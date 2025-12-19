Cum inflorește inteligența artificială și scumpește electronicele de consum

23:00

Facebook testează un abonament pentru partajarea mai multor linkuri, limitând utilizatorii din Marea Britanie și SUA la două linkuri fără plată. Această mișcare face parte din strategia Meta de monetizare și oferă avantaje precum asistență îmbunătățită și protecție împotriva uzurpării identității pentru utilizatori. Facebook testează un abonament pentru partajarea a mai mult de două linkuri …