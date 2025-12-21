Razboi China Japonia Phenianul afirmă că ambiţiile nucleare ale Japoniei trebuie împiedicate „cu orice preţ”

21:20

Economistul Ionuţ Dumitru, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, a declarat sâmbătă că, dacă ne uităm pe cele două pachete de măsuri care au fost aprobate, ele împreună aduc un efect bugetar de circa 3,6% din PIB, arătând că în momentul de faţă nu crede că sunt necesare măsuri suplimentare pentru a putea ajusta deficitul bugetar în 2026. El a mai spus că efectul creşterii de TVA este în linie cu aşteptările, iar măsurile luate îşi fac efectele, potrivir agenției de presă News.ro.