Secţia pentru procurori a CSM sesizează Inspecţia Judiciară în cazul procurorului şef al DNA, Marius Voineag, în urma aspectelor semnalate de Recorder/ Procurorii vor fi consultaţi asupra modificării legilor justiţiei

06:30

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că votul de la moţiunea simplă care a vizat-o pe Diana […] The post Kelemen Hunor: În protocolul de coaliţie scrie că niciun membru al coaliţiei în Parlament nu semnează, nu votează moţiune simplă sau moţiune de cenzură. Miercuri vom avea o şedinţă de coaliţie şi sunt convins că vom discuta appeared first on Financial Intelligence.