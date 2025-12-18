Ștefan Baiaram, „eroul” Universității Craiova în meciul cu AEK Atena. A marcat și a declanșat „nebunia” la olteni

15:40

Telenovela plecării lui Louis Munteanu de la CFR Cluj este departe de a cunoaşte un final. S-a spus că fotbalistul e aproape de un transfer la Celtic, unul dintre doar cele 7 cluburi din lume cu peste 100 de trofee câştigate, dar realitatea pare să fie alta. Scoţienii l-au dorit pe Munteanu şi în vară, […] The post De ce a plecat Louis Munteanu deja în vacanţă. Se transferă la Celtic? Anunţul lui Iuliu Mureşan appeared first on Antena Sport.