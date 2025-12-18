Un bărbat din Mărășești riscă să ajungă după gratii pentru că nu a respectat ordinul de protecție
Jurnal de Vrancea, 18 decembrie 2025 12:50
Un bărbat de 36 de ani, din Mărășești, a ales să nu respecte o măsură legală clar stabilită. Deși împotriva sa fusese emis un ordin de protecție, acesta a considerat că prezența sa în locuința persoanei protejate nu va avea consecințe. În data de 16 decembrie, bărbatul a pătruns în locuința persoanei protejate, încălcând astfel
Acum 10 minute
13:10
Leul continuă să se deprecieze. Analiștii avertizează: euro ar putea ajunge la 5,20 lei anul viitor # Jurnal de Vrancea
Leul rămâne sub presiune, iar perspectivele nu sunt deloc optimiste. După ce în luna mai a fost depășit pentru prima dată pragul de 5 lei pentru un euro, analiștii economici spun că deprecierea monedei naționale va continua și anul viitor. Potrivit Digi24, nu este exclus ca euro să ajungă la 5 lei și 20 de
Acum 30 minute
12:50
Un bărbat din Mărășești riscă să ajungă după gratii pentru că nu a respectat ordinul de protecție # Jurnal de Vrancea
Un bărbat de 36 de ani, din Mărășești, a ales să nu respecte o măsură legală clar stabilită. Deși împotriva sa fusese emis un ordin de protecție, acesta a considerat că prezența sa în locuința persoanei protejate nu va avea consecințe. În data de 16 decembrie, bărbatul a pătruns în locuința persoanei protejate, încălcând astfel
Acum o oră
12:30
Ionuț Bălan, lider de sindicat al SAJ Vrancea: pacienții oncologici pot beneficia de îngrijiri medicale la domiciliu, decontate de CNAS # Jurnal de Vrancea
Ionuț Bălan, lider de sindicat al Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea, a atras atenția, într-o postare pe o rețea de socializare, asupra unui drept important al pacienților oncologici din România: accesul la servicii de îngrijire medicală la domiciliu, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Este vorba despre servicii esențiale pentru pacienții aflați
Acum 2 ore
12:00
Joi (18 decembrie) dimineață, la ora 10:44:46 (ora locală a României), în Zona Seismică Vrancea a fost înregistrat un cutremur cu magnitudinea ml 3,2 grade pe Scara Richter, la adâncimea de 85 de kilometri. Seismul a avut epicentrul pe raza comunei Nistorești (județul Vrancea) și s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 47 km V de
Acum 4 ore
10:20
VIDEO Deputatul Dragoș Ciobotaru a anunțat finalizarea lucrărilor la Baza de tratament de la Vizantea-Livezi # Jurnal de Vrancea
Deputatul liberal Dragoș Ciobotaru a anunțat cu bucurie finalizarea lucrărilor la una dintre cele mai importante investiții din Vrancea de după anul 1989, anume la Baza de tratament de la Vizantea-Livezi. De altfel, reprezentanții constructorilor și ai beneficiarului au vizitat în cursul zilei de miercuri obiectivul de investiții, fiind verificate întregul ansamblu: clădiri, birouri, cabinete
Acum 8 ore
05:30
Alegerea unui aparat de ras potrivit pielii sensibile poate fi o provocare, însă este un pas esențial pentru a asigura un bărbierit confortabil și eficient. Pielea sensibilă necesită o atenție specială, iar un dispozitiv care să reducă iritațiile și să ofere o tăietură precisă și netedă este cheia către o experiență pozitivă. În acest articol,
05:30
Horoscopul zilei de 18 decembrie 2025 ♈ Berbec Energie generală: claritate și decizii fermeZiua de azi îți cere să îți asumi un rol mai matur, mai ales în plan profesional. Poți primi o veste sau o propunere care te obligă să iei o decizie rapidă. Intuiția ta este bună, dar nu ignora detaliile practice. În
Acum 24 ore
20:40
Accident tragic la Poiana Cristei! Un bărbat a ars de viu după hainele i-au luat foc de la sobă! # Jurnal de Vrancea
Nefericitul accident a avut loc marți seara, într-o casă din satul Podul Lacului (Poiana Cristei). Un bărbat a deschis ușița sobei pentru a o alimenta cu lemne, moment în care soba a bufnit violent iar hainele acestuia s-au aprins aproape instantaneu, cuprinzându-i corpul ca într-un giulgiu de foc, mortal. Un vecin a prins de veste
17:50
17:50
Consiliile locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) vor aproba, până la data de 31 decembrie, hotărârile privind cotele impozitelor şi taxelor stabilite pentru anul 2026, potrivit unei ordonanţe de urgenţă pe care a adoptat-o, miercuri, Guvernul. Potrivit unui comunicat al Executivului, înainte de intrarea în vigoare a actului normativ, autorităţile publice locale aveau
17:20
Academicianul Aurel Iancu a primit astăzi titlul de „Cetățean de Onoare al Județului Vrancea” # Jurnal de Vrancea
Consiliul Județean Vrancea a trăit astăzi un moment cu profundă încărcătură emoțională și simbolică. În cadrul ședinței extraordinare, a fost conferit titlul de „Cetățean de Onoare al Județului Vrancea" domnului academician Aurel Iancu, una dintre cele mai respectate personalități ale economiei românești. Originar din comuna Răcoasa, academicianul Aurel Iancu a împlinit chiar astăzi venerabila vârstă
16:00
Sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea a fost cuprins de atmosfera sărbătorilor de iarnă, prin vizita copilașilor de la Școala „Ștefan cel Mare" din Municipiul Focșani. Cei mici ne-au colindat cu multă bucurie și emoție, încântându-ne cu colinde tradiționale, vestind apropierea Crăciunului și aducând zâmbete pe chipurile tuturor celor prezenți. Prin entuziasmul și sinceritatea lor,
15:50
Polițiștii vrânceni au adus spiritul Crăciunului la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Măicănești # Jurnal de Vrancea
Spiritul Crăciunului a fost simțit din plin astăzi la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Măicănești, unde polițiștii vrânceni au continuat o tradiție de suflet ce dăinuie de 35 de ani. Ca în fiecare an, polițiștii au venit cu brațele pline de daruri și cu inimile deschise, pentru a aduce bucurie copiilor înaintea sărbătorilor de iarnă.
14:40
Autostrada Moldovei – A7, proiect strategic pentru dezvoltarea județului Vrancea și a întregii regiuni. # Jurnal de Vrancea
Consiliul Județean Vrancea sprijină ferm implementarea acestui obiectiv și acționează cu responsabilitate și profesionalism ori de câte ori este vorba despre investiții majore de utilitate publică. În acest context, Consiliul Județean Vrancea a răspuns prompt solicitării transmise de UMB Spedition, constructorul Autostrăzii A7 Buzău–Focșani, privind menținerea valabilității certificatului de urbanism necesar realizării drumurilor de legătură
14:10
Primul magistrat din Vrancea care semnează pe platforma cinstelor.org, denunțând problemele din justiție # Jurnal de Vrancea
Județul Vrancea apare, în sfârșit, pe harta inițiativei prin care magistrați din întreaga țară au decis să transmită public un mesaj comun legat de presiunile și problemele din sistemul de justiție, după difuzarea documentarului produs de ziariștii de la Recorder. Conform datelor actualizate de pe platforma cinstelor.org, începând de marți, un procuror din Vrancea figurează
13:40
Un bărbat de 44 de ani a ajuns după gratii pentru 30 de zile (deocamdată) pentru fapte absolut condamnabile care s-au petrecut într-un loc public din municipiul Brăila. În urmă cu câteva zile, acesta ar fi abordat mai mulți minori cu vârste de aproximativ 10 ani, în timp ce se aflau într-un parc de copii
13:20
Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, Centrul Cultural Vrancea organizează la sediul instituției din strada Mitropolit Varlaam, numărul 48 bis, Focșani, o expoziție de artă vizuală. Pe simezele galeriei Centrului Cultural Vrancea vor fi reunite lucrări de artă ale elevilor clasei Pictură din cadrul Școlii Populare de Artă, îndrumați de domnul profesor Liviu Nedelcu. Expoziția va
Ieri
12:10
Reținut de poliție după ce a trimis în țară mai multe puști letale cu o firmă de curierat # Jurnal de Vrancea
Un bărbat în vârstă de 38 de ani, din municipiul Galați, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă calificată. Măsura a fost dispusă la data de 16 decembrie 2025. Cazul a ieșit la iveală în urma unei acțiuni desfășurate pe
11:40
11:10
Administratorul public al Primăriei Bacău, trimis în judecată de DNA într-un dosar cu prejudiciu enorm # Jurnal de Vrancea
Cirpian Piștea, administratorul public al Primăriei Bacău, a fost trimis în judecată, alături de alți 23 de inculpați, în dosarul care vizează modalitatea de decontare a patru contracte încheiate de Primăria municipiului Bacău pentru realizarea a 13 parcări publice de biciclete cu sistem de acces RFID. Dosarul vizează modalitatea de decontare a patru contracte încheiate
10:50
Centrul de zi pentru copiii aflați în situații de risc din Pufești, aproape de finalizare # Jurnal de Vrancea
Comuna Pufești se apropie de un moment important pentru comunitate. Centrul de zi destinat copiilor aflați în situații de risc este aproape finalizat, iar autoritățile locale estimează că recepția clădirii și a dotărilor va avea loc la sfârșitul lunii decembrie 2025 sau cel târziu în prima parte a lunii ianuarie 2026. Odată cu finalizarea construcției,
10:00
09:40
Elevii din învățământul preuniversitar și cadrele didactice intră în vacanța de iarnă sâmbătă, 20 decembrie. Aceasta este cea mai lungă vacanță din cursul anului școlar și se întinde pe o perioadă de 19 zile consecutive. Vacanța de Crăciun începe imediat după încheierea celui de-al doilea modul de cursuri și se va încheia miercuri, 7 ianuarie
09:20
Cine este magistratul desemnat pentru funcția de prim procuror adjunct la Parchetul Focșani # Jurnal de Vrancea
Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis, cu unanimitate de voturi, desemnarea unui procuror care să ocupe funcția de prim procuror adjunct al Parchetului de pe lângă Judecătoria Focșani. Decizia va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2026. Potrivit hotărârii adoptate, în această funcție va fi delegată Anca Popescu,
06:20
Horoscopul zilei de 17 decembrie 2025 ♈ Berbec Ai multă energie și dorință de afirmare. La locul de muncă poți face un pas important înainte, mai ales dacă îți susții ideile cu fermitate, dar fără agresivitate. În plan personal, cineva apropiat ar putea avea nevoie de mai multă atenție din partea ta. Seara favorizează mișcarea
16 decembrie 2025
23:10
Curs de Instalator Tehnico-Sanitar și Gaze în Focșani | Drumul tău spre o carieră stabilă și bine plătită # Jurnal de Vrancea
Te-ai gândit vreodată să faci o schimbare în carieră și să alegi un domeniu cu cerere constantă pe piața muncii? Dacă ești în căutarea unui job stabil, bine plătit și cu perspective reale de angajare, atunci cursul de Instalator Tehnico-Sanitar și Gaze organizat în Focșani este exact ceea ce îți trebuie! De ce să devii
17:00
Peste 50 de elevi ai Școlii „Duiliu Zamfirescu" din Focșani au pășit, astăzi, în lumea pompierilor și salvatorilor, în cadrul programului „Școala Altfel". Vizita la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vrancea le-a oferit copiilor ocazia să vadă de aproape ce înseamnă munca celor care intervin zilnic în situații de urgență. Elevii au descoperit echipamentele speciale
13:50
În cursul lunii noiembrie 2025, Garda Forestieră Focșani a desfășurat o serie amplă de activități de control, implementare și monitorizare, cu accent pe respectarea regimului silvic și combaterea tăierilor ilegale de arbori. Potrivit informațiilor transmise de instituție, au fost efectuate 72 de acțiuni de control care au vizat prevenirea și combaterea tăierilor fără drept, precum
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Accident spectaculos la ieșirea pe DN 22B, pe fond de ceață și viteză. Patru mașini implicate! # Jurnal de Vrancea
Un accident rutier grav a avut loc marți dimineață la ieșirea din municipiul Galați, pe drumul digului spre Brăila(DN 22 B). Patru autoturisme au fost implicate într-un carambol, iar în urma impactului unul dintre ele a ajuns suspendat pe o altă mașină, imaginea fiind una șocantă pentru martori. Accidentul s-a produs din cauza vitezei neadaptate
12:20
Femeie din Tulnici căutată de autorități! Ea ar fi trebuit să ajungă în Tecuci dar a fost dată dispărută! # Jurnal de Vrancea
La data de 15 decembrie a.c., în jurul orei 21:00, polițiștii din cadrul I.P.J. Vrancea au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la plecarea voluntară a numitei CREȚU DOINA, în vârstă de 33 de ani, de la domiciliul din comuna Tulnici, în cursul aceleiași zile, în jurul orei 13:30, cu intenția de a se
11:50
Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea reamintește angajatorilor că au mai rămas doar 16 zile până la finele anului 2025, termen în care mai pot face tranziția obligatorie la REGES-ONLINE. De la 1
10:40
VIDEO Urs uriaș filmat într-o gospodărie din comuna Jitia! Animalul căuta hrană! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un urs de dimensiuni impresionante a fost surprins de camera de supraveghere instalată într-o gospodărie din satul Dealu Sării, comuna Jitia. În noaptea de 13 spre 14 decembrie (2025), în jurul orei 21.30, Moș Martin s-a hotărât să facă o vizită de curtoazie unui cetățean din localitatea amintită mai sus, în speranța că va găsi […] Articolul VIDEO Urs uriaș filmat într-o gospodărie din comuna Jitia! Animalul căuta hrană! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
07:50
Incendiu la o locuință din cartierul Unirea, Odobești! Proprietarul a făcut atac de panică! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În această dimineață, pompierii militari din cadrul ISU Vrancea au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din cartier Unirea, oraș Odobești. La fața locului s-au deplasat trei echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD în cooperare cu SVSU Odobești. La sosirea echipajelor de […] Articolul Incendiu la o locuință din cartierul Unirea, Odobești! Proprietarul a făcut atac de panică! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Societatea DADA MUSIC SRL, cu sediul în Focșani, Str. Eroilor nr. 1A, jud. Vrancea, declară pierderea următoarelor documente emise de Consiliul Național al Audiovizualului: – Licența audiovizuală nr. R004.5 / 07.01.1993, eliberată la data de 13.05.2021, pentru serviciul de programe RADIO DADA; – Decizia de autorizare audiovizuală nr. 014.1-2 / 22.06.2010, eliberată la data de […] Articolul ANUNȚ PIERDERE DOCUMENTE apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În jurul orei 22.30, pompierii au fost alertați prin 112 de izbucnirea unui incendiu la o casă din comuna Nereju. La fața locului s-au deplasat imediat trei echipaje cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Secției de Pompieri Vidra care au primit sprijinul pompierilor voluntari ai SVSU Nereju. La sosirea forțelor […] Articolul Casă distrusă de flăcări, azi-noapte, la Nereju apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15 decembrie 2025
21:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice, act normativ care prevede şi creşterea taxelor locale, a fost publicată luni în Monitorul Oficial. Pentru această lege Guvernul şi-a angajat răspunderea în plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului în data de 1 septembrie şi pe 9 septembrie legea a fost […] Articolul Legea prin care cresc taxele locale a fost publicată în Monitorul Oficial apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
21:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O nouă sesiune de înscrieri pentru persoanele fizice care nu au reușit până acum să se înscrie în Programul Rabla Auto 2025 va fi lansată marți, 16 decembrie 2025, potrivit Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). Înscrierile încep marți, 16 decembrie, ora 10.00 și țin până pe 31 decembrie 2025, ora 23.59 sau până la epuizarea […] Articolul Începe noua sesiune de înscrieri pentru persoanele fizice la Rabla Auto 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:40
Crângul Petrești, locul unde sărbătorile revin la rădăcini! Care este programul spectacolelor organizate în apropierea Crăciunului # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Din 19 decembrie, Crângul Petrești se transformă într-un spațiu în care sărbătorile de iarnă se trăiesc ca odinioară. Cu colinde la porți, cete de mascați, costume populare, miros de bucate tradiționale și multă lumină în suflete. Este o invitație sinceră de a încetini puțin ritmul și de a ne bucura, împreună, de magia Nașterii Domnului. […] Articolul Crângul Petrești, locul unde sărbătorile revin la rădăcini! Care este programul spectacolelor organizate în apropierea Crăciunului apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:20
ISU Vrancea a marcat astăzi peste două decenii de la unificarea pompierilor militari cu Protecția Civilă # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, 15 decembrie 2025, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea marchează un moment semnificativ: 21 de ani de la unificarea Grupului de Pompieri Vrancea cu Inspectoratul Județean de Protecție Civilă Vrancea. Această decizie strategică, luată în anul 2004, a stat la baza creării unei structuri moderne, unitare și eficiente, dedicate salvării […] Articolul ISU Vrancea a marcat astăzi peste două decenii de la unificarea pompierilor militari cu Protecția Civilă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul rutier s-a produs în jurul orei 17.15, pe raza comunei Urechești (DN2 E85), fiind implicate (din informațiile noastre) trei autoturisme. Deși cel puțin unul dintre autovehicule a fost avariat serios, în urma impactului nu au rezultat victime, incidentul soldându-se doar cu pagube materiale. Articolul ULTIMA ORĂ Accident la Urechești! Trei autoturisme implicate! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:40
ATENȚIE, șoferi! Trafic restricționat total pe DN 2B, în zona Bâlhacu, pentru lucrări la calea ferată # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Inspectoratul de Poliție Județean Brăila anunță că, în perioada 16 decembrie, ora 08:00 – 18 decembrie, ora 16:00, traficul rutier va fi restricționat total pe DN 2B, pe ambele sensuri de mers. Restricția este impusă pentru efectuarea unor lucrări de refacere a substratului căii ferate Buzău–Brăila, în zona trecerii la nivel cu calea ferată Buzău–Făurei, […] Articolul ATENȚIE, șoferi! Trafic restricționat total pe DN 2B, în zona Bâlhacu, pentru lucrări la calea ferată apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:00
VIDEO Incendiu de proporții la Slobozia Bradului! Arde un centru de colectare a deșeurilor! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Cinci echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani și Punctului de Lucru Dumbrăveni acționează în acest moment cu mai multe autospeciale pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit, în această după-amiază, la un centru de colectare a deșeurilor (provenite din dezmembrarea autovehiculelor) din comuna Slobozia Bradului. Flăcările s-au întins pe o suprafață de aproximativ 300 […] Articolul VIDEO Incendiu de proporții la Slobozia Bradului! Arde un centru de colectare a deșeurilor! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase Bacău au fost sesizaţi duminicpă,de către paznicul de vânătoare al fondului cinegetic din Iteşti-Bacău, despre faptul că a identificat pe un teren agricol din extravilanul comunei, un mistreţ împuşcat. În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au stabilit că, în seara de 13 decembrie, un bărbat de 34 de ani, […] Articolul Mistreț împușcat ilegal într-un fond cinegetic. Autorul s-a ales cu dosar penal apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:30
Spitalul Municipal Adjud – precizări oficiale după decesul unui pacient de 41 de ani la CPU # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Spitalul Municipal Adjud a transmis un mesaj public de condoleanțe familiei unui pacient în vârstă de 41 de ani, care a decedat în data de 3 decembrie în cadrul Compartimentului de Primiri Urgențe (CPU). Reprezentanții unității medicale au oferit, totodată, mai multe clarificări, în contextul reacțiilor apărute în mediul online. Potrivit informațiilor oficiale, pacientul s-a […] Articolul Spitalul Municipal Adjud – precizări oficiale după decesul unui pacient de 41 de ani la CPU apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
VIDEO Autostrada A7 avansează! Urmează tronsonul Focșani – Adjud, pe care am putea circula până la finele acestui an # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Circulația rutieră pe tronsonul Ploiești – Buzău al Autostrăzii A7 Moldovei a fost deschisă integral joi, 27 noiembrie. Odată cu această inaugurare, șoferii pot circula fără întreruperi pe traseul București – Focșani, pe o distanță de aproximativ 145 de kilometri, exclusiv pe autostradă. Este un pas important pentru A7, una dintre cele mai așteptate investiții […] Articolul VIDEO Autostrada A7 avansează! Urmează tronsonul Focșani – Adjud, pe care am putea circula până la finele acestui an apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:20
Sute de misiuni îndeplinite de pompierii vrânceni pe parcursul lunii noiembrie! Cele mai multe intervenții le-au avut echipajele SMURD # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pe parcursul lunii noiembrie, pompierii vrânceni au intervenit cu promptitudine în 496 de misiuni, fie că vorbim de stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor calificat, descarcerarea și salvarea persoanelor ori ridicarea elementelor de muniție din cele două conflagrații mondiale. Potrivit unui raport al ISU Vrancea, echipajele SMURD au intervenit în 343 de cazuri, cele mai multe […] Articolul Sute de misiuni îndeplinite de pompierii vrânceni pe parcursul lunii noiembrie! Cele mai multe intervenții le-au avut echipajele SMURD apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Zi bună pentru decizii curajoase. La serviciu poți primi o propunere neașteptată, iar în plan personal e momentul să spui ce simți fără ocolișuri. ♉ Taur Te concentrezi pe stabilitate financiară. Evită cheltuielile impulsive. Spre seară, o discuție calmă cu cineva apropiat îți aduce liniște. ♊ Gemeni Comunicarea este cheia zilei. Ai idei […] Articolul Horoscopul zilei de 15 decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14 decembrie 2025
13:30
Șofer urmărit de poliție după ce nu a oprit la semnalele oamenilor legii! Individul a fost oprit din cursă în drum spre Râmnicu Sărat # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un șofer care circula haotic pe străzile din municipiul Focșani a fost urmărit de poliție și oprit după mai mulți kilometri, în noaptea de 13 spre 14 decembrie, în jurul orei 01.00. Polițiștii au observat autoturismul în trafic și au încercat să îl oprească, însă conducătorul auto a ignorat semnalele și și-a continuat deplasarea. În […] Articolul Șofer urmărit de poliție după ce nu a oprit la semnalele oamenilor legii! Individul a fost oprit din cursă în drum spre Râmnicu Sărat apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:10
Reporturi importante la tragerile loto de duminică! Premiu de peste 1 milion de euro la 6 din 49 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Loteria Română organizează duminică, 14 decembrie, noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Acestea vin după tragerile de joi, 11 decembrie, când au fost acordate peste 21.300 de câștiguri, cu o valoare totală ce a depășit 1,76 milioane de lei. La Loto 6/49, la categoria I, se […] Articolul Reporturi importante la tragerile loto de duminică! Premiu de peste 1 milion de euro la 6 din 49 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:20
VIDEO Plan eșuat de spargere la easybox! Doi tineri au ajuns în arestul poliției după ce au încercat să fure bunuri de valoare # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Doi tineri, în vârstă de 17 și respectiv 20 de ani, sunt cercetați de polițiști după ce au încercat să fure produse electronice comandate online, folosind sistemul de livrare la easybox. Totul a avut loc în noaptea de 12 spre 13 decembrie, în jurul orei 02.00, în municipiul Bacău. Potrivit anchetatorilor din județul vecin, cei […] Articolul VIDEO Plan eșuat de spargere la easybox! Doi tineri au ajuns în arestul poliției după ce au încercat să fure bunuri de valoare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
