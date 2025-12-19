Urgență în Transnistria: deficit de gaze afectează populația
MainNews.ro, 19 decembrie 2025 06:10
Stare de urgență în Transnistria din cauza deficitului de gaze. Parlamentul transistrean a aprobat măsuri excepționale pentru protejarea populației, reducând furnizarea de gaze către industria locală. Trei întreprinderi și-au suspendat activitatea, iar livrările din Rusia sunt sistate din ianuarie 2023. Stare de urgență instituită în Transnistria din cauza deficitului de gaze Guvernul de la Tiraspol
Acum 30 minute
06:20
Alexandru Cicâldău, devastat după ratarea calificării în play-off-ul UEFA Conference League, a declarat: „O seară neagră". Universitatea Craiova a condus cu 2-0 în meciul cu AEK Atena, dar a fost învinsă dramatic. Cicâldău a exprimat frustrarea echipei și mândria pentru campania europeană. Universitatea Craiova a ratat calificarea în play-off-ul UEFA Conference League din cauza golaverajului
Acum o oră
06:10
06:10
Allianz anunță concedierea a până la 1.800 de angajați din divizia de asigurări de călătorie, în principal în centrele de apel, din cauza avansului inteligenței artificiale. Reducerile se vor desfășura în următoarele 12-18 luni, afectând subsidiarele din Germania și Franța, în contextul digitalizării proceselor. Allianz reduce până la 1.800 de locuri de muncă în divizia
06:10
Investițiile masive în inteligența artificială au dus la scumpiri semnificative pentru componentele electronice. Criza globală de cipuri de memorie afectează prețurile telefoanelor și laptopurilor, iar producătorii anticipă majorări de 20-30%. Aceste schimbări ar putea influența inflația și economia globală. Investițiile în inteligența artificială cresc cererea pentru cipuri de memorie, scumpind prețurile gadgeturilor Magazinele din Japonia
06:10
Metrorex aduce magia Crăciunului în București prin metroul lui Moș Crăciun, decorat festiv. Garniturile circulă pe Magistralele 1 și 3, îmbogățind experiența zilnică a călătorilor. Descoperă cum acest gest plin de culoare aduce bucurie în rutina de sărbători a tronsonului subteran. Metrorex a decorat trenurile de metrou din București pentru sărbătorile de Crăciun Acțiunea are
05:50
Nicușor Dan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu pentru alegerea sa ca primar general al Bucureștiului, oferindu-i sarcina de a pune în aplicare referendumului din 2024. Acesta va permite primarului să emită autorizații de construire și să gestioneze impozitele, consolidând responsabilitatea urbanismului în capitală. Nicușor Dan l-a felicitat pe Ciprian Ciucu pentru alegerea ca primar general
Acum 2 ore
05:00
Wikiflix este o platformă gratuită de streaming ce oferă acces la peste 4.200 de filme din domeniul public, lansată în mai 2025 de contributorii Wikipedia și Wikimedia Germania. Utilizatorii pot viziona capodopere cinematografice, precum „Nosferatu" și „Metropolis", fără a necesita un cont. Descoperiți acum filmele clasice! Wikiflix este o platformă gratuită de streaming care oferă
05:00
Traian Băsescu analizează rezultatele alegerilor din București, criticând performanța slabă a lui Cătălin Drulă și responsabilitatea politică a miniștrilor. El subliniază importanța pragmatismului PSD în menținerea stabilității coaliției de guvernare și sugerează reevaluarea strategiilor de selecție a candidaților. Traian Băsescu analizează rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei, subliniind performanța slabă a lui Cătălin Drulă Fostul președinte
05:00
Statul român a colectat 13,6 miliarde de lei din TVA în octombrie 2025, cea mai mare sumă a anului. Deficitul bugetar a scăzut la 5,7%, iar cheltuielile cu personalul au fost reduse cu 1,1 miliarde. Investițiile și fondurile europene au crescut semnificativ, confirmând efectele măsurilor adoptate. TVA colectat în octombrie a atins 13,6 miliarde de
05:00
Friedrich Merz compară agresiunea lui Vladimir Putin cu acțiunile lui Hitler în 1938, avertizând asupra unei posibile extinderi militare rusești. Subiectul „Pax Americana" se află pe sfârșit, iar Europei îi revine datoria de a-și apăra interesele, prin întărirea NATO și a capacităților de apărare. Friedrich Merz compară agresiunea Rusiei în Ucraina cu acțiunile lui Hitler
05:00
Rusia a interzis platforma de jocuri Roblox din cauza conținutului considerat neadecvat, afectând sute de mii de utilizatori. Această decizie a fost luată după peste 6.000 de plângeri și este legată de activități ilegale în spațiul de joc. Află detalii despre impactul acestei interdicții. Spotify a lansat ediția pe 2025 a rezumatului anual Wrapped, cu
Acum 4 ore
04:10
Românii comanda mâncare online din 2025, iar micii au devenit preferații naționali, depășind șaorma. Analiza Wolt arată diferențe regionale, cu Brașovul alegând porții consistente și Cluj-Napoca cu consum ridicat de sos de usturoi. Livratorii joacă un rol esențial în acest proces modern de consum. Românii preferă să comande mâncare online, îmbinând tradiția cu inovația Șaorma
04:10
Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, a rămas descumpănit după eșecul dramatic cu AEK Atena, unde echipa sa a condus cu 2-0 până în prelungiri. Coelho a subliniat personalitatea jucătorilor săi, dar a considerat înfrângerea incorectă, evidențiind greșelile de arbitraj din ultimele minute. Universitatea Craiova a pierdut dramatic meciul cu AEK Atena, scor 3-2 Oltenii au
04:00
UE a adoptat noi norme pentru a combate fraudele online, responsabilizând furnizorii de servicii de plată în caz de pierderi. Rețelele sociale trebuie să elimine reclamele dubioase, altfel vor suporta costurile fraudelor. Revolut acuză Facebook că este un „focar" de escrocherii, cu 77% dintre fraude având origine pe platformele sociale. UE introduc norme noi pentru
04:00
Negocierile pentru garanțiile de securitate ale Ucrainei progresează, administratia Trump oferind protecție bazată pe articolul 5 NATO. Ucraina ar putea păstra 80% din teritoriu și primi cea mai puternică garanție de securitate din istoria sa. Acordurile includ și un plan de reconstrucție postbelică. Negocierile pentru garanțiile de securitate pentru Ucraina au progresat semnificativ Administrația Trump
04:00
Inteligenţa artificială poate influenţa opţiunile politice ale alegătorilor, conform studiilor din Science şi Nature. Asistenţii AI au convins votanţi din SUA, Regatul Unit, Canada, şi Polonia să-și schimbe preferinţele politice, chiar şi pe baza unor informaţii eronate, având un impact semnificativ asupra alegerilor. Inteligenţa artificială poate influenţa opţiunile politice ale alegătorilor, conform studiilor din revistele
03:50
Cristian Tudor Popescu analizează bilanțul lui Nicușor Dan după 7 luni de mandat, acuzându-l de amânarea numirilor la SRI și SIE pentru a-și menține controlul, o strategie pe care Băsescu nu a reușit-o. CTP subliniază promisiuni încălcate și lipsa solidarității cu premierul Ilie Bolojan, concluzionând că președintele induce o stare de veselie națională. Cristian Tudor
03:50
Un șofer de TIR din Belarus a devenit viral pe TikTok, arătând viața din cabina camionului său. Videoclipurile sale dezvăluie rutina zilnică, spațiul din cabină și comentariile internauților despre curățenie și confort. Descoperă cum arată viața pe drumuri și ce înseamnă meseria de șofer de TIR. Un șofer de TIR din Belarus a devenit viral
03:10
Zeci de sindicaliști au protestat la Cotroceni pe 18 decembrie 2025, cerând salarii mai mari și medierea conflictului cu Guvernul. Patru mari confederații au mobilizat manifestanții pentru condiții de muncă decente, protejarea puterii de cumpărare și împotriva politicilor de austeritate. Protestul subliniază necesitatea unui dialog eficient între sindicate și autorități. Protest al sindicatelor la Cotroceni
03:10
Răzvan Marin a comentat după meciul dramatic AEK Atena – Universitatea Craiova 3-2, subliniind dificultatea jocului. Oltenii au condus 2-0, dar au cedat în prelungiri. Marin le transmite craioveni să aibă baftă în campionat și să se concentreze pe sezonul în curs. AEK avansează în optimile competiției. Răzvan Marin a vorbit după meciul AEK Atena
03:00
Termenul-limită pentru patru jaloane din PNRR expiră astăzi, iar România riscă pierderi semnificative. Guvernul Bolojan speră să recupereze fonduri prin reformarea pensiilor magistraților și numirea conducerii AMEPIP. Evaluarea Comisiei Europene a blocat plățile, ridicând întrebări asupra integrității numirilor. Termenul-limită pentru patru jaloane din PNRR expiră astăzi, România riscând pierderi financiare semnificative Cele patru jaloane însumează
03:00
Donald Trump a anunțat planuri ambițioase pentru NASA, dorind trimiterea astronauților pe Lună până în 2028, ca parte a programului Artemis. Strategia recentă pune accent pe explorarea Lunii înainte de Marte, stabilind obiective precum construirea unei baze lunare și dezvoltarea economică pe satelitul pământesc. Donald Trump vrea să trimită astronauți pe Lună cât mai curând
02:50
George Simion a criticat absența premierului Ilie Bolojan la citirea moțiunii de cenzură împotriva guvernului său și a USR. Moțiunea, intitulată „România nu este de vânzare", evidențiază probleme economice precum inflația de 9,8% și majorările de prețuri. Bolojan nu a răspuns invitațiilor PSD în trecut. Moțiunea de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan și USR a
02:50
Peste 40 de pasageri Ryanair au fost refuzați la îmbarcare pe aeroportul din Budapesta din cauza întârzierilor la controlul pașapoartelor. Zborul FR6887 către Tirana a provocat controverse, pasagerii acuzând lipsa unui ultim apel și procesarea lentă. Ryanair și Budapesta Airport oferă explicații și își cer scuze. Peste 40 de pasageri Ryanair au fost refuzați la
Acum 6 ore
02:10
Andrei Rațiu și Bogdan Racovițan, calificare în Conference League; victorii Rayo și Rakow # MainNews.ro
Andrei Rațiu și Bogdan Racovițan au contribuit la calificarea echipelor lor, Rayo Vallecano și Rakow, în optimile Conference League. Rayo a învins Drita cu 3-0, iar Rakow a obținut o victorie în deplasare împotriva Omoniei Nicosia, fiindcii pe locul 2 în grupă. Detalii despre meciuri și scoruri relevante. Rakow s-a calificat în optimile Conference League
02:00
Un accident tragic a avut loc la Aeroportul Regional Statesville din Carolina de Nord, când un avion s-a prăbușit în timpul aterizării. Cele șase victime, inclusiv un pilot și cinci pasageri, nu au supraviețuit. Aeronava, un Cessna C550, a explodat la impact. Autoritățile investighează circumstanțele tragediei. Un avion s-a prăbușit la Aeroportul Regional Statesville din
02:00
Motorină adusă pe acte false: schema de inundație în România, dezvăluită de Libertatea # MainNews.ro
România este cercetată pentru contrabandă cu motorină adusă pe acte false de către un grup infracțional organizat. Percheziții au avut loc în mai multe județe, vizând 11 companii implicate în evaziune fiscală majoră prin utilizarea documentelor inexacte. Investigații recente relevă legături cu importuri din petrol rusesc. Oamenii legii au efectuat 37 de percheziții
02:00
Donald Trump îndeamnă Ucraina să acționeze rapid în privința acordului de încheiere a războiului cu Rusia, în contextul discuțiilor de la Miami. Reprezentanții Ucrainei și Rusiei se pregătesc pentru întâlniri cu oficialii americani, în timp ce progresele rusești continuă pe câmpul de luptă. Detalii despre negocieri. Donald Trump îndeamnă Ucraina să acționeze rapid pentru a … Articolul Trump îndeamnă Ucraina la acțiuni rapide pentru încheierea războiului apare prima dată în Main News.
02:00
Un astrofizician de la Harvard, profesorul Avi Loeb, avertizează că un obiect misterios, 3i/ATLAS, care se apropie de Pământ, ar putea fi o navă extraterestră. Deși astronomii consideră că este o cometă, Loeb sugerează că tehnologia extraterestră ar putea reprezenta o amenințare potențială. Află mai multe! Profesorul Avi Loeb de la Harvard susține că un … Articolul Astrofizician Harvard: O navă extraterestră se apropie vineri de Pământ apare prima dată în Main News.
02:00
Deținuții din România câștigă 11,82 lei pe oră pentru munca desfășurată în decembrie 2025, conform legii 254/2013. 40% din suma brută revine deținutului, restul de 60% fiind al administrației penitenciarului. De asemenea, transportul la locul de muncă costă între 1,24 și 2 lei/km. Deținuții din România primesc 40% din suma brută realizată din munca efectuată, … Articolul Câștigul orar al deținuților din România în decembrie 2025 apare prima dată în Main News.
01:50
George Simion, președintele AUR, criticizează ministrul Diana Buzoianu pentru incompetență în gestionarea crizei apei. De la atacurile politice dintre PSD, AUR și USR, tensionarea discuțiilor în Parlament evidențiază lipsa de soluții. Csoma Botond atrage atenția asupra responsabilității Apele Române în această situație. George Simion, președintele AUR, o acuză pe Diana Buzoianu de incompetență în gestionarea … Articolul Tiruri PSD, AUR, USR: George Simion critică dur pe Diana Buzoianu în Parlament apare prima dată în Main News.
01:10
Craioveanul l-a făcut praf pe Filipe Coelho după meciul de la Atena: „Bagă-l, Mister!” # MainNews.ro
Gică Craioveanu a criticat dur deciziile tactice ale antrenorului Filipe Coelho, după eșecul dramatic al Universității Craiova în fața echipei AEK Atena. Deși a condus cu 2-0, echipa a cedat în ultimele minute, iar Craioveanu nu a ezitat să numească alegerile tactice drept „greșite”, subliniind neșansa și niedreptatea istoriei. Gică Craioveanu a criticat dur deciziile … Articolul Craioveanul l-a făcut praf pe Filipe Coelho după meciul de la Atena: „Bagă-l, Mister!” apare prima dată în Main News.
01:00
Kremlinul a reacționat la declarațiile lui Mark Rutte despre Rusia ca fiind următoarea țintă a NATO, considerându-le iresponsabile. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a afirmat că liderii NATO nu înțeleg devastările războiului și că acuzațiile sunt folosite pentru a inflama isteria antirusă. Rutte a cerut aliaților să fie pregătiți. Kremlinul a criticat declarațiile lui Mark … Articolul Reacția Kremlinului la afirmația lui Mark Rutte despre NATO ca țintă rusă apare prima dată în Main News.
01:00
Motorola Edge 70 combină un design elegant și subțire cu un ecran pOLED de 6,67 inci de înaltă calitate și o autonomie impresionantă de 4800 mAh. Ideal pentru utilizatorii care caută un smartphone mid-premium, Edge 70 oferă performanțe fiabile, software curat și o experiență de utilizare consistentă fără compromisuri majore. Motorola Edge 70 este un … Articolul Smartphone ultra-subțire cu ecran exceptional și autonomie surprinzătoare apare prima dată în Main News.
01:00
Rodica Stănoiu, fost ministru, a fost înmormântată a doua oară pe 18 decembrie după deshumare. Marius Calotă, presupusul său iubit, neagă acuzațiile și afirmă că relația lor era familială. Testamentul Rodicăi Stănoiu este o chestiune privată în contextul unei anchete pe marginea morții sale suspecte. Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu, Marius Calotă, respinge acuzațiile legate … Articolul Iubitul tânăr al Rodicăi Stănoiu: „A fost ca o a doua mamă” apare prima dată în Main News.
00:50
Mihai Ioan Lasca, candidatul PPR la Primăria București, acuză fraudarea votului după ce a descoperit că nu își regăsește votul în aplicația AEP. Clasat pe locul 15 cu 483 de voturi, el va depune contestație și plângere penală împotriva membrilor secției de vot, susținând că i-a fost furat votul personal. Mihai Ioan Lasca, candidatul PPR … Articolul Candidatul de pe locul 15 acuză fraudarea votului în București apare prima dată în Main News.
00:50
Donald Trump a semnat o ordonanță executivă prin care marijuana a fost reclasificată drept substanță controlată de categorie 3, mai puțin periculoasă. Această măsură vizează facilitarea cercetării medicale pentru persoanele cu dureri cronice, fără a modifica statutul penal al consumului de marijuana. Donald Trump a semnat o ordonanță executivă pentru a reclasifica marijuana ca substanță … Articolul Trump reclasifică marijuana: „Oamenii mă implorau să fac asta” apare prima dată în Main News.
00:50
Peste 325.000 de firme din România au încheiat 2024 cu pierderi, cumulând aproape 56 de miliarde de lei. British-American Tobacco și Liberty Galați conduc topul companiilor cu cele mai mari pierderi. Bucureștiul este epicentrul financiar al dificultăților, cu 20,7 miliarde de lei pierderi. Peste 325.000 de firme din România au raportat pierderi în 2024, un … Articolul Cele mai mari pierderi raportate de companiile din România în 2024 apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
00:20
Napoli s-a calificat în finala Supercupei Italiei după ce a învins AC Milan cu 2-0, grație golurilor lui David Neres și Rasmus Hojlund. Echipa lui Cristi Chivu va întâlni în finală învingătoarea dintre Bologna și Inter. Chivu caută primul trofeu în calitate de antrenor al nerazzurrilor. Napoli s-a calificat în finala Supercupei Italiei, învingând AC … Articolul Napoli în finala Supercupei Italiei, posibil duel cu Interul lui Chivu! apare prima dată în Main News.
00:20
Procurorii români au efectuat 37 de percheziții într-un dosar ce vizează acordarea ilegală a cetățeniei române, investigând activitatea unui grup infracțional organizat. Peste 900 de cereri suspecte de cetățenie au fost depuse, implicând avocați, funcționari publici și cetățeni ucraineni. Ancheta continuă pentru stabilirea amploării rețelei. Procurorii români au efectuat 37 de percheziții într-un dosar privind … Articolul 37 de percheziții în dosarul cetățeniei române de către procurori apare prima dată în Main News.
00:00
Inteligența artificială ar putea reprezenta o amenințare serioasă, fiind capabilă să genereze arme biologice devastatoare. Un grup de experți avertizează asupra riscurilor unei pandemii globale cauzate de tulpini create prin IA, subliniind necesitatea unei cooperări internaționale pentru a răspunde acestor provocări emergente. Un grup de experți a evaluat riscurile unei pandemii globale cauzate de o … Articolul Inteligența artificială și riscurile armelor biologice emergente apare prima dată în Main News.
00:00
Wiz Khalifa, rapperul american, a fost condamnat definitiv la 9 luni de închisoare în România pentru deținere de droguri, după un incident la Festivalul „Beach, Please!”. Inspectoratul de Poliție Județean Constanța anunță că artistul va fi dat în urmărire internațională, colaborând cu autoritățile din SUA. Wiz Khalifa a fost condamnat la 9 luni de închisoare … Articolul Wiz Khalifa, urmărire internațională după condamnarea la 9 luni în România apare prima dată în Main News.
18 decembrie 2025
23:50
Cererea de reexaminare a legii privind combaterea extremismului a fost respinsă de Senat cu 75 de voturi „pentru”. Legea, inițiată de Silviu Vexler, prevede pedepse mai severe pentru activitățile extremiste, inclusiv până la 10 ani de închisoare pentru sprijinirea organizațiilor fasciste și antisemite. Senatul a respins cererea de reexaminare a legii privind combaterea extremismului cu … Articolul Cererea de reexaminare a legii anti-extremism a fost respinsă apare prima dată în Main News.
23:50
Michelle Marie Newton, răpită la 3 ani de mama sa în 1983, a fost găsită după 42 de ani. A trăit sub un alt nume, neștiind că figura în baza de date a copiilor dispăruți. O reuniune emoționantă cu tatăl său, Joseph Newton, în urma unei investigații redeschise, a deschis un nou capitol în viața … Articolul Femeie răpită la 3 ani, găsită după 42, a trăit sub alt nume fără să știe apare prima dată în Main News.
23:50
Producătorii de gaze offshore Black Sea Oil and Gas, Petro Ventures și Gas Plus Dacia au fost amendați de ANRE cu 54,5 milioane lei pentru vânzarea gazelor peste prețul reglementat. Furnizorul Engie, beneficiarul gazelor, este unul dintre cei mai mari din România. Amenda reflectă problemele de conformitate ale acestor companii. Black Sea Oil and Gas, … Articolul Amendă de peste 10 milioane euro pentru trei producători de gaze offshore apare prima dată în Main News.
23:50
Vladimir Putin va respinge modificările planului de pace pentru Ucraina, conform consilierului Iuri Ușakov. Kremlinul subliniază că nu vor accepta cererile Ucrainei și Europei, menținând poziția maximalistă. Un acord de pace ar putea include garanții de securitate pentru Ucraina, dar Rusia își rezervă dreptul asupra teritoriilor dispute. Kremlinul se pregătește să respingă modificările planului de … Articolul Putin respinge modificările planului de pace: Americanii cunosc strategia noastră apare prima dată în Main News.
23:20
Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, a denunțat presiuni politice asupra justiției, afirmând că se intenționează slăbirea puterii judecătorești. A subliniat că aceste atacuri sunt grave, instigând opinia publică împotriva magistraților, și a cerut protejarea independenței justiției în fața presiunilor externe. Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, denunță presiuni politice asupra justiției Procuroarea … Articolul Slăbirea puterii judecătorești: Impactul asupra justiției în România apare prima dată în Main News.
23:10
Președintele LPF, Gino Iorgulescu, propune reducerea Superligii românești la 12 echipe, invocând dificultățile financiare și infrastructura precară. O schimbare ar înăspri criteriile de licențiere, dar ar oferi flexibilitate în calendarul competițional. Cluburi mari, precum FCSB și CFR Cluj, contestă inițiativa. Gino Iorgulescu propune reducerea Superligii la 12 echipe din cauza dificultăților financiare și de infrastructură … Articolul Superliga românească: format redus pentru un fotbal revoluționar apare prima dată în Main News.
23:00
Facebook testează un abonament pentru partajarea mai multor linkuri, limitând utilizatorii din Marea Britanie și SUA la două linkuri fără plată. Această mișcare face parte din strategia Meta de monetizare și oferă avantaje precum asistență îmbunătățită și protecție împotriva uzurpării identității pentru utilizatori. Facebook testează un abonament pentru partajarea a mai mult de două linkuri … Articolul Facebook va restricționa partajarea mai multor linkuri fără abonament apare prima dată în Main News.
23:00
Un deținut de la Penitenciarul Poarta Albă a evadat în timpul vizitei la cabinetul medical. Ionuț Văcărașu, condamnat pentru tâlhărie calificată la patru ani și șapte luni, a sărit gardul penitenciarului. Autoritățile au declanșat proceduri de căutare, iar evadarea este sancționată conform Codului Penal. Deținutul Ionuț Văcărașu a evadat de la Penitenciarul Poarta Albă în … Articolul Deținut evadat de la Penitenciarul Poarta Albă în timpul consultației medicale apare prima dată în Main News.
