Napoli s-a calificat în finala Supercupei Italiei, acolo unde poate întâlni Interul lui Cristi Chivu!

17:50

Antrenorul Cristi Chivu i-a ajutat pe jucătorii lui Inter Milno să aibă din nou încredere în ei, după dezamăgirile din finalul sezonului trecut, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, Alessandro Bastoni, fundaşul nerazzurrilor. "Nu a fost uşor să o luăm de la capăt după sezonul trecut. Antrenorul ne-a ajutat cu adevărat să ne redescoperim încrederea în noi înşine şi dorinţa de a lupta. O mare parte din merit […]