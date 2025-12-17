Poliția Locală va putea purta BodyCam și alte dispozitive de înregistrare. Proiectul de lege a trecut de Parlament

20:50

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a reacţionat, miercuri seară, după ce a primit „zeci de mesaje de încurajare” dar şi după primirea unor oferte de a-i dona bani pentru a-şi plăti amenda de 15.000 de lei primită de la Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). Ministrul le mulțumește pentru generozitate celor care i-aiu scris și îi roagă pe oameni ca, dacă vor să facă un bine, să se uite în jur şi să-i ajute pe cei care „au cu adevărat nevoie”.