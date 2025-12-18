Un bărbat din Mărășești riscă să ajungă după gratii pentru că nu a respectat ordinul de protecție

11:10

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Loteria Română organizează duminică, 14 decembrie, noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Acestea vin după tragerile de joi, 11 decembrie, când au fost acordate peste 21.300 de câștiguri, cu o valoare totală ce a depășit 1,76 milioane de lei. La Loto 6/49, la categoria I, se […] Reporturi importante la tragerile loto de duminică! Premiu de peste 1 milion de euro la 6 din 49