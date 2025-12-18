Haos după finala Cupei! Bătaia generală s-a soldat cu cel puţin 59 de răniţi: “Sunt criminali”

09:40

Universitatea Craiova joacă joi seară în ultima etapă din grupa principală Conference League pe terenul echipei lui Răzvan Marin, AEK Atena. După primele cinci etape, oltenii se află pe locul 23, cu 7 puncte, iar o victorie ar asigura calificarea în play-off-ul pentru optimile de finală. Şi un rezultat de egalitate ar fi bun pentru […] Ce performanţă ar fi pentru Universitatea Craiova! Verdictul dat de specialişti: "Al doilea cel mai greu"