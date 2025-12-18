Daniel Pancu i-a cerut direct transferuri lui Neluţu Varga: “Şi în trecut au fost probleme”
Antena Sport, 18 decembrie 2025 17:20
Antrenorul lui CFR Cluj, Daniel Pancu (48 de ani), a anunţat în conferinţa de presă premergătoare duelului cu FC Botoşani că îşi doreşte cel puţin 3 jucători în această iarnă. Pancu a precizat că echipa din Gruia se va despărţi de jucătorii care nu au dat randament. CFR Cluj încearcă să îl vândă pe Louis
Acum 5 minute
17:50
„O mare parte din merit îi revine lui”. Titularul lui Inter a dezvăluit ce s-a schimbat la echipă după venirea lui Cristi Chivu # Antena Sport
Antrenorul Cristi Chivu i-a ajutat pe jucătorii lui Inter Milno să aibă din nou încredere în ei, după dezamăgirile din finalul sezonului trecut, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, Alessandro Bastoni, fundaşul nerazzurrilor. "Nu a fost uşor să o luăm de la capăt după sezonul trecut. Antrenorul ne-a ajutat cu adevărat să ne redescoperim încrederea în noi înşine şi dorinţa de a lupta. O mare parte din merit
Acum 15 minute
17:40
Eintracht Frankfurt, pedepsită de UEFA pentru comportamentul fanilor pe Camp Nou! Sancțiuni uriașe pentru nemți # Antena Sport
Fanii celor de la Eintracht Frankfurt au făcut probleme pe Camp Nou, la meciul din Champions League contra celor de la FC Barcelona. Suporterii nemților au aruncat cu obiecte și băuturi în cei ai catalanilor, iar UEFA a reacționat imediat. Forul continental a venit cu amenzi pentru clubul din Bundesliga, dar și cu restricții în
Acum 30 minute
17:30
(P) E-Factura în construcții și transporturi: de ce este obligatorie și cum se aplică # Antena Sport
Implementarea E-Factura reprezintă un pas important pentru firmele din construcții și transporturi. Noul sistem de facturare, impus de autorități, aduce schimbări pe care managerii, contabilii și responsabilii fiscali nu le pot ignora. Dacă administrezi o astfel de companie ori coordonezi procese legate de raportare fiscală, devine necesar să cunoști clar regulile, pentru a evita amenzi,
17:30
1. Becali e convins Gigi Becali a râs de Marius Şumudică înaintea derby-ului cu Rapid: "O să ţină cu FCSB-ul cum nu a ţinut în viaţa lui", a spus patronul roş-albaştrilor. 2. Mbappe, criticat Kylian Mbappe a marcat o dublă în Cupa Spaniei şi e la un gol distanţă de egalarea unui record deţinut de
Acum o oră
17:20
Daniel Pancu i-a cerut direct transferuri lui Neluţu Varga: “Şi în trecut au fost probleme” # Antena Sport
17:20
Dinamo vrea să-l transfere pe George Pușcaș. Zeljko Kopic a confirmat: „E pe lista noastră” # Antena Sport
Dinamo vrea să-l transfere pe George Pușcaș (29 de ani). Zeljko Kopic a confirmat interesul pentru fostul atacant al naționalei, rămas liber de contract din septembrie, după despărțirea de Bodrumspor. Dinamo vrea să transfere cel puțin patru jucători în perioada de mercato care se apropie, după cum a anunțat Andrei Nicolescu. „Câinii" își doresc să se întărească atât pe faza defensivă,
17:00
Dinamo a început negocierile pentru prima mutare a iernii. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Avem un atu în plus” # Antena Sport
Dinamo a început negocierile pentru prima mutare a iernii. „Câinii" vor ca să-i prelungească înțelegerea lui Kennedy Boateng, fundașul mai având contract cu echipa lui Zeljko Kopic până la finalul sezonului. Andrei Nicolescu a dezvăluit că au început negocierile cu Kennedy Boateng, fiind optimist că fundașul va accepta o nouă propunere din partea lui Dinamo. Dinamo a început negocierile pentru
17:00
Kylian Mbappe îi calcă pe urme lui Cristiano Ronaldo! Starul francez, la un gol de istorie # Antena Sport
Kylian Mbappe a punctat de două ori pentru Real Madrid, în confruntarea cu cei de la Talavera. Starul din Hexagon este la doar un gol distanță de un record incredibil în istoria „los blancos", deținut de Cristiano Ronaldo. În următorul meci, echipa antrenată de Xabi Alonso va primi vizita celor de la Sevilla, jocul fiind
Acum 2 ore
16:50
FCSB promite spectacol la ultimul meci din 2025. Numărul biletelor vândute la jocul cu Rapid # Antena Sport
FCSB – Rapid este capul de afiș al finalului de an în Liga 1. Campioana României trece printr-un moment bun, după succesele cu Feyenoord Rotterdam și Unirea Slobozia. De partea cealaltă, giuleștenii se luptă cu presiunea acumulată în ultimele zile, după cele trei partide consecutive fără victorie în toate competițiile. Se umple Arena Națională? Câte
16:50
“Ce fizic urât are ăsta” Fostul fotbalist al FCSB-ului a dezvăluit discuţia dintre Mihai Stoica şi antrenor! # Antena Sport
Sebastian Chitoşcă (33 de ani) a dezvăluit o discuţie dintre Mihai Stoica şi Laurenţiu Reghecampf, din perioada în care Reghe era antrenorul FCSB-ului. Mihai Stoica se referea la Cătălin Ştefănescu, fotbalist transferat de FCSB de la Ceahlăul, în 2016. Sebastian Chitoşcă, dezvăluire despre o discuţie între Mihai Stoica şi Laurenţiu Reghecampf Cătălin Ştefănescu nu a
16:40
Cristi Chivu i-a surprins pe italieni înaintea Supercupei Italiei: „Nu meritam. Am primit un cadou” # Antena Sport
Cristi Chivu i-a surprins pe italieni înainte ca Inter să dispute primul meci la Supercupa Italiei. Antrenorul român a declarat că echipa sa nu ar fi meritat să se afle la turneul final din Arabia Saudită. Inter – Bologna și AC Milan – Napoli sunt cele două semifinale din Supercupa Italiei. Finalistele din Cupa Italiei,
16:30
Campioana României promite spectacol la ultimul meci din 2025. Numărul biletelor vândute la jocul cu Rapid # Antena Sport
16:10
Gigi Becali, convins că Marius Șumudică e fanul FCSB-ului la derby-ul cu Rapid: „Ce oftică are el” # Antena Sport
Gigi Becali s-a declarat convins de faptul că Marius Șumudică va fi fanul FCSB-ului la derby-ul cu Rapid de duminică, de la ora 20:00. Patronul campioanei a fost pus pe glume cu fostul antrenor al giuleștenilor. Gigi Becali a amintit de faptul că Marius Șumudică este un rapidist convins, însă crede că la derby-ul de
16:00
Andrei Raţiu este unul dintre românii care şi-au văzut visul cu ochii. Plecat de jos, el are acum în conturi milioane de euro, dar în spatele succesului său stă munca grea a unei familii plecate din România, în Spania. „Tata lucrează în construcții, iar mama este chelneriță. Oameni modești care muncesc din greu. Ei au
Acum 4 ore
15:40
De ce a plecat Louis Munteanu deja în vacanţă. Se transferă la Celtic? Anunţul lui Iuliu Mureşan # Antena Sport
Telenovela plecării lui Louis Munteanu de la CFR Cluj este departe de a cunoaşte un final. S-a spus că fotbalistul e aproape de un transfer la Celtic, unul dintre doar cele 7 cluburi din lume cu peste 100 de trofee câştigate, dar realitatea pare să fie alta. Scoţienii l-au dorit pe Munteanu şi în vară,
15:10
Finala pentru bronz a naţionalei lui Cosmin Olăroiu a fost întreruptă de o ploaie torenţială! Imagini incredibile din Qatar # Antena Sport
Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite s-au întâlnit joi, la prânz, pentru a disputa finala mică a FIFA Arab Cup 2025. După dezamăgirea din semifinala cu Maroc, pierdută fără drept de apel, scor 0-3, echipa lui Cosmin Olăroiu vrea să se consoleze cu medalia de bronz a competiţiei, după ce a dat de înţeles că
14:40
Max Verstappen a anunţat cu ce număr va pilota în Formula 1, după ce a pierdut titlul mondial: “Cred că e mai bine” # Antena Sport
Pilotul olandez Max Verstappen va concura cu numărul 3 imprimat pe monopostul său Red Bull în ediţia 2026 a Campionatului Mondial de Formula 1, informează L'Equipe. Verstappen a pilotat cu numărul 1 pe maşina sa începând din 2022, după primul dintre cele patru titluri mondiale consecutive pe care le-a cucerit în Marele Circ. Max Verstappen
14:30
Radu Drăgușin este din nou apt de joc după accidentarea gravă la genunchi, dar şansele să fie din nou titular la Tottenham sunt infime. Astfel, el ar putea schimba echipa în 2026. Internaționalul român este dorit înapoi în Serie A, de unde a plecat la Tottenham în ianuarie 2024, de la Genoa. AC Milan este
14:20
Fostul mijlocaș de la CFR Cluj și FCSB a ajuns să spele mașini de lux la 33 de ani: „Băi, cine ți-a dat ideea asta?” # Antena Sport
Ajuns la 33 de ani, Sulley Muniru nu mai joacă fotbal din 2021. Mijlocașul ghanez a evoluat timp de patru sezoane în România, între 2013 și 2017. Doi ani la CFR Cluj, apoi doi la FCSB. După ce și-a încheiat contractul cu FC Minsk, în Belarus, Muniru nu și-a mai găsit nicio echipă, iar în
14:00
Mirel Rădoi şi-a scos la vânzare maşina de lux. Cum arată bolidul pe care vrea 732.000 de euro # Antena Sport
Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova şi nimeni nu a mai ştiut de el. Acum, fostul tehnician al Universităţii surprinde. El a decis să scoată la vânzare mașina, la prețul de 732.000 de euro, cu TVA inclus. Este vorba despre un Rolls-Royce Cullinan ultra-luxury, cu 563 de cai putere, care ajunge la viteza
Acum 6 ore
13:50
Situaţie incredibilă în Premier League! 22 de jucători riscă să fie suspendaţi, cu o etapă înainte de Crăciun # Antena Sport
Cu o săptămână îninte de Crăciun, 22 de jucători din Premier League riscă să fie suspendaţi pentru etapa cu numărul 18. Chiar dacă anul acesta, un singur meci va avea loc pe 26 decembrie, de Boxing Day, cele mai multe partide vor avea loc pe 27 decembrie. Jurnaliştii britanici au descoperit acest lucru şi s-au
13:30
Unul dintre jucătorii lui Şucu de la Genoa, în doliu: “Şi-a pierdut cei doi copii într-o tragedie” # Antena Sport
Vitinha, component al echipei Genoa, patronată de Dan Şucu şi la care joacă Nicolae Stanciu, a anunţat că este în doliu după explozia mortală de luni de la Trévoux (Franţa). „Familia mea este în doliu. Vărul meu Bruno şi-a pierdut cei doi copii într-o tragedie", a precizat Vitinha pe Instagram. O femeie s-a sinucis aprinzând
12:40
Săpunaru, adevărul despre refuzul de a mai juca la naționala României. Ce s-a întâmplat între el şi Piţurcă # Antena Sport
În 2012, Cristi Săpunaru a declarat că nu va mai veni la naționala României cât timp Victor Pițurcă este antrenor şi a refuzat convocările. La ani distanţă, fundaşul crede că a fost o mai greşeală. Nu ar mai refuza naţioanala României şi crede că între el şi Victor Piţurcă a existat doar neînţelegere. "Nu a
12:30
Presa din Spania l-a “înţepat” pe Kylian Mbappe, după dubla cu echipa din liga a 3-a: “Să îi spună cineva” # Antena Sport
Kylian Mbappe a fost autorul unei duble în meciul câştigat de Real Madrid cu mari emoţii în Cupa Spaniei, contra echipei de liga a treia, Talavera, scor 3-2. Echipa lui Xabi Alonso a condus cu 2-0 la pauză, după care gazdele au redus din diferenţă. Mbappe a marcat din nou în minutul 88 şi părea
Acum 8 ore
11:50
Andrei Rațiu confirmă că au fost “două oferte mari” pentru el. A fost dorit în Germania şi Anglia # Antena Sport
Despre Andrei Rațiu s-a scris intens că s-ar afla pe lista Barcelonei, dar realitatea este alta. Fotbalistul a spus public care au fost echipele ce au făcut oferte pentru el. Este vorba de Wolfsburg şi Wolverhampton. "A existat o ofertă mare de la Wolfsburg din Germania. Din păcate, Rayo deținea atunci doar 50 la sută
11:40
A venit nota de plată de la UEFA! Bayern Munchen, amendă usturătoare şi închidere parţială a stadionului # Antena Sport
Bayern Munchen a fost clubul cel mai aspru sancţionat în cadrul ultimelor măsuri disciplinare anunţate miercuri de UEFA, campioana en titre a Germaniei primind amenzi totale de 116.000 de euro şi condamnată la închiderea parţială a stadionului său pentru următorul meci de pe teren propriu din Liga Campionilor la fotbal, informează Reuters. Bayern a fost
11:30
AEK Atena – Universitatea Craiova LIVE TEXT (22:00). Meci decisiv pentru calificarea în play-off-ul Conference League # Antena Sport
Meciul dintre AEK Atena şi Universitatea Craiova va avea loc joi seară, de la ora 22:00, şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro. Meciul face parte din ultima etapă a grupei principale Conference League, iar oltenii au şanse foarte mari de calificare în play-off-ul pentru optimile de finală ale competiţiei. Cu o
11:10
Ce sumă fabuloasă a investit Mihai Rotaru în transferuri în acest sezon: “Atenție! Numai în această vară” # Antena Sport
Universitatea Craiova este surpriza plăcută a actualiei ediţii de campionat din Liga 1. Mihai Rotaru nu s-a uitat la bani şi a făcut o serie de transferuri importante. Suma este una fabuloasă şi poate concura cu investiţia făcută şi de Gigi Becali, la FCSB. Numai în transferuri, Universitatea Craiova a investit 4 milioane de euro
10:50
Internaţionalul Mario Pineida a fost asasinat! Mama fotbalistului a fost şi ea atacată # Antena Sport
Fundaşul internaţional ecuadorian Mario Pineida a fost ucis cu focuri de armă miercuri, în oraşul portuar Guayaquil, a anunţat clubul local de fotbal Barcelona SC, citat de AFP. Pineida (33 ani) a evoluat pentru selecţionata Ecuadorului în preliminariile Cupelor Mondiale de fotbal din Rusia (2018) şi Qatar (2022). El a fost campion al Ecuadorului în
10:40
Cine este cel mai bun antrenor român din toate timpurile? Nume surpriză ales de Laszlo Boloni, nu e Mircea Lucescu! # Antena Sport
Ladislau Boloni a făcut un top al celor mai buni antrenori pe care i-a avut România în toate timpurile. Mircea Lucescu şi Ienei sunt pe locul 2 în preferinţele lui Boloni. Să vedem cine este "cel mai bun antrenor român" ales de tehncianul care l-a descoperit pe Cristiano Ronaldo. Pentru Ladislau Boloni cel mai bun
10:40
Toni Nadal, şocat de despărţirea dintre Carlos Alcaraz şi Ferrero: “Decizia nu are legătură cu tenisul” # Antena Sport
Toni Nadal, unchiul şi fostul antrenor al lui Rafael Nadal, a comentat vestea care a luat prin surprindere lumea tenisului în acest final de an. Carlos Alcaraz a anunţat că s-a despărţit de Juan Carlos Ferrero, fostul număr 1 mondial care i-a fost antrenor
10:10
Agenţia Naţională pentru Sport rămâne fără preşedinte! Bogdan Matei şi-a depus demisia # Antena Sport
Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport, Bogdan Matei a declarat, joi, pentru AGERPRES, că şi-a depus demisia din funcţie, decizia sa urmând să intre în vigoare începând cu data de 28 decembrie 2025. Motivele renunţării sunt strict personale, a subliniat oficialul ANS. Bogdan Matei şi-a dat demisia de la Agenţia Naţională pentru Sport “Mi-am depus demisia […] The post Agenţia Naţională pentru Sport rămâne fără preşedinte! Bogdan Matei şi-a depus demisia appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
09:50
Pensia ruşinoasă pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică” # Antena Sport
Cornel Dinu primeşte o pensie ruşinoasă în România, după ani şi ani de muncă în fotbal. Prin multe dezamăgiri pe care dinamovistul le-a trăit – ajuns la o vârstă înaintată – se numără şi momentul în care s-a retras din activitate şi a început să încaseze pensia. Despre Cornel Dinu putem spune că este o […] The post Pensia ruşinoasă pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică” appeared first on Antena Sport.
09:40
Ce performanţă ar fi pentru Universitatea Craiova! Verdictul dat de specialişti: “Al doilea cel mai greu” # Antena Sport
Universitatea Craiova joacă joi seară în ultima etapă din grupa principală Conference League pe terenul echipei lui Răzvan Marin, AEK Atena. După primele cinci etape, oltenii se află pe locul 23, cu 7 puncte, iar o victorie ar asigura calificarea în play-off-ul pentru optimile de finală. Şi un rezultat de egalitate ar fi bun pentru […] The post Ce performanţă ar fi pentru Universitatea Craiova! Verdictul dat de specialişti: “Al doilea cel mai greu” appeared first on Antena Sport.
09:10
PAOK Salonic a câştigat cu 4-1, dar Răzvan Lucescu şi-a certat jucătorii: “Stupid”. Ce l-a enervat pe român # Antena Sport
PAOK Salonic a câştigat cu 4-1 meciul cu Marko, din ultima rundă a Cupei Greciei, competiţie în care echipa lui Răzvan Lucescu a jucat patru meciuri, iar la final se face un clasament. Primele patru echipe merg direct în sferturi, în timp ce ocupantele locurilor 5-12 vor disputa un play-off. Este cazul şi formaţiei din […] The post PAOK Salonic a câştigat cu 4-1, dar Răzvan Lucescu şi-a certat jucătorii: “Stupid”. Ce l-a enervat pe român appeared first on Antena Sport.
09:10
Real Madrid, aproape de un rezultat ruşinos în Cupa Spaniei! S-a chinuit cu o echipă din liga a treia # Antena Sport
Real Madrid a obţinut o calificare fără strălucire în optimile de finală ale Cupei Spaniei la fotbal, învingând greu în deplasare, cu scorul de 3-2, modesta echipă de liga a treia Talavera de la Reina, într-o partidă disputată miercuri. Pe stadionul El Prado, cu capacitate de doar 6.000 de locuri, arhiplin, Kylian Mbappe a deschis […] The post Real Madrid, aproape de un rezultat ruşinos în Cupa Spaniei! S-a chinuit cu o echipă din liga a treia appeared first on Antena Sport.
09:10
Vin banii la CFR! Transferul se face astăzi: jucătorul face vizita medicală şi semnează # Antena Sport
Într-o perioadă critică pentru CFR Cluj din punct de vedere financiar, vine prima gură de oxigen. Astăzi se face transferul lui Emerllahu, care va aduce în conturile clubului 1,5 milioane de euro. Mijlocașul kosovar a ajuns în Ucraina și urmează să oficializeze astăzi mutarea la Polissya Zhytomyr, după ce trece viziza medicală, anunţă digisport.ro. Emerllahu […] The post Vin banii la CFR! Transferul se face astăzi: jucătorul face vizita medicală şi semnează appeared first on Antena Sport.
08:50
Luis Enrique a uitat de Helmut Duckadam!! Ce a spus după ce PSG a câştigat Cupa Intercontinentală: “Prima oară când văd” # Antena Sport
Tehnicianul echipei PSG, Luis Enrique, a declarat miercuri seară, după câştigarea Cupei Intercontinentale, că nu a mai văzut un portar care să apere la un meci patru penaltiuri, performanţă reuşită de Matvei Safonov în finala cu Flamengo. Întrebat dacă a văzut vreodată un portar care să apere patru lovituri de la 11 metri consecutive, el […] The post Luis Enrique a uitat de Helmut Duckadam!! Ce a spus după ce PSG a câştigat Cupa Intercontinentală: “Prima oară când văd” appeared first on Antena Sport.
08:50
Ungurii, anunţ şoc despre ultimul transfer al FCSB: “Nu va putea juca!” Ce se va întâmpla cu Andre Duarte # Antena Sport
Andre Duarte a fost deja prezentat de FCSB, dar fundaşul de 28 de ani a fost dat în judecată de fostul său club, Ujpest, care susţine că jucătorul şi-a reziliat unilateral contractul cu maghiarii, după ce fusese trimis la echipa a doua. Ungurii de la csakfoci au prezentat planul lui Ujpest și au scris că, […] The post Ungurii, anunţ şoc despre ultimul transfer al FCSB: “Nu va putea juca!” Ce se va întâmpla cu Andre Duarte appeared first on Antena Sport.
08:30
FCSB a anunţat un amical cu o echipă de top în această iarnă: “E ceva colosal ce au făcut acolo” # Antena Sport
FCSB va încheia anul 2025 duminică seară, atunci când are loc derby-ul cu Rapid, din Liga 1. După sărbători, în primele zile din 2026, campioana României va pleca pentru aproximativ două săptămâni în Antalaya, pentru pregătirea de iarnă. Cum FCSB va reveni în meciurile oficiale pe 16 ianuarie, atunci când este programat meciul cu FC […] The post FCSB a anunţat un amical cu o echipă de top în această iarnă: “E ceva colosal ce au făcut acolo” appeared first on Antena Sport.
08:30
Ajuns în vârful carierei în Serie A, românul îşi reziliază contractul. De ce clubul renunţă la el # Antena Sport
Veste proastă pentru Marius Marin în pragul meciului cu Turcia. Om de bază la naţionala României, fotbalistul va fi nevoit să-şi caute echipă din ianuarie. Clubul la care activează, Pisa, nu îi va mai pune pe masă prelungirea contractului. Tuttomercatoweb anunţă că Marius Marin părăseşte Pisa din ianuarie. Italienii nu i-au propus prelungirea, iar de […] The post Ajuns în vârful carierei în Serie A, românul îşi reziliază contractul. De ce clubul renunţă la el appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
23:20
„Ne-am împotmolit”. Mihai Stoica, detalii despre transferul pregătit la FCSB. Negocierile au intrat în impas # Antena Sport
Mihai Stoica a oferit ultimele detalii despre transferul pregătit la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei a dezvăluit că negocierile cu jucători dorit din Portugalia au intrat în impas. Până în acest moment, FCSB a efectuat un singur transfer pentru a doua parte a sezonului, prezentându-l oficial pe Andre Duarte. Gigi Becali a declarat […] The post „Ne-am împotmolit”. Mihai Stoica, detalii despre transferul pregătit la FCSB. Negocierile au intrat în impas appeared first on Antena Sport.
23:00
„Am fost atât de șocată încât…”. Georgina, dezvăluiri uluitoare după ce a fost cerută în căsătorie de Cristiano Ronaldo # Antena Sport
Georgina Rodriguez (31 de ani) a făcut dezvăluiri în premieră despre momentul în care Cristiano Ronaldo (40 de ani) a cerut-o în căsătorie. Starul lusitan a cerut-o de soție pe partenera lui la finalul verii, iar postarea făcut pe paginile lor de socializare s-a viralizat instant. Cristiano Ronaldo i-a oferit Georginei Rodriguez un inel cu un diamant uriaș, de 37 de carate, valoarea […] The post „Am fost atât de șocată încât…”. Georgina, dezvăluiri uluitoare după ce a fost cerută în căsătorie de Cristiano Ronaldo appeared first on Antena Sport.
22:50
Andrei Nicolescu, declarația care îi va dezamăgi pe fanii lui Dinamo: „Nu e planul nostru pentru anul ăsta” # Antena Sport
Dinamo București are până acum un parcurs excelent în actuala stagiune, iar „câinii” au chiar ocazia să încheie anul 2025 pe prima poziție, în funcție de anumite rezultate. Andrei Nicolescu a vorbit despre șansele alb-roșilor în lupta pentru titlu și a transmis care este obiectivul real al formației antrenate de Zeljko Kopic. Andrei Nicolescu și […] The post Andrei Nicolescu, declarația care îi va dezamăgi pe fanii lui Dinamo: „Nu e planul nostru pentru anul ăsta” appeared first on Antena Sport.
22:30
PSG a câștigat dramatic Cupa Intercontinentală, după finala cu Flamengo. Șase lovituri de departajare ratate # Antena Sport
PSG a câştigat în premieră Cupa Intercontinentală la fotbal, după ce a învins echipa braziliană Flamengo Rio de Janeiro cu scorul de 2-1, la loviturile de departajare, miercuri seara. Pe Ahmad Bin Ali Stadium din Al-Rayyan (Qatar), rezultatul a fost egal, 1-1, atât după 90 de minute, cât şi după prelungiri. PSG a câștigat dramatic […] The post PSG a câștigat dramatic Cupa Intercontinentală, după finala cu Flamengo. Șase lovituri de departajare ratate appeared first on Antena Sport.
22:20
Gică Craioveanu, mesaj savuros pentru Răzvan Marin înainte de AEK Atena – Universitatea Craiova: „Veniră oltenii” # Antena Sport
Gică Craioveanu a dezvăluit că a vorbit cu Răzvan Marin înaintea duelului dintre AEK Atena și Universitatea Craiova, din ultima etapă a grupei de Conference League. Fostul jucător i-a transmis un mesaj savuros mijlocașului grecilor, avertizându-l că oltenii vor da totul pentru a obține cele trei puncte. Totodată, Gică Craioveanu a subliniat forma excelentă pe care o […] The post Gică Craioveanu, mesaj savuros pentru Răzvan Marin înainte de AEK Atena – Universitatea Craiova: „Veniră oltenii” appeared first on Antena Sport.
22:10
Bayern Munchen, taxată de UEFA după incidentele de la meciul cu Sporting. Ce sancțiuni au primit bavarezii # Antena Sport
Suporterii lui Bayern Munchen, dar și organizarea de la meciul cu Sporting Lisabona au atras sancțiuni pentru campioana Germaniei. UEFA s-a sesizat după neregulile de la acest joc și a amendat clubul din Bundesliga. Vorbim despre sancțiuni în valoare totală de 116.000 de euro, plus închiderea partială a arenei din Munchen la următorul meci din […] The post Bayern Munchen, taxată de UEFA după incidentele de la meciul cu Sporting. Ce sancțiuni au primit bavarezii appeared first on Antena Sport.
22:00
21:40
Mihai Stoica a anunțat că Daniel Bîrligea (25 de ani) e apt pentru derby-ul dintre FCSB și Rapid, care se va disputa duminică, de la ora 20:00, în ultima etapă din 2025. Atacantul s-a refăcut la timp pentru duelul cu marea rivală. Daniel Bîrligea s-a accidentat după partida cu Steaua Roșie Belgrad din grupa de Europa League, […] The post Daniel Bîrligea, apt pentru derby-ul cu Rapid. Veste excelentă pentru FCSB appeared first on Antena Sport.
21:30
„Mi-a căzut cerul în cap”. Alexandru Musi, detalii după accidentarea suferită. Ce a spus despre recuperare # Antena Sport
Alexandru Musi a oferit declarații despre accidentarea gravă suferită. Mijlocașul lui Dinamo a transmis că a primit o adevărată lovitură atunci când a aflat că va rata finalul de sezon. Alexandru Musi a evoluat ultima dată în urmă cu o lună, în victoria lui Dinamo cu Csikszereda, scor 4-0. El s-a accidentat ulterior la echipa națională U21. Alexandru Musi, detalii după […] The post „Mi-a căzut cerul în cap”. Alexandru Musi, detalii după accidentarea suferită. Ce a spus despre recuperare appeared first on Antena Sport.
