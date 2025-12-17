„Barack Hussein Obama” și „Somnorosul Joe Biden”: Insulte la adresa foștilor președinți, afișate pe plăcuțe comemorative la Casa Albă
Digi24.ro, 17 decembrie 2025 23:20
După ce i-a insultat deja verbal şi în scris pe predecesorii săi Joe Biden şi Barack Obama, Donald Trump a mai depăşit o limită prin amplasarea unor plăci la Casa Albă prin care îşi reiterează atacurile la adresa celor doi foşti preşedinţi democraţi, relatează AFP.
• • •
