% dintre CFOs consideră contextul economic actual „nefavorabil” Financial Intelligence
Peste patru din zece directori financiari (CFOs) evaluează situația economică actuală ca fiind nefavorabilă, arată cea mai recentă […] The post Horváth, CFO Study 2026: Peste 40% dintre CFOs consideră contextul economic actual „nefavorabil” appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, într-un dosar de mită (surse) Financial Intelligence
Procurorii DNA efectuează marți percheziții la fostul ministru al Transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc, dar și la un om de […] The post Percheziții DNA la fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, într-un dosar de mită (surse) appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Puterea de cumpărare a salariului mediu, stabilizată la cota -5%    Financial Intelligence
de Dan Pălăngean Câștigul salarial mediu brut din luna octombrie 2025 a fost de 9.152 lei, cu 74 […] The post Puterea de cumpărare a salariului mediu, stabilizată la cota -5%    appeared first on Financial Intelligence.
08:50
DN AGRAR avansează în implementarea strategiei cu o nouă unitate de compostare și decizia privind Piața Principală Financial Intelligence
DN AGRAR Group (BVB: DN), una dintre principalele companii agroalimentare integrate din România și cel mai mare producător […] The post DN AGRAR avansează în implementarea strategiei cu o nouă unitate de compostare și decizia privind Piața Principală appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Compania chineză de cipuri AI Biren va lansa IPO-ul la Hong Kong în următoarele săptămâni Financial Intelligence
Start-up-ul chinez de cipuri AI Biren Technology intenționează să lanseze o ofertă publică inițială la Hong Kong în […] The post Compania chineză de cipuri AI Biren va lansa IPO-ul la Hong Kong în următoarele săptămâni appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Trezoreria SUA respinge oferta condusă de Xtellus pentru activele Lukoil, potrivit unor surse Financial Intelligence
Trezoreria SUA a respins oferta unui grup condus de banca americană Xtellus Partners pentru activele străine ale companiei […] The post Trezoreria SUA respinge oferta condusă de Xtellus pentru activele Lukoil, potrivit unor surse appeared first on Financial Intelligence.
06:40
„Coaliția celor dispuși” pregătește planuri pentru trimiterea de trupe în Ucraina — premierul britanic Financial Intelligence
Keir Starmer a declarat că întrebarea principală este dacă se poate obține o pace justă și durabilă „Coaliția […] The post „Coaliția celor dispuși” pregătește planuri pentru trimiterea de trupe în Ucraina — premierul britanic appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Îngrijorările legate de datorii continuă să afecteze acțiunile legate de IA (CNBC) Financial Intelligence
Acțiunile americane au înregistrat o ușoară scădere luni, pe fondul continuării presiunii exercitate de acțiunile legate de IA […] The post Îngrijorările legate de datorii continuă să afecteze acțiunile legate de IA (CNBC) appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Zelenski, despre rezolvarea problemei teritoriale: Nu vorbim încă despre un referendum. Nu vom recunoaşte Donbas ca fiind rus Financial Intelligence
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat că, până acum, nu se vorbeşte despre un referendum pe tema rezolvării […] The post Zelenski, despre rezolvarea problemei teritoriale: Nu vorbim încă despre un referendum. Nu vom recunoaşte Donbas ca fiind rus appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Parlamentul german a fost victima unui presupus atac cibernetic în timpul vizitei lui Zelenskiy, relatează FT Financial Intelligence
Camera inferioară a parlamentului german a suferit luni o întrerupere majoră a serviciului de e-mail, în ceea ce […] The post Parlamentul german a fost victima unui presupus atac cibernetic în timpul vizitei lui Zelenskiy, relatează FT appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Europenii propun o ‘forţă multinaţională’ în #Ucraina cu ‘contribuţii ale naţiunilor voluntare’ (declaraţie) Financial Intelligence
Liderii principalelor state europene şi ai UE au propus luni ca acestea să conducă ‘o forţă multinaţională’ în […] The post Europenii propun o ‘forţă multinaţională’ în #Ucraina cu ‘contribuţii ale naţiunilor voluntare’ (declaraţie) appeared first on Financial Intelligence.
06:30
SUA suspendă acordul tehnologic cu Marea Britanie, relatează FT Financial Intelligence
Statele Unite au suspendat un acord tehnologic încheiat cu Marea Britanie la începutul acestui an, care avea ca […] The post SUA suspendă acordul tehnologic cu Marea Britanie, relatează FT appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Kelemen Hunor: În protocolul de coaliţie scrie că niciun membru al coaliţiei în Parlament nu semnează, nu votează moţiune simplă sau moţiune de cenzură. Miercuri vom avea o şedinţă de coaliţie şi sunt convins că vom discuta Financial Intelligence
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că votul de la moţiunea simplă care a vizat-o pe Diana […] The post Kelemen Hunor: În protocolul de coaliţie scrie că niciun membru al coaliţiei în Parlament nu semnează, nu votează moţiune simplă sau moţiune de cenzură. Miercuri vom avea o şedinţă de coaliţie şi sunt convins că vom discuta appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
23:40
Majorarea taxelor pe jocurile de noroc în 2025: bilanțul unui an care a schimbat industria Financial Intelligence
Anul 2025 a fost primul în care industria jocurilor de noroc din România a operat sub un regim […] The post Majorarea taxelor pe jocurile de noroc în 2025: bilanțul unui an care a schimbat industria appeared first on Financial Intelligence.
20:00
SUA promit Ucrainei garanţii de securitate “foarte puternice”, similare cu cele din Articolul 5 al Tratatului NATO Financial Intelligence
Negociatorii americani au afirmat luni că Statele Unite au oferit Ucrainei garanţii de securitate “foarte puternice”, dar totuşi, […] The post SUA promit Ucrainei garanţii de securitate “foarte puternice”, similare cu cele din Articolul 5 al Tratatului NATO appeared first on Financial Intelligence.
