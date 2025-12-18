Cristi Chivu, decizie surprinzătoare în privinţa competiţiei ce îi poate aduce primul trofeu pe banca Interului!

14:00

Mirel Rădoi a plecat de la Universitatea Craiova şi nimeni nu a mai ştiut de el. Acum, fostul tehnician al Universităţii surprinde. El a decis să scoată la vânzare mașina, la prețul de 732.000 de euro, cu TVA inclus. Este vorba despre un Rolls-Royce Cullinan ultra-luxury, cu 563 de cai putere, care ajunge la viteza […] The post Mirel Rădoi şi-a scos la vânzare maşina de lux. Cum arată bolidul pe care vrea 732.000 de euro appeared first on Antena Sport.