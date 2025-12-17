Abatorul Periş a investit 15 milioane de euro în producţie în ultimii ani: „Tot porcul viu provine din ferme româneşti, iar produsele ajung la nivel naţional în reţelele de retail în maximum 36 de ore de la abatorizare”

19:00

SilkWeb S.A., compania românească care operează platforma de e-commerce Gomag, va încheia anul acesta cu o cifră de afaceri de 5 milioane de euro, în creştere cu circa 38% faţă de 2024, când businessul s-a situat la peste 3,6 milioane de euro, iar profitul ne la aproape 600.000 de euro. Avansul vine ca urmare a creşterii numărului de magazine noi care s-au lansat pe platforma Gomag, într-un context regional favorabil, România consolidându-şi poziţia ca a treia cea mai mare piaţă de comerţ electronic din Europa Centrală şi de Est, după Polonia şi Cehia.