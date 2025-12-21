ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie luni, 22 decembrie 2025, ora 09.30 cu Alexandru Angelo, analist şi investitor

Ziarul Financiar, 21 decembrie 2025 20:15

Acum 5 minute
21:00
CSM: Independenţa justiţiei trebuie respectată, orice ingerinţă este inacceptabilă Ziarul Financiar
Secţia pentru judecători a CSMa reacţionat la declaraţiile lui Nicuşor Dan, subliniind că orice ingerinţă în activitatea instanţelor este inacceptabilă, iar exercitarea atribuţiilor constituţionale trebuie să respecte strict separaţia şi echilibrul puterilor în stat.
Acum 30 minute
20:45
Ediţia 22 decembrie 2025 epaper Ziarul Financiar
Acum o oră
20:30
Business Magazin. Cine sunt Caroline Cochran şi Jacob DeWitte care au invetat Oklo şi care au făcut un business din ingineria nucleară unde a investit Sam Altman de la Open AI. “Fără o nouă generaţie de energie nucleară, AI nu poate scala civilizaţional” Ziarul Financiar
20:15
ZF DESCHIDEREA DE ASTĂZI. Cum va merge bursa. Urmăriţi o discuţie luni, 22 decembrie 2025, ora 09.30 cu Alexandru Angelo, analist şi investitor Ziarul Financiar
Acum 2 ore
20:00
AUR cere sesizarea CCR după anunţul preşedintelui Nicuşor Dan privind un referendum între magistraţi Ziarul Financiar
AUR solicită instituţiilor abilitate să sesizeze Curtea Constituţională în urma declaraţiilor preşedintelui Nicuşor Dan privind organizarea unui referendum intern în rândul magistraţilor, pentru un conflict juridic de natură constituţională şi o gravă interferenţă a politicului în justiţiei.
20:00
Ciucu anunţă soluţii urgente pentru criza financiară a PMB după întâlnirea de la Guvern Ziarul Financiar
Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat măsuri urgente pentru a salva Primăria Bucureşti de la criza financiară, după o întâlnire cu premierul şi ministrul Finanţelor. Guvernul va permite un împrumut temporar pentru Termoenergetica şi va facilita preluarea rapidă a Elcen,
19:45
Business Magazin. După 15 ani în care a studiat comportamentul oamenilor în echipe, un american a descoperit secretul. Ce se află în spatele managementului echipei: Jucătorul liant, adică membrul care ţine totul împreună, dar căruia nu i se recunoaşte acest efort. Ziarul Financiar
19:45
Prima reacţie din CSM după declaraţiile lui Nicuşor Dan: Referendumul, demers absolut inacceptabil Ziarul Financiar
Judecătorul Alin Ene, membru al CSM, a catalogat drept „absolut inacceptabile” declaraţiile preşedintelui Nicuşor Dan privind organizarea unui referendum în Justiţie, subliniind că preşedintele nu are niciun temei legal să iniţieze un astfel de demers.
Acum 4 ore
19:00
Plan Roşu activat în judeţul Sibiu după un accident cu şapte persoane, dintre care cinci minori Ziarul Financiar
Plan Roşu de intervenţie a fost activat la Brateiu, judeţul Sibiu, după ce un microbuz a fost implicat într-un accident în care au fost răniţi şapte oameni, dintre care cinci minori. Toţi cei implicaţi sunt conştienţi şi primesc îngrijiri medicale.
19:00
Business Magazin. Poate munca de acasă să devină o obligaţie legală? Ziarul Financiar
19:00
Business Magazin. Cum a ajuns tehnologia să revoluţioneze serviciile medicale şi businessul din spatele lor? Ce spune Mihai Marcu, CEO, despre ce urmează pentru MedLife Ziarul Financiar
18:15
România, între anticiclonul azoric şi ciclonul mediteranean. ANM anunţă unde va ninge de Crăciun Ziarul Financiar
18:15
Business Magazin. Opinie Oliver Strasser, chief operating officer al WU Executive Academy şi Martin Giesswein, expert în digitalizare şi directorul programului AI Transforming: De la IT la management: poate CIO-ul să devină următorul CEO? Ziarul Financiar
18:00
Administraţia Prezidenţială publică sinteza observaţiilor magistraţilor despre justiţie Ziarul Financiar
17:45
Premierul Ungariei: Prăbuşirea Ucrainei ar fi un dezastru pentru ţara noastră Ziarul Financiar
Premierul ungar Viktor Orban a afirmat că Budapesta trebuie să contribuie la prevenirea prăbuşirii Ucrainei pentru a „aprecia propria sa bucată de pământ”.
17:45
Protest la Cotroceni în ziua consultărilor pe Justiţie. Declic anunţă „protestul colind” Ziarul Financiar
17:45
Grupul HSG cumpără brandul italian de încălţăminte Golden Goose pentru 2,5 miliarde de euro Ziarul Financiar
17:30
Business Magazin. De ce Simona Constantinescu, de la ANA Hotels, a decis să facă un master în guvernanţă corporativă pentru a gestiona părerile diferite dintr-un board Ziarul Financiar
17:30
Curtea Supremă din Delaware reinstaurează pachetul salarial de 56 miliarde dolari al lui Elon Musk la Tesla Ziarul Financiar
Acum 6 ore
17:00
Elon Musk, primul om din lume care are o avere de peste 700 de miliarde de dolari Ziarul Financiar
17:00
Dosarele Epstein. Cel puţin 16 fişiere au dispărut de pe site-ul Departamentului Justiţiei din SUA Ziarul Financiar
Cel puţin 16 fişiere au dispărut de pe site-ul Departamentului de Justiţie din SUA în dosarele legate de Jeffrey Epstein. Printre acestea se afla şi o fotografie cu preşedintele Donald Trump.
17:00
Reacţia Parisului, după ce Putin şi-a anunţat „disponibilitatea” pentru discuţii cu Emmanuel Macron Ziarul Financiar
17:00
Senator american, după întâlnirea cu Netanyahu: Hamas se reînarmează, Hezbollah face la fel Ziarul Financiar
Senatorul american Lindsey Graham a declarat, după o întâlnire cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, că Hamas nu se dezarmează după armistiţiul din Gaza, ci îşi reface capacităţile militare, iar Hezbollah încearcă să facă acelaşi lucru în Liban.
16:45
Cerere de suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan, în Parlament Ziarul Financiar
16:45
Business Magazin. Ca să ştiţi cum sunteţi analizaţi: Observăm în procesul de recrutare că acei oameni foarte buni sunt foarte stabili şi este foarte greu să-i mişti de unde sunt. CV-ul spune povestea, LinkedIn arată adevărul Ziarul Financiar
16:00
Business Magazin. Ce întrebări publice va declanşa transparentizarea salariilor? Colegii mei vor şti cât câştig eu? O să îmi crească salariul? O să scadă? O să mă cert cu şeful? Ce răspund directorii de resurse umane Ziarul Financiar
16:00
Business Magazin. Ce nu poate copia AI-ul? Pe liderii care au urcat pe scena Galei CEO Awards 2025 şi cele 1.000 de coperte de istorie a businessului românesc Ziarul Financiar
15:45
Preşedintele României, Nicuşor Dan, despre întâlnirea cu magistraţii: S-au întâmplat lucruri, au existat mesaje de intimidare Ziarul Financiar
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a anunţat duminică faptul că înainte de întâlnirea de luni cu magistraţii „s-au întâmplat fel de fel de lucruri”. Au existat mesaje de intimidare, iar unii participanţi au cerut să fie luaţi din benzinării ca să nu fie văzuţi intrând la Cotroceni, a spus Dan.
15:45
Preşedintele României, Nicuşor Dan, anunţă un Referendum în Corpul magistraţilor Ziarul Financiar
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că va organiza un referendum în rândul magistraţilor pentru a afla dacă CSM acţionează în interes public sau al unui bresle. „Dacă magistraţii consideră că CSM nu acţionează în interes public, CSM va pleca de urgenţă”, a spus preşedintele României.
15:15
Oana Ionită, Ziarul Financiar: Noua generaţie nu mai vânează companii, ci caută roluri care le reflectă valorile şi identitatea. Munca devine tot mai mult o alegere de sens, nu doar o sursă de venit Ziarul Financiar
Acum 8 ore
14:45
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, vrea o „mâţă” şi la Primăria Capitalei: iubesc pisicile, dar trebuie să fie în siguranţă Ziarul Financiar
Ciprian Ciucu, noul primar general al Capitalei, vorbeşte despre o posibilă „mascotă” felină la Primăria Bucureşti: îşi doreşte să adopte o pisică abandonată, însă spune că siguranţa ei este pe primul loc şi se teme ca aceasta să nu ajungă „direct pe Elisabeta”.
14:45
Business Magazin. Cum a ajuns Akira Enzeru să facă o academie prin care să formeze noi generaţii de fotografi Ziarul Financiar
14:00
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei, cu victime civile în mai multe regiuni Ziarul Financiar
Atacurile ruseşti din ultimele ore asupra Ucrainei au provocat patru morţi şi 19 răniţi. Au fost folosite o rachetă balistică şi aproape 100 de drone.
13:45
Kremlinul spune că şansele de pace nu au crescut în urma modificărilor aduse de Europa şi Ucraina Ziarul Financiar
13:30
Dragoş Damian, Terapia: Dragi copii – şi părinţi şi profesori şi Daniel David – faceţi rost urgent de ediţia scrisă a ZF din 18 decembrie şi deschideţi la pagina 9. Acolo sunt prezentate 30 de opţiuni de carieră pentru următorii 10 ani, ce trebuie să vă faceţi când o să fiţi mari Ziarul Financiar
13:15
Miliardarul american John Paulson: Aurul ar putea ajunge la 5.000 de dolari uncia până în 2028, pe fondul tensiunilor globale şi al achiziţiilor băncilor centrale Ziarul Financiar
Acum 12 ore
12:30
Mai poate guvernul să reducă cheltuielile pentru a ţine bugetul sub control? Ce se mai poate face ? Florin Cîţu, fost premier şi ministru de Finanţe: Este foarte greu, nu se poate face peste noapte. Trebuie să găseşti un mod să eliberezi oameni din funcţie VIDEO Ziarul Financiar
12:30
România în spaţiu? Cum au ajuns opt companii româneşti să livreze componente pentru cel mai mare lansator spaţial al Europei Ziarul Financiar
@ Opt companii din România contribuie la construcţia rachetei Ariane 6, cel mai mare lansator spaţial european, furnizând componente care variază de la motoare de precizie şi cablaje electrice până la platforme de aliniere şi piese structurale din fibră de carbon, potrivit Agenţiei Spaţiale Europene.
12:00
Cât mai câştigă şefii? Cum arată salariile poziţiilor de top în companii în 2025 VIDEO Ziarul Financiar
11:30
Semnal de alarmă de pe piaţa muncii: Numărul CV-urilor depuse s-a triplat şi vin mai ales de la oameni rămaşi fără job. Candidaţii încep acum să caute un loc de muncă stabil, nu un salariu generos VIDEO Ziarul Financiar
10:15
Avertisment Infotrafic: traficul rutier, afectat de ceaţă în aproape toată ţara Ziarul Financiar
10:15
Coreea de Nord ameninţă Japonia transmiţând că „umanitatea” riscă „o catastrofă majoră” Ziarul Financiar
10:15
Google şi Apple avertizează angajaţii cu viză să evite călătoriile internaţionale. Care este motivul Ziarul Financiar
09:15
Vine vremea rece: Când trebuie să schimbe, şoferii, anvelopele cu unele de iarnă şi ce amenzi riscă cei care nu se conformează Ziarul Financiar
09:15
Dezvăluiri din dosarele Epstein. Documente publicate cu nume celebre, dar fără referiri la Trump Ziarul Financiar
Mii de documente publicate recent de Departamentul de Justiţie al Statelor Unite au readus în atenţia publicului legăturile controversate ale fostului finanţator Jeffrey Epstein cu persoane extrem de influente.
09:00
Cât de expuse sunt băncile din România pe sectorul imobiliar comercial? Mai mult de jumătate din creditele corporate totale, adică peste 100 mld. lei, au legătură cu piaţa imobiliară. Peste 42 mld. lei sunt credite pentru construcţii şi imobiliare, iar 66 mld. lei sunt expuneri indirecte, adică credite corporate cu garanţii imobiliare Ziarul Financiar
Expunerea băncilor din România faţă de sectorul imobiliar comercial (credite CRE) se situează la un nivel important, reprezentând 51% din totalul creditelor acordate companiilor, potrivit datelor BNR aferente lunii septembrie 2025.
09:00
Ruta corporatiştilor bate toate recordurile la metroul din Capitală: Aurel Vlaicu, din zona de Nord, şi Piaţa Sudului, din Berceni, sunt „vedetele“ transportului cu metroul. Alte trei staţii din zona centrală intră în top 5 Ziarul Financiar
Primele cinci staţii de metrou, cu cel mai mare trafic, Aurel Vlaicu, Piaţa Sudului, Universităţii, Piaţa Unirii 1 şi Piaţa Romană, au gene­rat 26 milioane de validări în ianuarie-noiembrie, adică aproape 18% din totalul reţelei Metrorex.
08:30
Cea mai nouă metodă de înşelăciune: Poliţiştii avertizează cu privire la noul mod de fraudă prin impersonarea Poliţiei Române şi Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică Ziarul Financiar
Acum 24 ore
07:45
Amenzi usturătoare pentru cei care vor să folosească, în perioada următoare, articole pirotehnice interzise Ziarul Financiar
20 decembrie 2025
23:30
Nicuşor Dan: Preşedintele recâştigă dreptul de a sesiza CCR privind o lege pentru orice motive Ziarul Financiar
Preşedintele Nicuşor Dan spune că, după o decizie recentă a Curţii Constituţionale, Preşedintele României poate sesiza CCR pentru orice lege.
