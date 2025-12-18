Adrian Mititelu a dezvăluit ce echipe l-au mai dorit pe Vladislav Blănuță. Ce spune despre viitorul atacantului

08:50

Tehnicianul echipei PSG, Luis Enrique, a declarat miercuri seară, după câştigarea Cupei Intercontinentale, că nu a mai văzut un portar care să apere la un meci patru penaltiuri, performanţă reuşită de Matvei Safonov în finala cu Flamengo. Întrebat dacă a văzut vreodată un portar care să apere patru lovituri de la 11 metri consecutive, el […] The post Luis Enrique a uitat de Helmut Duckadam!! Ce a spus după ce PSG a câştigat Cupa Intercontinentală: “Prima oară când văd” appeared first on Antena Sport.